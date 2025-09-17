Валюты / ARBKL
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026
1.8300 USD 0.0800 (4.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARBKL за сегодня изменился на -4.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.8231, а максимальная — 1.8300.
Следите за динамикой Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.8231 1.8300
Годовой диапазон
1.2700 10.8700
- Предыдущее закрытие
- 1.9100
- Open
- 1.8231
- Bid
- 1.8300
- Ask
- 1.8330
- Low
- 1.8231
- High
- 1.8300
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -4.19%
- Месячное изменение
- 21.19%
- 6-месячное изменение
- -73.48%
- Годовое изменение
- -82.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.