AMBI: Ambipar Emergency Response Class A

1.20 USD 0.12 (11.11%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMBI за сегодня изменился на 11.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.09, а максимальная — 1.38.

Следите за динамикой Ambipar Emergency Response Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMBI сегодня?

Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) сегодня оценивается на уровне 1.20. Инструмент торгуется в пределах 1.09 - 1.38, вчерашнее закрытие составило 1.08, а торговый объем достиг 816. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMBI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ambipar Emergency Response Class A?

Ambipar Emergency Response Class A в настоящее время оценивается в 1.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -80.55% и USD. Отслеживайте движения AMBI на графике в реальном времени.

Как купить акции AMBI?

Вы можете купить акции Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) по текущей цене 1.20. Ордера обычно размещаются около 1.20 или 1.50, тогда как 816 и 10.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMBI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMBI?

Инвестирование в Ambipar Emergency Response Class A предполагает учет годового диапазона 0.72 - 7.12 и текущей цены 1.20. Многие сравнивают 44.58% и -74.25% перед размещением ордеров на 1.20 или 1.50. Изучайте ежедневные изменения цены AMBI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ambipar Emergency Response?

Самая высокая цена Ambipar Emergency Response (AMBI) за последний год составила 7.12. Акции заметно колебались в пределах 0.72 - 7.12, сравнение с 1.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ambipar Emergency Response Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ambipar Emergency Response?

Самая низкая цена Ambipar Emergency Response (AMBI) за год составила 0.72. Сравнение с текущими 1.20 и 0.72 - 7.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMBI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMBI?

В прошлом Ambipar Emergency Response Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.08 и -80.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.09 1.38
Годовой диапазон
0.72 7.12
Предыдущее закрытие
1.08
Open
1.09
Bid
1.20
Ask
1.50
Low
1.09
High
1.38
Объем
816
Дневное изменение
11.11%
Месячное изменение
44.58%
6-месячное изменение
-74.25%
Годовое изменение
-80.55%
