ATUS: Altice USA Inc Class A
2.38 USD 0.05 (2.06%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATUS за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.35, а максимальная — 2.44.
Следите за динамикой Altice USA Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATUS
Дневной диапазон
2.35 2.44
Годовой диапазон
1.95 3.20
- Предыдущее закрытие
- 2.43
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Low
- 2.35
- High
- 2.44
- Объем
- 4.449 K
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- 5.31%
- 6-месячное изменение
- -10.19%
- Годовое изменение
- -3.64%
