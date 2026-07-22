Price and Target Alerts

Никогда не пропустите важный ценовой уровень, веху по прибыли или порог риска.

Хотите зафиксировать прибыль и приостановить торговлю после достижения цели? Price and Target Alerts может автоматически закрыть все сделки, уведомить вас и остановить дальнейшую торговлю — что позволяет уверенно и легко сохранять прибыль.

Price and Target Alerts — это продвинутый утилитарный советник (EA) для MetaTrader 5, который непрерывно отслеживает рыночные цены и состояние вашего торгового счёта, а затем автоматически уведомляет вас или выполняет заранее заданные защитные действия при выполнении условий на уровне счёта.

Ключевые возможности

Множественные ценовые алерты

Создавайте несколько ценовых алертов для любого символа — как во вкладке настроек, так и прямо на графике.

Выберите поведение каждого алерта:

  • Once (по умолчанию) – срабатывает только при первом достижении цены заданного уровня.
  • Every Cross – срабатывает каждый раз при пересечении уровня ценой.

Идеально подходит для:

  • Уровней поддержки и сопротивления
  • Пробоев (breakouts)
  • Максимумов/минимумов сессии
  • Зон спроса и предложения
  • Новостных уровней

Ценовые алерты всегда отправляют уведомление в момент срабатывания. Они носят исключительно информационный характер, поэтому никогда не закрывают сделки, не останавливают торговлю и не затрагивают ваши советники или графики — это зарезервировано для реальных событий риска на уровне счёта (см. раздел «Автоматические действия» ниже).

Добавляйте алерты прямо с графика

Не нужно копаться в настройках, чтобы добавить алерт. Нажмите + Once alert или + Every alert на панели прямо на графике — появится перетаскиваемая линия по текущей цене:

  • Перетащите линию на любой уровень, который хотите отслеживать.
  • Удалите линию (клавиша Delete, правый клик или список объектов) — и алерт удалится автоматически, без остатков в настройках.
  • Алерты, добавленные таким способом, сохраняются при перезапуске советника — ваши уровни никогда не потеряются.

Алерты в режиме Once автоматически тускнеют на графике сразу после срабатывания, поэтому вы сразу видите, какие уровни всё ещё активны.

Алерты по целевой прибыли

Отслеживайте состояние счёта, а не отдельные сделки. Срабатывание алерта при достижении счётом:

  • Целевого капитала (equity)
  • Целевой прибыли ($)
  • Целевой прибыли (%)

Идеально подходит для трейдеров, торгующих несколькими позициями или корзинами сделок.

Алерты защиты от просадки

Опережайте убытки с помощью настраиваемого мониторинга просадки. Получайте уведомления при:

  • Достижении просадкой счёта заданного процента
  • Достижении плавающим убытком заданной денежной суммы

Отлично подходит для:

  • Правил проп-фирм
  • Дневных лимитов убытков
  • Личного риск-менеджмента
  • Защиты финансируемых счетов

Автоматические действия (только для целей и просадки)

При срабатывании алерта по целевой прибыли или защите от просадки вы можете выбрать одно или несколько действий:

  • Отправить пользовательское уведомление
  • Закрыть все открытые сделки
  • Остановить торговлю
  • Удалить торговых советников с графиков
  • Удалить графики, чтобы предотвратить дальнейшую автоматическую торговлю

Постройте собственный алгоритм защиты — от простых уведомлений до полного аварийного отключения. Эти действия намеренно ограничены событиями уровня счёта, поэтому обычный ценовой алерт никогда случайно не вызовет аварийное отключение.

Живая панель на графике

Встроенная визуальная панель держит вас в курсе событий прямо на графике:

  • Кольцевой индикатор («guardian ring»), показывающий одновременно прогресс к цели по прибыли и близость к лимиту просадки.
  • Живой список активных ценовых алертов с их режимом и статусом.
  • Индикаторы прогресса для каждой включённой метрики цели и просадки.
  • Журнал активности со всеми сработавшими алертами.

Никаких отдельных окон и дополнительного ПО — достаточно взглянуть на график.

Варианты уведомлений

Получайте алерты через:

  • Уведомления MetaTrader
  • Telegram
  • Email

Оставайтесь в курсе, находитесь ли вы за терминалом или вдали от него.

Почему трейдеры выбирают Price and Target Alerts

  • Больше не нужно постоянно следить за графиками
  • Автоматическая защита прибыли
  • Предотвращение чрезмерных просадок
  • Соблюдение торговой дисциплины
  • Добавление и настройка алертов за секунды прямо с графика
  • Подходит как для ручной торговли, так и для автоматических стратегий
  • Работает как инструмент мониторинга и защиты на уровне всего счёта
  • Гибко подходит скальперам, дневным и свинг-трейдерам, а также трейдерам проп-фирм

Торгуйте умнее. Защищайтесь быстрее.

Price and Target Alerts превращает MetaTrader 5 в интеллектуальную систему мониторинга и защиты счёта. Ценовые алерты держат вас в курсе в момент, когда уровень действительно важен. Алерты по целям и просадке идут дальше — предпринимая немедленные, заранее заданные действия для защиты прибыли и контроля риска, даже когда вас нет за компьютером.


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Trade Dashboard MT5
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Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
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Yury Kulikov
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Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
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Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Grid Layer Stop
Riel Arthur Soliven
Утилиты
Grid Layer Stop Position-count protection for grid, martingale, and multi-layer strategies on MetaTrader 5. Grid Layer Stop tracks how many positions a strategy has open and takes a predefined action once that count exceeds a configured limit — closing the exposure, clearing the chart, and either locking down until manual review or restoring automatically after a cooldown. It runs independently of whatever EA is placing the trades, so it continues to enforce the limit even if the trading logic
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SignalPulse
Riel Arthur Soliven
Утилиты
SignalPulse — Telegram Trade Action Notifier for Signal Providers Turn every trade into an instant, on-brand Telegram alert to your subscribers — with one-tap manual controls built right into your chart. SignalPulse watches your MT5 account and sends clean, live-updating Telegram alerts the moment you buy, sell, close, or move a trade to breakeven — plus a built-in action panel so you can fire off BUY, SELL, CLOSE ALL, or a custom message with a single click. Choose exactly which alert types you
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