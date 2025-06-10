- Обзор рынка
AMBI: Ambipar Emergency Response Class A
Курс AMBI за сегодня изменился на 11.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.09, а максимальная — 1.38.
Следите за динамикой Ambipar Emergency Response Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMBI сегодня?
Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) сегодня оценивается на уровне 1.20. Инструмент торгуется в пределах 1.09 - 1.38, вчерашнее закрытие составило 1.08, а торговый объем достиг 816. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ambipar Emergency Response Class A?
Ambipar Emergency Response Class A в настоящее время оценивается в 1.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -80.55% и USD. Отслеживайте движения AMBI на графике в реальном времени.
Как купить акции AMBI?
Вы можете купить акции Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) по текущей цене 1.20. Ордера обычно размещаются около 1.20 или 1.50, тогда как 816 и 10.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMBI?
Инвестирование в Ambipar Emergency Response Class A предполагает учет годового диапазона 0.72 - 7.12 и текущей цены 1.20. Многие сравнивают 44.58% и -74.25% перед размещением ордеров на 1.20 или 1.50. Изучайте ежедневные изменения цены AMBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ambipar Emergency Response?
Самая высокая цена Ambipar Emergency Response (AMBI) за последний год составила 7.12. Акции заметно колебались в пределах 0.72 - 7.12, сравнение с 1.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ambipar Emergency Response Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ambipar Emergency Response?
Самая низкая цена Ambipar Emergency Response (AMBI) за год составила 0.72. Сравнение с текущими 1.20 и 0.72 - 7.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMBI?
В прошлом Ambipar Emergency Response Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.08 и -80.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.08
- Open
- 1.09
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.09
- High
- 1.38
- Объем
- 816
- Дневное изменение
- 11.11%
- Месячное изменение
- 44.58%
- 6-месячное изменение
- -74.25%
- Годовое изменение
- -80.55%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд