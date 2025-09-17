КотировкиРазделы
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E

33.90 USD 0.09 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARKC за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.53, а максимальная — 33.90.

Следите за динамикой EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.53 33.90
Годовой диапазон
29.04 46.95
Предыдущее закрытие
33.99
Open
33.53
Bid
33.90
Ask
34.20
Low
33.53
High
33.90
Объем
3
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
-2.64%
6-месячное изменение
14.03%
Годовое изменение
-17.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.