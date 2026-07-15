Hungry Alligator – это индикатор для MetaTrader 5, реализующий классическую идею Билла Вильямса: «Чем дольше спит аллигатор, тем более голодным он просыпается». Инструмент автоматически выявляет периоды, когда линии Alligator (челюсти, зубы, губы) переплетены в узком диапазоне (флэт), накапливает внутреннюю волатильность этого состояния и после пробоя рассчитывает потенциальную цель движения – строго на основе накопленной энергии, без использования произвольных множителей.

Индикатор не просто показывает пересечения, а выделяет зоны «сна» и рисует чёткие горизонтальные цели, которые становятся ориентирами для входа, тейк-профита или частичной фиксации прибыли.

Объективность – цель вычисляется исключительно из ценовых данных, без подгонки коэффициентов.

Наглядность – зоны флэта и целевые уровни выделены цветом, не нужно переключаться между индикаторами.

Гибкость – вы можете настраивать порог флэта под любой инструмент и таймфрейм.

Универсальность – работает на любых рынках (форекс, криптовалюты, фондовые индексы, сырьё).

Не перерисовывается – все объекты строятся по факту закрытия свечи, сигнал остаётся статичным.

InpJawsPeriod

Период скользящей средней для челюстей (синяя линия). По умолчанию 13. InpJawsShift

Сдвиг челюстей в будущее. По умолчанию 8. InpTeethPeriod

Период для зубов (красная линия). По умолчанию 8. InpTeethShift

Сдвиг зубов. По умолчанию 5. InpLipsPeriod

Период для губ (зелёная линия). По умолчанию 5. InpLipsShift

Сдвиг губ. По умолчанию 3. InpMAMethod

Метод усреднения (SMMA – стандартный для Alligator, можно изменить). InpAppliedPrice Цена, применяемая для расчёта (MEDIAN – медиана, наиболее устойчива). InpFlatThreshold

Порог флэта в пунктах. Максимально допустимое расстояние между самыми удалёнными линиями Alligator для состояния «сна». Чем меньше значение, тем более узкий флэт мы ищем. Подбирается под волатильность инструмента (для EURUSD 20–40, для BTCUSD 100–300). InpClrFlatUp

Цвет заливки прямоугольника для бычьего пробоя (по умолчанию светло-лососевый). InpClrFlatDn

Цвет заливки для медвежьего пробоя (по умолчанию жёлто-зелёный). InpClrTarget

Цвет целевой линии (золотой по умолчанию). InpShowTargetLine

Показывать линию цели (true/false). Если отключить – останутся только прямоугольники. InpOnlyLastFlat

Оставлять на графике только последнюю зону флэта. При включении удаляет все предыдущие прямоугольники, не перегружая историю.





Используйте данный индикатор по системе Билла Вильямса, очень хорошо подходит для торговли по фракталам, когда цена пробила уровень флэта (нарисованный прямоугольник) в одну из сторон, то идти будет до линии который бот автоматически рисует, в этом промежутке можно и заходить по фракталам или другой системе Вильямса.

Под каждый инструмент исходя из волатильности обязательно меняйте параметр "не рисовать прямоугольники с трендом более свечей" адаптивно для большей части инструментов подходит число 5, но все же смотрите исходя из инструмента.

Старайтесь смотреть на этот индикатор как на дополнение к торговой системе, он рисует на 2 пиках или минимумах зеленой линии, дождитесь как он обновится на новом пике, для человеческого анализа это уже обозначает флэт.

Пример торговли: 1) Индикатор нарисовал прямоугольник 2)Индикатор обновил/растянул прямоугольник(как на фото) 3)Цена пробила прямоугольник 4)По фракталам торгуем в сторону пробоя 5)Как цена доходит до линии (которую нарисовал бот) больше в сделки не заходим (работает как блок)