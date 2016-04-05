Atlantis Xauusd

El Atlantis EA ha sido diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en temporalidad H1, enfocándose en la calidad sobre la cantidad. Su lógica operativa combina indicadores clásicos con filtros de tendencia de temporalidad superior (D1/W1) para asegurar entradas con alta probabilidad de éxito bajo un estricto control de riesgo.

🚀 Características Principales:

  • Estrategia de Precisión: Utiliza un sistema de RSI estricto (35/65) combinado con un sistema de puntuación de tendencia (Score 2/3) para filtrar el "ruido" del mercado.

  • Gestión de Riesgo Dinámica: Calcula el tamaño del lote automáticamente basándose en el porcentaje de riesgo por operación y el ATR actual, garantizando que cada trade sea proporcional a la volatilidad del momento.

  • Ratio Riesgo/Beneficio (RR) 3:1: Enfocado en maximizar los beneficios con un objetivo de TP agresivo, respaldado por un sistema de Trailing Stop basado en ATR que protege las ganancias conforme la operación avanza.

  • Filtros de Mercado: Incluye filtros opcionales de EMA en D1 y W1, y un filtro de Momentum, asegurando que el EA solo opere a favor de la tendencia principal a largo plazo.

  • Gestión de Pullbacks: Permite capitalizar retrocesos válidos dentro de tendencias consolidadas, aumentando la eficiencia operativa.

📊 Especificaciones Técnicas:

  • Activo: XAUUSD.

  • Temporalidad: H1.

  • Indicadores: ATR (Volatilidad), RSI (Entradas), MAs (Tendencia).

  • Control: Gestión de riesgo por porcentaje, lotaje mínimo/máximo y número máximo de posiciones abiertas simultáneamente.


Рекомендуем также
Alligator Joe
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Overview Alligator Joe — это трендовый советник, построенный на классическом индикаторе Alligator (Jaw, Teeth, Lips). Он ждет свежего выравнивания трех линий — не выравнивания, которое длится уже давно — и входит в сделку по направлению этого тренда. Позиции закрываются постепенно в три этапа по мере отката цены через каждую линию, вместо единого фиксированного выхода. How it works Советник проверяет последнюю закрытую свечу: полностью ли выровнены Lips, Teeth и Jaw (бычье или медвежье выравнив
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.14 (43)
Эксперты
Этот советник торгует с использованием пересечения скользящих средних. Он предлагает полностью настраиваемые параметры, гибкие настройки управления позициями, а также множество полезных функций, таких как настраиваемые торговые сессии и режим мартингейла и обратного мартингейла. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Все продукты ] Простота использования и контроля Полностью настраиваемые параметры скользящей средней Он реализуе
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.57 (46)
Эксперты
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
EA34 Tanin Force
Nhat Tien Duong
5 (2)
Эксперты
[FREE EA] EA34 TANIN FORCE: MACD & STOCH ENGINE (Prop Firm Ready) Are you tired of market noise and false breakouts? Meet EA34 Tanin Force, a commercial-grade Expert Advisor designed specifically for the EURUSD on the M15 timeframe. This system combines the raw trend-following power of MACD with the precision timing of the Stochastic Oscillator. PERFORMANCE HIGHLIGHTS (6-Year Stress Test 2020 - 2026): * Symbol & Timeframe: EURUSD | M15 * Set & Forget: Hard Stop Loss and Take Profit. No
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Эксперты
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Эксперты
Стратегия основана на пересечении линий технического индикатора Alligator, описанного в книге Б. Вилльямса "Торговый хаос". Эта система представляет собой комбинацию трех смещенных скользящих средних (линии Lips, Teeth и Jaw) и осцилляторов, построенных на их основе. Линии индикатора Alligator генерируют сигнал на открытие позиции, когда они пересекаются в одной точке и выходят из нее, расположившись в соответствии со своими периодами. При движении рынка вверх самой верхней скользящей средней
FREE
Auric Mohd iK
Md Iqbal Kaiser
Эксперты
AURIC MOHD-iK is a dynamic, logic-based Expert Advisor (EA) engineered specifically for trading XAUUSD (Gold). Unlike standard trading systems that rely on lagging, unreliable indicators, this EA operates purely on clean price logic—executing trades the way an experienced human trader naturally reads the market. This version is completely free with limitations, offering permanent value to your trading setup with zero hidden costs. Active Auric Mode That's it!!!!!!!!!! Core Trading Parameters Ac
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.5 (16)
Эксперты
Особенность советника — простые базовые инструменты и логика работы. Здесь нет множества стратегий и десятков настроек, как у другого EA, он работает по одному алгоритму. Принцип работы — стратегия следования за трендом с попыткой получить максимальную доходность с поправкой на риск. Поэтому его можно рекомендовать начинающим. Его сильная сторона — принцип закрытия сделок. Его цель — не погоня за прибылью, а минимизация количества убыточных сделок. Советник не может похвастаться высокой доходнос
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
4.78 (9)
Эксперты
EA Go Long реализует продвинутую внутридневную торговую стратегию, основанную на принципе систематической ежедневной торговли с множественными техническими подтверждениями. В то время как многие трейдеры ищут сложные алгоритмы, этот EA сочетает простые, но эффективные концепты с продвинутым управлением рисками и множественными техническими фильтрами. EA открывает позиции в определенное время каждый день, но только когда рыночные условия соответствуют множественным техническим индикаторам. Этот
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Эксперты
This Expert Advisor examines signals from indicators such as MACD, Stochastic, and RSI to identify market trends and turning points. It incorporates multiple strategies and works seamlessly together. The Advisor analyzes the market situation in real time and automatically executes trades at predefined stop loss and take profit levels. HydraAlchemist is also easy to use. The intuitive and easy-to-understand setup screen allows you to execute trading strategies with few parameters. When trading Go
FREE
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 Ожидание окончено — Artemis Gold HFT Throttle EA теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 — это советник, ориентированный на торговлю золотом, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужна быстрая краткосрочная автоматизация с контролируемым исполнением, интеллектуальной защитой и понятной визуальной панелью управления. Большинство быстрых торговых роботов делают акцент только на скорости. Но в реальных брокерских условиях скорость без к
FREE
Phoenix mostly win
Tobias James Pincock
Эксперты
Phoenix Gold Trader XAUUSD H4   --   Free Expert Advisor   --   Phoenix Labs Follow Phoenix Labs for updates, signals and new releases -- t.me/FoundryLabsTrading Product Description Phoenix Gold Trader is a free automated trading system for XAUUSD on the H4 timeframe. Seven independently developed strategies run simultaneously under a single magic-number scheme, so they operate without order collision on the same chart. No configuration is required beyond setting your lot size. The system has be
FREE
Cranberry Expert
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Эксперты
Cranberry Candle breakout strategy Every candle breakout on the higher timeframe, it checks whether the first candle on the lower timeframe aligns with the direction and momentum of the breakout. Uses ATR for dynamic calculations of trade levels and trail stops. Pure price action and breakouts Confirms with RSI momentum So that on every big move you'll always be there with Cranberry.
FREE
Growthamp MT5
Conor Stephenson
4.57 (21)
Эксперты
Growthamp — это эксперт по сетке, предназначенный для клиентов, которые хотят настроить свои собственные условия входа. Эксперт входит в сделки, используя две входные пользовательские скользящие средние и опциональные стохастические колебания. Затем он превращает заказы в прибыль, используя выбранные функции управления заказами и закрытия. Групповой чат:  https://www.mql5.com/en/users/conorstephenson Я здесь, чтобы помочь, но у меня нет готовых set-файлов для вас. Загляните в группу или научит
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.67 (6)
Эксперты
Ренко эксперт советник, работающий на основе имитации ренко баров.   В советнике реализовано два варианта построения ренко баров. Классический и АТР. В классическом варианте ренко бары отмечаются в виде областей на основном графике, в варианте АТР, Ренко бары моделируется и отрисовываются в окне индикатора. Моделирование ренко баров внутри советника, позволяет произвести оптимизацию робота более качественно нежели отрисовка ренко баров в оффлайн режиме.    Телеграмм канал   Настройки   All our
FREE
EA23 Tanin Heiken CCI
Nhat Tien Duong
Эксперты
[FREE EA] EA23 TANIN HEIKEN CCI: THE PULLBACK ASSASSIN & PROP FIRM SHIELD Are you tired of entering trends too late and getting caught in drawdowns? Meet EA23 Tanin Heiken CCI , a commercial-grade automated trading system designed to catch the perfect pullback entries in a strong trend. THE BIG UPDATE: NO MORE .SET FILES! For the first time, you don't need to download or load messy .set files. EA23 comes with Built-in Presets . Just select your mode from the dropdown menu (Prop Firm Safe M
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Эксперты
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Эксперты
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
The king tut
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
Эксперты
KING TUT v1.0 Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader 5 Available for MetaTrader 5 (MT5) and MetaTrader 4 (MT4) Overview KING TUT v1.0 is an Expert Advisor developed for XAUUSD. The strategy focuses on selective, high-quality trade entries rather than frequent market activity. Positions are opened only when predefined conditions for trend, momentum, volatility, and market structure are simultaneously satisfied. Periods without trades are normal and reflect the strategy design. Trading Logic •
FREE
Three Moving Averages
MetaQuotes Ltd.
3.27 (26)
Эксперты
Советник торгует по трендовой стратегии, основанной на взаимном расположении трех скользящих средних. Определение тренда производится путем анализа взаимного расположения быстрой (FastEMA), средней (MediumEMA) и медленной (Slow EMA) экспоненциально сглаженными скользящими средними: Покупка: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (тренд вверх). Продажа: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (тренд вниз). Параметры: Inp_Signal_ThreeEMA_FastPeriod = 8; Inp_Signal_ThreeEMA_MediumPeriod = 38; Inp_Signal_ThreeEMA_SlowPeriod =
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Эксперты
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
MACD LevelTrader MT5
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт  MACD_LevelTrader MT5   создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.  Важно   перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell              5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD +   SMA200, false=вход по MACD  Тестиру
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
3.67 (3)
Эксперты
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Р
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Эксперты
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
FX Clock
Abderrahmane Benali
Индикаторы
FXClock – Professional Clock Indicator for Traders Please leave a 5 star rating if you like this free tool! Thank you so much :) The FXClock indicator is a practical and simple tool that displays time directly on your trading platform, allowing you to track multiple key pieces of information at the same time. It is specially designed to help traders synchronize their trading with market hours and global sessions. Key Features: Displays the broker server time with precision. Displays your local c
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Atlantis Ea With Gemini
Carlos Calvo Carcelen
Эксперты
Are you tired of rigid, curve-fitted trading bots that fail when market conditions shift? Atlantis EA is not just another Expert Advisor—it is a paradigm shift in algorithmic trading. Powered directly by advanced Gemini AI , Atlantis EA breaks the traditional rules of automated trading by dynamically adapting to real-time market sentiment and volatility without relying on outdated historical patterns. This EA has been created and optimized to trade XAUUSD on the H1 timeframe. What Makes Atla
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв