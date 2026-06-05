Smart Wave Signals
- Индикаторы
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Khalid Ezzat Fathy MohamedI am an independent developer specializing in algorithmic trading solutions for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
- Версия: 1.70
- Обновлено: 17 июня 2026
- Активации: 5
SmartWave Signals — сигналы на покупку и продажу по волнам Эллиотта с готовым торговым планом для MT5
Устали всматриваться в график, пытаясь угадать, где начнётся следующее движение? SmartWave Signals сам читает структуру рынка и выдаёт полный, готовый к сделке план — вы действуете чётко и уверенно, без колебаний.
В основе — продвинутый анализ волн Эллиотта: индикатор находит точки разворота с высокой вероятностью и собирает всё необходимое в одном понятном сигнале.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В КАЖДОМ СИГНАЛЕ
• Чёткая стрелка BUY или SELL в момент формирования сетапа
• Точная цена входа
• Защитный Stop-Loss
• Три цели Take-Profit (TP1 / TP2 / TP3)
• Соотношение риск/прибыль показано сразу — вы всегда знаете, стоит ли входить
ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ SMARTWAVE
• Экономит часы анализа — работа сделана за вас
• Убирает эмоции и догадки — вы следуете чёткому плану, а не чувствам
• Учёт тренда старшего таймфрейма держит вас в направлении основного движения
• Многоуровневое подтверждение отсеивает слабые и шумные сетапы
• Чистая панель на графике показывает настрой рынка и контекст с первого взгляда
• Премиальная, легко читаемая графика — уровни и метки без визуального хаоса
НЕ ПРОПУСТИТЕ НИ ОДНОГО СЕТАПА
• Мгновенные оповещения: всплывающие, push на телефон и email о каждом новом сигнале и при достижении целей или стопов
• Каждое оповещение можно включить или отключить под свой стиль
• Устаревшие сигналы исчезают автоматически, график остаётся чистым и актуальным
ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШУ ТОРГОВЛЮ
• Любой рынок: Forex, золото (XAUUSD), индексы, металлы, крипто и другое
• Любой таймфрейм (для самых чистых сигналов рекомендуются H4 и D1)
• Идеален для свинг- и внутридневной торговли — и новичкам, и профи
• Простая настройка: добавьте на график — и всё готово
Хотите выработать стабильность или усилить готовую стратегию — SmartWave Signals даёт структурное и дисциплинированное преимущество: понятные входы, заранее определённый риск и цели, под которые реально планировать.
Добавьте SmartWave Signals на график сегодня и торгуйте по плану, а не наугад.
Устали всматриваться в график, пытаясь угадать, где начнётся следующее движение? SmartWave Signals сам читает структуру рынка и выдаёт полный, готовый к сделке план — вы действуете чётко и уверенно, без колебаний.
В основе — продвинутый анализ волн Эллиотта: индикатор находит точки разворота с высокой вероятностью и собирает всё необходимое в одном понятном сигнале.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В КАЖДОМ СИГНАЛЕ
• Чёткая стрелка BUY или SELL в момент формирования сетапа
• Точная цена входа
• Защитный Stop-Loss
• Три цели Take-Profit (TP1 / TP2 / TP3)
• Соотношение риск/прибыль показано сразу — вы всегда знаете, стоит ли входить
ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ SMARTWAVE
• Экономит часы анализа — работа сделана за вас
• Убирает эмоции и догадки — вы следуете чёткому плану, а не чувствам
• Учёт тренда старшего таймфрейма держит вас в направлении основного движения
• Многоуровневое подтверждение отсеивает слабые и шумные сетапы
• Чистая панель на графике показывает настрой рынка и контекст с первого взгляда
• Премиальная, легко читаемая графика — уровни и метки без визуального хаоса
НЕ ПРОПУСТИТЕ НИ ОДНОГО СЕТАПА
• Мгновенные оповещения: всплывающие, push на телефон и email о каждом новом сигнале и при достижении целей или стопов
• Каждое оповещение можно включить или отключить под свой стиль
• Устаревшие сигналы исчезают автоматически, график остаётся чистым и актуальным
ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШУ ТОРГОВЛЮ
• Любой рынок: Forex, золото (XAUUSD), индексы, металлы, крипто и другое
• Любой таймфрейм (для самых чистых сигналов рекомендуются H4 и D1)
• Идеален для свинг- и внутридневной торговли — и новичкам, и профи
• Простая настройка: добавьте на график — и всё готово
Хотите выработать стабильность или усилить готовую стратегию — SmartWave Signals даёт структурное и дисциплинированное преимущество: понятные входы, заранее определённый риск и цели, под которые реально планировать.
Добавьте SmartWave Signals на график сегодня и торгуйте по плану, а не наугад.