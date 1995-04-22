SP 500 Index Dual Grid Premium

DualDirectionBB_CCI — Сеточный советник на основе полос Боллинджера и CCI для MT5





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Set-файл — по запросу в личных сообщениях (DM) or Download here

Минимальные требования к счёту:

Размер счёта: минимум 1000 USD (US500/US100/Nasdaq)

минимум 1000 USD Размер лота: 0.1 (сетка автоматически увеличивает размер лота в зависимости от движения рынка)

0.1 (сетка автоматически увеличивает размер лота в зависимости от движения рынка) Таймфрейм: 1 минута / 5 минут

1 минута / 5 минут Set-файл: находится в галерее скриншотов, одинаковые параметры для демо и реального счёта

(Примечание: увеличивайте размер лота в соответствии с размером вашего счёта как для покупки, так и для продажи.)

DualDirectionBB_CCI — это советник для MT5, построенный на основе пробоя полос Боллинджера, с опциональным фильтром CCI (Commodity Channel Index), который удерживает сделки на продажу в соответствии с направлением рыночного импульса. Главная особенность советника в том, что сторона покупки и сторона продажи работают как два независимых модуля — каждый со своими настройками полос Боллинджера, размером лота, поведением сетки и правилами выхода — благодаря чему вы можете вести торговлю только в лонг, только в шорт, либо в обоих направлениях одновременно с одного графика.

Настройки по умолчанию в прилагаемой конфигурации оптимизированы под US500 (CFD на индекс S&P 500), однако каждый параметр вынесен в настройки, поэтому данный сеточный советник на полосах Боллинджера можно повторно оптимизировать под другие инструменты и таймфреймы в тестере стратегий MetaTrader.

Ключевые особенности

Независимые модули покупки и продажи — каждую сторону можно включать/отключать отдельно ( EnableBuy , EnableSell ), у каждой свой период, отклонение, применяемая цена и таймфрейм полос Боллинджера

— каждую сторону можно включать/отключать отдельно ( EnableBuy , EnableSell ), у каждой свой период, отклонение, применяемая цена и таймфрейм полос Боллинджера Логика входа по пробою полос Боллинджера — настраиваемый период, стандартное отклонение, применяемая цена и таймфрейм сигнала для обоих направлений

— настраиваемый период, стандартное отклонение, применяемая цена и таймфрейм сигнала для обоих направлений Опциональный трендовый фильтр CCI на стороне продаж — EnableSellCCIFilter добавляет подтверждение по индикатору Commodity Channel Index (период, применяемая цена, уровень и таймфрейм — всё настраивается) перед открытием сделки на продажу, что помогает избежать входов против тренда

— EnableSellCCIFilter добавляет подтверждение по индикатору Commodity Channel Index (период, применяемая цена, уровень и таймфрейм — всё настраивается) перед открытием сделки на продажу, что помогает избежать входов против тренда Сеточное / слоистое усреднение позиций — оба направления могут добавлять дополнительные слои позиций по мере движения цены против первоначального входа, с независимо настраиваемым приращением лота, шагом сетки (в пунктах) и ограничением максимального числа слоёв ( MaxBuyLayers , MaxSellLayers ) для контроля экспозиции

— оба направления могут добавлять дополнительные слои позиций по мере движения цены против первоначального входа, с независимо настраиваемым приращением лота, шагом сетки (в пунктах) и ограничением максимального числа слоёв ( MaxBuyLayers , MaxSellLayers ) для контроля экспозиции Раздельный тейк-профит для каждой стороны — отдельные значения тейк-профита (в пунктах) для позиций на покупку и на продажу

— отдельные значения тейк-профита (в пунктах) для позиций на покупку и на продажу Опция денежного стоп-лосса — стоп, выраженный в USD, может применяться к корзине продаж независимо от выходов по пунктам

— стоп, выраженный в USD, может применяться к корзине продаж независимо от выходов по пунктам Защита безубытка — при достижении настраиваемого триггера прибыли сторона продаж может автоматически переносить стоп в безубыток

— при достижении настраиваемого триггера прибыли сторона продаж может автоматически переносить стоп в безубыток Фильтр спреда — сделки пропускаются, если текущий спред превышает настраиваемый максимум, что защищает от плохого исполнения в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности

— сделки пропускаются, если текущий спред превышает настраиваемый максимум, что защищает от плохого исполнения в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности Фильтр торговых часов — опционально можно ограничить торговлю заданным диапазоном часов начала/окончания

— опционально можно ограничить торговлю заданным диапазоном часов начала/окончания Поддержка magic number — позволяет запускать несколько экземпляров советника или работать одновременно с другими советниками на одном счёте MT5 без конфликта ордеров

Принцип работы

Советник отслеживает полосы Боллинджера на таймфрейме и применяемой цене, настроенных для каждого направления

Для сигналов на покупку взаимодействие цены с полосами (согласно вашим настройкам периода/отклонения) запускает вход, размер которого определяется параметром BuyLots

Для сигналов на продажу применяется та же логика полос Боллинджера, с опциональным шагом подтверждения по CCI, который отфильтровывает входы против преобладающего импульса

Если цена продолжает двигаться против открытой позиции, модуль сетки может добавлять дополнительные слоистые входы с фиксированным шагом в пунктах, вплоть до настроенного максимального числа слоёв, используя приращение размера лота

Позиции закрываются по тейк-профиту для соответствующей стороны, опциональному денежному стопу (сторона продаж) либо по стопу, защищённому безубытком, после его срабатывания

Фильтр спреда и опциональное окно торговых часов накладываются поверх всей логики, определяя, когда разрешено открывать новые сделки

Рекомендации по использованию

Инструмент: US500 / CFD на S&P 500 (предоставлена конфигурация по умолчанию), однако любая комбинация инструмента и таймфрейма может быть оптимизирована независимо

US500 / CFD на S&P 500 (предоставлена конфигурация по умолчанию), однако любая комбинация инструмента и таймфрейма может быть оптимизирована независимо Счёт: тщательно протестируйте на демо-счёте и в тестере стратегий перед использованием на реальном счёте. Поскольку советник использует сеточное/слоистое усреднение, размер позиции и настройки максимального числа слоёв напрямую определяют экспозицию в худшем сценарии — проверьте и проведите стресс-тестирование этих параметров перед вложением реального капитала

тщательно протестируйте на демо-счёте и в тестере стратегий перед использованием на реальном счёте. Поскольку советник использует сеточное/слоистое усреднение, размер позиции и настройки максимального числа слоёв напрямую определяют экспозицию в худшем сценарии — проверьте и проведите стресс-тестирование этих параметров перед вложением реального капитала Требования к брокеру: поддерживаются как неттинговые, так и хеджевые счета (уточните у своего брокера модель исполнения); убедитесь, что брокер предлагает конкурентные спреды по выбранному инструменту, иначе фильтр спреда будет блокировать входы

Обзор параметров

Группа Параметры Общие MagicNumber , MaxSpread , MomentOfTheSignal Покупка — сигнал EnableBuy , BuyBBPeriod , BuyBBDeviation , BuyBBPrice , BuyBBTimeframe Покупка — управление капиталом BuyLots , BuyGridLotIncrement , BuyGridSpacingPoints , MaxBuyLayers , BuyTakeProfitPoints Продажа — фильтр EnableSellCCIFilter , SellCCIPeriod , SellCCIPrice , SellCCILevel , SellCCITimeframe Продажа — сигнал EnableSell , SellBBPeriod , SellBBDeviation , SellBBPrice , SellBBTimeframe Продажа — управление капиталом SellLots , SellMonetaryStopUSD , EnableSellGrid , SellGridLotIncrement , SellGridSpacingPoints , MaxSellLayers , SellGridExitBBPeriod , SellTakeProfitPoints Продажа — защита EnableSellBreakeven , SellBreakevenTriggerPoints Сессия EnableTradingHours , TradingStartHour , TradingStopHour

Предупреждение о рисках

Данный советник использует сеточное/слоистое усреднение позиций на стороне продаж (и опционально на стороне покупки) — тип стратегии, который может увеличивать экспозицию при продолжительных неблагоприятных движениях цены. Прошлые или гипотетические результаты бэктестов не гарантируют результатов в будущем. Всегда тщательно тестируйте на демо-счёте, понимайте максимальную просадку, которую может создать выбранный вами размер лота и количество слоёв, и торгуйте только тем капиталом, риском потери которого вы готовы пожертвовать.

Set-файл включён: предварительно настроенные параметры для US500. Полный список параметров настраивается под другие инструменты и таймфреймы.