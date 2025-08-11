КотировкиРазделы
ATNF: 180 Life Sciences Corp

7.04 USD 0.57 (7.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATNF за сегодня изменился на -7.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.29, а максимальная — 7.24.

Дневной диапазон
6.29 7.24
Годовой диапазон
0.65 17.75
Предыдущее закрытие
7.61
Open
6.85
Bid
7.04
Ask
7.34
Low
6.29
High
7.24
Объем
13.620 K
Дневное изменение
-7.49%
Месячное изменение
137.84%
6-месячное изменение
506.90%
Годовое изменение
297.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.