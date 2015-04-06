AI Chat Bot Trade Builder

AI Чат-бот Конструктор Стратегий

Создавайте любые торговые стратегии простым общением в чате — без программирования.

AI Chat Trade Builder — это советник нового поколения на базе искусственного интеллекта. Вместо того чтобы программировать сложные индикаторы и условия, просто опишите свою стратегию на естественном языке — и ИИ автоматически построит её за секунды.

Как это работает

Откройте панель чата прямо внутри MetaTrader 4 Опишите свою стратегию своими словами (на любом языке) ИИ анализирует и запускает стратегию на отдельном графике мгновенно Наблюдайте в режиме реального времени — индикаторы рисуются автоматически, значения обновляются при каждом тике

Знание MQL4 не требуется. Никаких файлов настроек. Просто общайтесь.

Полностью настраиваемые условия входа и выхода

Определите точно когда открывать и когда закрывать — независимо друг от друга, на естественном языке. ИИ автоматически строит полную логику условий.

Ордера открываются в начале каждого нового бара при выполнении условия входа

в начале каждого нового бара при выполнении условия входа Ордера закрываются автоматически при срабатывании условия выхода — ручное вмешательство не требуется

автоматически при срабатывании условия выхода — ручное вмешательство не требуется SL и TP остаются активными в качестве страховки наряду с условием выхода

Если условие выхода не задано, ИИ автоматически выводит логический разворот

Создавайте любую стратегию, которую можете представить

ИИ понимает практически любой метод технического анализа. Реальные примеры:

Следование тренду:

"Купить EURUSD H1, когда MA20 пересекает MA50 снизу вверх, RSI14 ниже 60. Закрыть, когда MA20 пересекает MA50 сверху вниз."

Мультитаймфрейм:

"Купить XAUUSD, когда MA20 пересекает MA50 на H4, И RSI14 на H1 ниже 40. SL 150 пунктов, TP 300 пунктов."

На основе осцилляторов:

"Купить, когда RSI14 пересекает 30 снизу вверх на M15. Закрыть, когда RSI достигает 70. Размер лота 0.1."

Пробой:

"Купить GBPUSD H1, когда цена закрывается выше верхней полосы Боллинджера при объёме выше среднего. Закрыть, когда цена возвращается к средней полосе. SL 80 пунктов."

Разворот по MACD:

"Продать USDJPY H1, когда гистограмма MACD становится отрицательной и RSI14 выше 60. Закрыть, когда гистограмма MACD становится положительной. SL 50 пунктов."

Подтверждение последовательных баров:

"Продать EURUSD M30, когда RSI14 остаётся ниже 40 в течение 3 последовательных баров. Закрыть, когда RSI поднимается выше 50."

Торговые подсказки ИИ

Попросите ИИ предложить торговые идеи на основе текущих рыночных условий: "Какие возможности ты видишь на EURUSD прямо сейчас?"

"Какие возможности ты видишь на EURUSD прямо сейчас?" Получайте рекомендации по входу, SL и TP с обоснованием: "Предложи торговую настройку для XAUUSD H1"

"Предложи торговую настройку для XAUUSD H1" ИИ анализирует текущие значения индикаторов и движение цены перед тем, как давать рекомендации

Подтверждение одним кликом для мгновенного запуска предложенной стратегии: "Применить к слоту 1"

"Применить к слоту 1" Запросите второе мнение о своей идее: "Я хочу купить EURUSD сейчас — это хорошая точка входа?"

Поддерживаемые индикаторы

Скользящие средние (SMA, EMA, SMMA, LWMA) — любой период, любой таймфрейм

RSI, CCI, Стохастик, WPR, Momentum, MACD

Полосы Боллинджера, ATR, Параболический SAR

Ценовые условия OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие любого бара)

Мультитаймфреймовые комбинации (M1 до MN)

Ключевые возможности

Конструктор стратегий (Чат-ИИ)

Ввод на естественном языке — описывайте стратегии так, как вы думаете

Поддержка нескольких языков: английский, вьетнамский, испанский, китайский, японский и другие

ИИ понимает сложные стратегии с множеством условий и таймфреймов

Изменяйте существующие стратегии в любое время через чат: "Измени период RSI на 21" или "Измени выход на RSI выше 65"

"Измени период RSI на 21" или "Измени выход на RSI выше 65" Запускайте до 5 стратегий одновременно на отдельных графиках

Панель индикаторов в реальном времени

Каждая стратегия получает отдельный график со всеми автоматически прорисованными индикаторами

Значения осцилляторов (RSI, CCI, Стохастик...) обновляются в реальном времени при каждом тике

Цветовые сигналы: зелёный = бычья зона, красный = медвежья зона

Линии тренда MA перерисовываются на каждом баре

Мгновенное исполнение ордеров

Размещайте рыночные ордера прямо из чата: "Купить 0.1 EURUSD сейчас"

"Купить 0.1 EURUSD сейчас" Устанавливайте Stop Loss и Take Profit в пунктах или по цене

Изменяйте или закрывайте позиции через чат

История ордеров & аналитика

Запрашивайте историю сделок: "Покажи мои последние 10 ордеров"

"Покажи мои последние 10 ордеров" Запрашивайте сводку результатов: "Сколько пунктов я заработал на этой неделе?"

"Сколько пунктов я заработал на этой неделе?" Текущие значения индикаторов по запросу: "Какой сейчас RSI14 на XAUUSD H1?"

Доступ с нескольких устройств

Полная функциональность на Windows-десктопе через MetaTrader 4

через MetaTrader 4 Мониторинг стратегий и общение в чате с мобильного устройства через веб-панель (входит в комплект)

через веб-панель (входит в комплект) Синхронизация в реальном времени между десктопным советником и мобильным интерфейсом

Примечание: Работает только в реальной среде в режиме реального времени и не работает в режиме бэктестинга.