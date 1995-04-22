SP 500 Index Dual Grid Premium

DualDirectionBB_CCI — Сеточный советник на основе полос Боллинджера и CCI для MT5


"Still undecided? Test-drive the Free Version first, then upgrade to Premium whenever you're ready for grid trading and breakeven protection."


Set-файл — по запросу в личных сообщениях (DM) or Download here

Минимальные требования к счёту:

  • Размер счёта: минимум 1000 USD (US500/US100/Nasdaq)
  • Размер лота: 0.1 (сетка автоматически увеличивает размер лота в зависимости от движения рынка)
  • Таймфрейм: 1 минута / 5 минут 
  • Set-файл: находится в галерее скриншотов, одинаковые параметры для демо и реального счёта

(Примечание: увеличивайте размер лота в соответствии с размером вашего счёта как для покупки, так и для продажи.)

DualDirectionBB_CCI — это советник для MT5, построенный на основе пробоя полос Боллинджера, с опциональным фильтром CCI (Commodity Channel Index), который удерживает сделки на продажу в соответствии с направлением рыночного импульса. Главная особенность советника в том, что сторона покупки и сторона продажи работают как два независимых модуля — каждый со своими настройками полос Боллинджера, размером лота, поведением сетки и правилами выхода — благодаря чему вы можете вести торговлю только в лонг, только в шорт, либо в обоих направлениях одновременно с одного графика.

Настройки по умолчанию в прилагаемой конфигурации оптимизированы под US500 (CFD на индекс S&P 500), однако каждый параметр вынесен в настройки, поэтому данный сеточный советник на полосах Боллинджера можно повторно оптимизировать под другие инструменты и таймфреймы в тестере стратегий MetaTrader.

Ключевые особенности

  • Независимые модули покупки и продажи — каждую сторону можно включать/отключать отдельно ( EnableBuy , EnableSell ), у каждой свой период, отклонение, применяемая цена и таймфрейм полос Боллинджера
  • Логика входа по пробою полос Боллинджера — настраиваемый период, стандартное отклонение, применяемая цена и таймфрейм сигнала для обоих направлений
  • Опциональный трендовый фильтр CCI на стороне продаж — EnableSellCCIFilter добавляет подтверждение по индикатору Commodity Channel Index (период, применяемая цена, уровень и таймфрейм — всё настраивается) перед открытием сделки на продажу, что помогает избежать входов против тренда
  • Сеточное / слоистое усреднение позиций — оба направления могут добавлять дополнительные слои позиций по мере движения цены против первоначального входа, с независимо настраиваемым приращением лота, шагом сетки (в пунктах) и ограничением максимального числа слоёв ( MaxBuyLayers , MaxSellLayers ) для контроля экспозиции
  • Раздельный тейк-профит для каждой стороны — отдельные значения тейк-профита (в пунктах) для позиций на покупку и на продажу
  • Опция денежного стоп-лосса — стоп, выраженный в USD, может применяться к корзине продаж независимо от выходов по пунктам
  • Защита безубытка — при достижении настраиваемого триггера прибыли сторона продаж может автоматически переносить стоп в безубыток
  • Фильтр спреда — сделки пропускаются, если текущий спред превышает настраиваемый максимум, что защищает от плохого исполнения в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности
  • Фильтр торговых часов — опционально можно ограничить торговлю заданным диапазоном часов начала/окончания
  • Поддержка magic number — позволяет запускать несколько экземпляров советника или работать одновременно с другими советниками на одном счёте MT5 без конфликта ордеров

Принцип работы

  • Советник отслеживает полосы Боллинджера на таймфрейме и применяемой цене, настроенных для каждого направления
  • Для сигналов на покупку взаимодействие цены с полосами (согласно вашим настройкам периода/отклонения) запускает вход, размер которого определяется параметром BuyLots
  • Для сигналов на продажу применяется та же логика полос Боллинджера, с опциональным шагом подтверждения по CCI, который отфильтровывает входы против преобладающего импульса
  • Если цена продолжает двигаться против открытой позиции, модуль сетки может добавлять дополнительные слоистые входы с фиксированным шагом в пунктах, вплоть до настроенного максимального числа слоёв, используя приращение размера лота
  • Позиции закрываются по тейк-профиту для соответствующей стороны, опциональному денежному стопу (сторона продаж) либо по стопу, защищённому безубытком, после его срабатывания
  • Фильтр спреда и опциональное окно торговых часов накладываются поверх всей логики, определяя, когда разрешено открывать новые сделки

Рекомендации по использованию

  • Инструмент: US500 / CFD на S&P 500 (предоставлена конфигурация по умолчанию), однако любая комбинация инструмента и таймфрейма может быть оптимизирована независимо
  • Счёт: тщательно протестируйте на демо-счёте и в тестере стратегий перед использованием на реальном счёте. Поскольку советник использует сеточное/слоистое усреднение, размер позиции и настройки максимального числа слоёв напрямую определяют экспозицию в худшем сценарии — проверьте и проведите стресс-тестирование этих параметров перед вложением реального капитала
  • Требования к брокеру: поддерживаются как неттинговые, так и хеджевые счета (уточните у своего брокера модель исполнения); убедитесь, что брокер предлагает конкурентные спреды по выбранному инструменту, иначе фильтр спреда будет блокировать входы

Обзор параметров

Группа Параметры
Общие MagicNumber , MaxSpread , MomentOfTheSignal
Покупка — сигнал EnableBuy , BuyBBPeriod , BuyBBDeviation , BuyBBPrice , BuyBBTimeframe
Покупка — управление капиталом BuyLots , BuyGridLotIncrement , BuyGridSpacingPoints , MaxBuyLayers , BuyTakeProfitPoints
Продажа — фильтр EnableSellCCIFilter , SellCCIPeriod , SellCCIPrice , SellCCILevel , SellCCITimeframe
Продажа — сигнал EnableSell , SellBBPeriod , SellBBDeviation , SellBBPrice , SellBBTimeframe
Продажа — управление капиталом SellLots , SellMonetaryStopUSD , EnableSellGrid , SellGridLotIncrement , SellGridSpacingPoints , MaxSellLayers , SellGridExitBBPeriod , SellTakeProfitPoints
Продажа — защита EnableSellBreakeven , SellBreakevenTriggerPoints
Сессия EnableTradingHours , TradingStartHour , TradingStopHour

Предупреждение о рисках

Данный советник использует сеточное/слоистое усреднение позиций на стороне продаж (и опционально на стороне покупки) — тип стратегии, который может увеличивать экспозицию при продолжительных неблагоприятных движениях цены. Прошлые или гипотетические результаты бэктестов не гарантируют результатов в будущем. Всегда тщательно тестируйте на демо-счёте, понимайте максимальную просадку, которую может создать выбранный вами размер лота и количество слоёв, и торгуйте только тем капиталом, риском потери которого вы готовы пожертвовать.

Set-файл включён: предварительно настроенные параметры для US500. Полный список параметров настраивается под другие инструменты и таймфреймы.


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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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SP 500 Index Dual Grid Rocketer
Abhishesh Rao Aravelly
Эксперты
SP500 Index Dual Direction Rocketer Независимая система пробоя полос Боллинджера для покупки и продажи с отдельной сеточной логикой для каждого направления, трендовым фильтром CCI на стороне продаж и защитой безубытка для каждой отдельной позиции. Это бесплатная версия EA для SP 500 Index. Чтобы скачать полную версию: Нажмите здесь Файл .Set можно скачать здесь, либо параметры .set файла указаны в скриншотах Минимальные требования к счёту: Размер счёта: 250–300 USD  (US500/US100/Nasdaq) Размер л
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