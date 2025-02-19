Валюты / ALTR
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A
111.85 USD 0.16 (0.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALTR за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.69, а максимальная — 111.91.
Следите за динамикой Altair Engineering Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
111.69 111.91
Годовой диапазон
77.41 113.12
- Предыдущее закрытие
- 111.69
- Open
- 111.80
- Bid
- 111.85
- Ask
- 112.15
- Low
- 111.69
- High
- 111.91
- Объем
- 1.284 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 17.60%
- Годовое изменение
- 29.67%
