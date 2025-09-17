Валюты / ARKC
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E
33.90 USD 0.09 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKC за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.53, а максимальная — 33.90.
Следите за динамикой EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
33.53 33.90
Годовой диапазон
29.04 46.95
- Предыдущее закрытие
- 33.99
- Open
- 33.53
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Low
- 33.53
- High
- 33.90
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -2.64%
- 6-месячное изменение
- 14.03%
- Годовое изменение
- -17.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.