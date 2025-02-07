Валюты / ACCD
ACCD: Accolade Inc
7.02 USD 0.01 (0.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACCD за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.01, а максимальная — 7.03.
Следите за динамикой Accolade Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACCD
Дневной диапазон
7.01 7.03
Годовой диапазон
3.08 8.05
- Предыдущее закрытие
- 7.03
- Open
- 7.02
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Low
- 7.01
- High
- 7.03
- Объем
- 2.646 K
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- 115.34%
- Годовое изменение
- -6.65%
