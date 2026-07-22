Никогда не пропустите важный ценовой уровень, веху по прибыли или порог риска.

Хотите зафиксировать прибыль и приостановить торговлю после достижения цели? Price and Target Alerts может автоматически закрыть все сделки, уведомить вас и остановить дальнейшую торговлю — что позволяет уверенно и легко сохранять прибыль.

Price and Target Alerts — это продвинутый утилитарный советник (EA) для MetaTrader 5, который непрерывно отслеживает рыночные цены и состояние вашего торгового счёта, а затем автоматически уведомляет вас или выполняет заранее заданные защитные действия при выполнении условий на уровне счёта.

Ключевые возможности

Множественные ценовые алерты

Создавайте несколько ценовых алертов для любого символа — как во вкладке настроек, так и прямо на графике.

Выберите поведение каждого алерта:

Once (по умолчанию) – срабатывает только при первом достижении цены заданного уровня.

– срабатывает только при первом достижении цены заданного уровня. Every Cross – срабатывает каждый раз при пересечении уровня ценой.

Идеально подходит для:

Уровней поддержки и сопротивления

Пробоев (breakouts)

Максимумов/минимумов сессии

Зон спроса и предложения

Новостных уровней

Ценовые алерты всегда отправляют уведомление в момент срабатывания. Они носят исключительно информационный характер, поэтому никогда не закрывают сделки, не останавливают торговлю и не затрагивают ваши советники или графики — это зарезервировано для реальных событий риска на уровне счёта (см. раздел «Автоматические действия» ниже).

Добавляйте алерты прямо с графика

Не нужно копаться в настройках, чтобы добавить алерт. Нажмите + Once alert или + Every alert на панели прямо на графике — появится перетаскиваемая линия по текущей цене:

Перетащите линию на любой уровень, который хотите отслеживать.

линию на любой уровень, который хотите отслеживать. Удалите линию (клавиша Delete, правый клик или список объектов) — и алерт удалится автоматически, без остатков в настройках.

линию (клавиша Delete, правый клик или список объектов) — и алерт удалится автоматически, без остатков в настройках. Алерты, добавленные таким способом, сохраняются при перезапуске советника — ваши уровни никогда не потеряются.

Алерты в режиме Once автоматически тускнеют на графике сразу после срабатывания, поэтому вы сразу видите, какие уровни всё ещё активны.

Алерты по целевой прибыли

Отслеживайте состояние счёта, а не отдельные сделки. Срабатывание алерта при достижении счётом:

Целевого капитала (equity)

Целевой прибыли ($)

Целевой прибыли (%)

Идеально подходит для трейдеров, торгующих несколькими позициями или корзинами сделок.

Алерты защиты от просадки

Опережайте убытки с помощью настраиваемого мониторинга просадки. Получайте уведомления при:

Достижении просадкой счёта заданного процента

Достижении плавающим убытком заданной денежной суммы

Отлично подходит для:

Правил проп-фирм

Дневных лимитов убытков

Личного риск-менеджмента

Защиты финансируемых счетов

Автоматические действия (только для целей и просадки)

При срабатывании алерта по целевой прибыли или защите от просадки вы можете выбрать одно или несколько действий:

Отправить пользовательское уведомление

Закрыть все открытые сделки

Остановить торговлю

Удалить торговых советников с графиков

Удалить графики, чтобы предотвратить дальнейшую автоматическую торговлю

Постройте собственный алгоритм защиты — от простых уведомлений до полного аварийного отключения. Эти действия намеренно ограничены событиями уровня счёта, поэтому обычный ценовой алерт никогда случайно не вызовет аварийное отключение.

Живая панель на графике

Встроенная визуальная панель держит вас в курсе событий прямо на графике:

Кольцевой индикатор («guardian ring»), показывающий одновременно прогресс к цели по прибыли и близость к лимиту просадки.

Живой список активных ценовых алертов с их режимом и статусом.

Индикаторы прогресса для каждой включённой метрики цели и просадки.

Журнал активности со всеми сработавшими алертами.

Никаких отдельных окон и дополнительного ПО — достаточно взглянуть на график.

Варианты уведомлений

Получайте алерты через:

Уведомления MetaTrader

Telegram

Email

Оставайтесь в курсе, находитесь ли вы за терминалом или вдали от него.

Почему трейдеры выбирают Price and Target Alerts

Больше не нужно постоянно следить за графиками

Автоматическая защита прибыли

Предотвращение чрезмерных просадок

Соблюдение торговой дисциплины

Добавление и настройка алертов за секунды прямо с графика

Подходит как для ручной торговли, так и для автоматических стратегий

Работает как инструмент мониторинга и защиты на уровне всего счёта

Гибко подходит скальперам, дневным и свинг-трейдерам, а также трейдерам проп-фирм

Торгуйте умнее. Защищайтесь быстрее.

Price and Target Alerts превращает MetaTrader 5 в интеллектуальную систему мониторинга и защиты счёта. Ценовые алерты держат вас в курсе в момент, когда уровень действительно важен. Алерты по целям и просадке идут дальше — предпринимая немедленные, заранее заданные действия для защиты прибыли и контроля риска, даже когда вас нет за компьютером.