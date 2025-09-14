Валюты / ACTV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACTV: LeaderShares Activist Leaders ETF
33.16 USD 0.07 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACTV за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.16, а максимальная — 33.21.
Следите за динамикой LeaderShares Activist Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACTV
- The Fed May Be Poised To Make A Major Mistake
- Weekly Economic Pulse: Meh
- The U.S. Home Improvement Market: Trends And Challenges Ahead
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Stock Owners Have Learned To Love The Bomb
- The Market Shrugs At Solid Macro Data Ahead Of The Fed's Decision (SP500)
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Why Most People May Be Wrong About The Market Right Now
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The End Of Quarterly Reports? Why 6 Months In The Dark Is Too Risky
- The Fed Is In Focus
- The Fed Preview: Expect A 25 bps Cut And Negative Stock Market Reaction
- The Fed's Hot Potato
- I'm Seeing A Market Shift Few Are Ready For
- The Search For Goldilocks
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Yield Curve Steepened Last Week, While U.S. Equity Indices Became Very Overbought
- Fed Cuts And BoJ Hikes Could Finally Break The Yen Carry Trade
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- 3 Key Questions For Investors
Дневной диапазон
33.16 33.21
Годовой диапазон
27.04 34.79
- Предыдущее закрытие
- 33.23
- Open
- 33.18
- Bid
- 33.16
- Ask
- 33.46
- Low
- 33.16
- High
- 33.21
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 9.04%
- Годовое изменение
- -1.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.