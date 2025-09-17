КотировкиРазделы
ARBKL
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026

1.8300 USD 0.0800 (4.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARBKL за сегодня изменился на -4.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.8231, а максимальная — 1.8300.

Следите за динамикой Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.8231 1.8300
Годовой диапазон
1.2700 10.8700
Предыдущее закрытие
1.9100
Open
1.8231
Bid
1.8300
Ask
1.8330
Low
1.8231
High
1.8300
Объем
2
Дневное изменение
-4.19%
Месячное изменение
21.19%
6-месячное изменение
-73.48%
Годовое изменение
-82.88%
