AI Chat Bot Trade Builder

AI Чат-бот Конструктор Стратегий

Создавайте любые торговые стратегии простым общением в чате — без программирования.

AI Chat Trade Builder — это советник нового поколения на базе искусственного интеллекта. Вместо того чтобы программировать сложные индикаторы и условия, просто опишите свою стратегию на естественном языке — и ИИ автоматически построит её за секунды.

Как это работает

  1. Откройте панель чата прямо внутри MetaTrader 4
  2. Опишите свою стратегию своими словами (на любом языке)
  3. ИИ анализирует и запускает стратегию на отдельном графике мгновенно
  4. Наблюдайте в режиме реального времени — индикаторы рисуются автоматически, значения обновляются при каждом тике

Знание MQL4 не требуется. Никаких файлов настроек. Просто общайтесь.

Полностью настраиваемые условия входа и выхода

Определите точно когда открывать и когда закрывать — независимо друг от друга, на естественном языке. ИИ автоматически строит полную логику условий.

  • Ордера открываются в начале каждого нового бара при выполнении условия входа
  • Ордера закрываются автоматически при срабатывании условия выхода — ручное вмешательство не требуется
  • SL и TP остаются активными в качестве страховки наряду с условием выхода
  • Если условие выхода не задано, ИИ автоматически выводит логический разворот

Создавайте любую стратегию, которую можете представить

ИИ понимает практически любой метод технического анализа. Реальные примеры:

Следование тренду:

"Купить EURUSD H1, когда MA20 пересекает MA50 снизу вверх, RSI14 ниже 60. Закрыть, когда MA20 пересекает MA50 сверху вниз."

Мультитаймфрейм:

"Купить XAUUSD, когда MA20 пересекает MA50 на H4, И RSI14 на H1 ниже 40. SL 150 пунктов, TP 300 пунктов."

На основе осцилляторов:

"Купить, когда RSI14 пересекает 30 снизу вверх на M15. Закрыть, когда RSI достигает 70. Размер лота 0.1."

Пробой:

"Купить GBPUSD H1, когда цена закрывается выше верхней полосы Боллинджера при объёме выше среднего. Закрыть, когда цена возвращается к средней полосе. SL 80 пунктов."

Разворот по MACD:

"Продать USDJPY H1, когда гистограмма MACD становится отрицательной и RSI14 выше 60. Закрыть, когда гистограмма MACD становится положительной. SL 50 пунктов."

Подтверждение последовательных баров:

"Продать EURUSD M30, когда RSI14 остаётся ниже 40 в течение 3 последовательных баров. Закрыть, когда RSI поднимается выше 50."

Торговые подсказки ИИ

  • Попросите ИИ предложить торговые идеи на основе текущих рыночных условий: "Какие возможности ты видишь на EURUSD прямо сейчас?"
  • Получайте рекомендации по входу, SL и TP с обоснованием: "Предложи торговую настройку для XAUUSD H1"
  • ИИ анализирует текущие значения индикаторов и движение цены перед тем, как давать рекомендации
  • Подтверждение одним кликом для мгновенного запуска предложенной стратегии: "Применить к слоту 1"
  • Запросите второе мнение о своей идее: "Я хочу купить EURUSD сейчас — это хорошая точка входа?"

Поддерживаемые индикаторы

  • Скользящие средние (SMA, EMA, SMMA, LWMA) — любой период, любой таймфрейм
  • RSI, CCI, Стохастик, WPR, Momentum, MACD
  • Полосы Боллинджера, ATR, Параболический SAR
  • Ценовые условия OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие любого бара)
  • Мультитаймфреймовые комбинации (M1 до MN)

Ключевые возможности

Конструктор стратегий (Чат-ИИ)

  • Ввод на естественном языке — описывайте стратегии так, как вы думаете
  • Поддержка нескольких языков: английский, вьетнамский, испанский, китайский, японский и другие
  • ИИ понимает сложные стратегии с множеством условий и таймфреймов
  • Изменяйте существующие стратегии в любое время через чат: "Измени период RSI на 21" или "Измени выход на RSI выше 65"
  • Запускайте до 5 стратегий одновременно на отдельных графиках

Панель индикаторов в реальном времени

  • Каждая стратегия получает отдельный график со всеми автоматически прорисованными индикаторами
  • Значения осцилляторов (RSI, CCI, Стохастик...) обновляются в реальном времени при каждом тике
  • Цветовые сигналы: зелёный = бычья зона, красный = медвежья зона
  • Линии тренда MA перерисовываются на каждом баре

Мгновенное исполнение ордеров

  • Размещайте рыночные ордера прямо из чата: "Купить 0.1 EURUSD сейчас"
  • Устанавливайте Stop Loss и Take Profit в пунктах или по цене
  • Изменяйте или закрывайте позиции через чат

История ордеров & аналитика

  • Запрашивайте историю сделок: "Покажи мои последние 10 ордеров"
  • Запрашивайте сводку результатов: "Сколько пунктов я заработал на этой неделе?"
  • Текущие значения индикаторов по запросу: "Какой сейчас RSI14 на XAUUSD H1?"

Доступ с нескольких устройств

  • Полная функциональность на Windows-десктопе через MetaTrader 4
  • Мониторинг стратегий и общение в чате с мобильного устройства через веб-панель (входит в комплект)
  • Синхронизация в реальном времени между десктопным советником и мобильным интерфейсом

Примечание: Работает только в реальной среде в режиме реального времени и не работает в режиме бэктестинга.


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    Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
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    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Xyron Edge MT4
    Ahmad Sidik
    Эксперты
    Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
    Vortex Turbo EA MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (10)
    Эксперты
    Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Эксперты
    Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
    Trend Catcher Exp
    Ramil Minniakhmetov
    5 (2)
    Эксперты
    Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
    Bypass Generator MT4
    Connor Michael Woodson
    1 (1)
    Эксперты
    Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Эксперты
    BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
    HFT Prop EA
    Manpreet Singh
    4.93 (257)
    Эксперты
    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
    Scalp On Scalp Off MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Эксперты
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
    BF Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.05 (56)
    Эксперты
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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    Farell Edson Mazarin
    Эксперты
    Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
    Poison Ivy
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    5 (1)
    Эксперты
    Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
    Gold Buster
    Agus Santoso
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    Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
    Spider Crazy Pro
    Michela Russo
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    Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
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    Profalgo Limited
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    Эксперты
    Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
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