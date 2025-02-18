Валюты / ATXS
ATXS: Astria Therapeutics Inc
7.27 USD 0.10 (1.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATXS за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.22, а максимальная — 7.63.
Следите за динамикой Astria Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATXS
Дневной диапазон
7.22 7.63
Годовой диапазон
3.55 12.52
- Предыдущее закрытие
- 7.37
- Open
- 7.45
- Bid
- 7.27
- Ask
- 7.57
- Low
- 7.22
- High
- 7.63
- Объем
- 1.024 K
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- 16.88%
- 6-месячное изменение
- 35.38%
- Годовое изменение
- -34.39%
