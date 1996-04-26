Mc Support Resistance
- Индикаторы
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 1 августа 2026
Support Resistance — визуальный индикатор для MetaTrader 4, который определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления по подтверждённым экстремумам ZigZag.
Основные возможности:
- Использует текущий и непосредственно старший таймфрейм.
- Объединяет близкие уровни с помощью ATR.
- Учитывает текущую волатильность рынка.
- Сохраняет исходную точку уровня и ограничивает его смещение.
- Отслеживает структурные контакты и изменяет цвет и толщину линий.
- Показывает цену, возраст уровня и исходный таймфрейм.
- Рисует краткосрочные уровни красными пунктирными линиями.
- Не открывает сделки и не генерирует автоматические торговые сигналы.
Индикатор использует стандартный ZigZag MT4. Последние экстремумы могут изменяться по мере формирования рынка. Индикатор предназначен для технического анализа и обучения.