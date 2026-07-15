Hungry Alligator

Hungry Alligator – это индикатор для MetaTrader 5, реализующий классическую идею Билла Вильямса: «Чем дольше спит аллигатор, тем более голодным он просыпается». Инструмент автоматически выявляет периоды, когда линии Alligator (челюсти, зубы, губы) переплетены в узком диапазоне (флэт), накапливает внутреннюю волатильность этого состояния и после пробоя рассчитывает потенциальную цель движения – строго на основе накопленной энергии, без использования произвольных множителей.

Индикатор не просто показывает пересечения, а выделяет зоны «сна» и рисует чёткие горизонтальные цели, которые становятся ориентирами для входа, тейк-профита или частичной фиксации прибыли.

  • Объективность – цель вычисляется исключительно из ценовых данных, без подгонки коэффициентов.

  • Наглядность – зоны флэта и целевые уровни выделены цветом, не нужно переключаться между индикаторами.

  • Гибкость – вы можете настраивать порог флэта под любой инструмент и таймфрейм.

  • Универсальность – работает на любых рынках (форекс, криптовалюты, фондовые индексы, сырьё).

  • Не перерисовывается – все объекты строятся по факту закрытия свечи, сигнал остаётся статичным.

InpJawsPeriod
Период скользящей средней для челюстей (синяя линия). По умолчанию 13.
InpJawsShift
Сдвиг челюстей в будущее. По умолчанию 8.
InpTeethPeriod
Период для зубов (красная линия). По умолчанию 8.
InpTeethShift
Сдвиг зубов. По умолчанию 5.
InpLipsPeriod
Период для губ (зелёная линия). По умолчанию 5.
InpLipsShift
Сдвиг губ. По умолчанию 3.
InpMAMethod
Метод усреднения (SMMA – стандартный для Alligator, можно изменить).
InpAppliedPrice Цена, применяемая для расчёта (MEDIAN – медиана, наиболее устойчива).
InpFlatThreshold
Порог флэта в пунктах. Максимально допустимое расстояние между самыми удалёнными линиями Alligator для состояния «сна». Чем меньше значение, тем более узкий флэт мы ищем. Подбирается под волатильность инструмента (для EURUSD 20–40, для BTCUSD 100–300).
InpClrFlatUp
Цвет заливки прямоугольника для бычьего пробоя (по умолчанию светло-лососевый).
InpClrFlatDn
Цвет заливки для медвежьего пробоя (по умолчанию жёлто-зелёный).
InpClrTarget
Цвет целевой линии (золотой по умолчанию).
InpShowTargetLine
Показывать линию цели (true/false). Если отключить – останутся только прямоугольники.
InpOnlyLastFlat
Оставлять на графике только последнюю зону флэта. При включении удаляет все предыдущие прямоугольники, не перегружая историю.


Используйте данный индикатор по системе Билла Вильямса, очень хорошо подходит для торговли по фракталам, когда цена пробила уровень флэта (нарисованный прямоугольник) в одну из сторон, то идти будет до линии который бот автоматически  рисует, в этом промежутке можно и заходить по фракталам или другой системе Вильямса.

Под каждый инструмент исходя из волатильности обязательно меняйте параметр "не рисовать прямоугольники с трендом более свечей" адаптивно для большей части инструментов подходит число 5, но все же смотрите исходя из инструмента.

Старайтесь смотреть на этот индикатор как на дополнение к торговой системе, он рисует на 2 пиках или минимумах зеленой линии, дождитесь как он обновится на новом пике, для человеческого анализа это уже обозначает флэт.

Пример торговли: 1) Индикатор нарисовал прямоугольник 2)Индикатор обновил/растянул прямоугольник(как на фото) 3)Цена пробила прямоугольник 4)По фракталам торгуем в сторону пробоя 5)Как цена доходит до линии (которую нарисовал бот) больше в сделки не заходим (работает как блок)

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5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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