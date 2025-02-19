КотировкиРазделы
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A

111.85 USD 0.16 (0.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALTR за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.69, а максимальная — 111.91.

Следите за динамикой Altair Engineering Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ALTR

Дневной диапазон
111.69 111.91
Годовой диапазон
77.41 113.12
Предыдущее закрытие
111.69
Open
111.80
Bid
111.85
Ask
112.15
Low
111.69
High
111.91
Объем
1.284 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
17.60%
Годовое изменение
29.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.