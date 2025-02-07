КотировкиРазделы
ACCD: Accolade Inc

7.02 USD 0.01 (0.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACCD за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.01, а максимальная — 7.03.

Следите за динамикой Accolade Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ACCD

Дневной диапазон
7.01 7.03
Годовой диапазон
3.08 8.05
Предыдущее закрытие
7.03
Open
7.02
Bid
7.02
Ask
7.32
Low
7.01
High
7.03
Объем
2.646 K
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
115.34%
Годовое изменение
-6.65%
