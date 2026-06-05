Smart Wave Signals

SmartWave Signals — сигналы на покупку и продажу по волнам Эллиотта с готовым торговым планом для MT5



Устали всматриваться в график, пытаясь угадать, где начнётся следующее движение? SmartWave Signals сам читает структуру рынка и выдаёт полный, готовый к сделке план — вы действуете чётко и уверенно, без колебаний.



В основе — продвинутый анализ волн Эллиотта: индикатор находит точки разворота с высокой вероятностью и собирает всё необходимое в одном понятном сигнале.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В КАЖДОМ СИГНАЛЕ

• Чёткая стрелка BUY или SELL в момент формирования сетапа

• Точная цена входа

• Защитный Stop-Loss

• Три цели Take-Profit (TP1 / TP2 / TP3)

• Соотношение риск/прибыль показано сразу — вы всегда знаете, стоит ли входить



ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ SMARTWAVE

• Экономит часы анализа — работа сделана за вас

• Убирает эмоции и догадки — вы следуете чёткому плану, а не чувствам

• Учёт тренда старшего таймфрейма держит вас в направлении основного движения

• Многоуровневое подтверждение отсеивает слабые и шумные сетапы

• Чистая панель на графике показывает настрой рынка и контекст с первого взгляда

• Премиальная, легко читаемая графика — уровни и метки без визуального хаоса



НЕ ПРОПУСТИТЕ НИ ОДНОГО СЕТАПА

• Мгновенные оповещения: всплывающие, push на телефон и email о каждом новом сигнале и при достижении целей или стопов

• Каждое оповещение можно включить или отключить под свой стиль

• Устаревшие сигналы исчезают автоматически, график остаётся чистым и актуальным



ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШУ ТОРГОВЛЮ

• Любой рынок: Forex, золото (XAUUSD), индексы, металлы, крипто и другое

• Любой таймфрейм (для самых чистых сигналов рекомендуются H4 и D1)

• Идеален для свинг- и внутридневной торговли — и новичкам, и профи

• Простая настройка: добавьте на график — и всё готово



Хотите выработать стабильность или усилить готовую стратегию — SmartWave Signals даёт структурное и дисциплинированное преимущество: понятные входы, заранее определённый риск и цели, под которые реально планировать.



Добавьте SmartWave Signals на график сегодня и торгуйте по плану, а не наугад.

