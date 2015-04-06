AI Chat Bot Trade Builder
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
AI Чат-бот Конструктор Стратегий
Создавайте любые торговые стратегии простым общением в чате — без программирования.
AI Chat Trade Builder — это советник нового поколения на базе искусственного интеллекта. Вместо того чтобы программировать сложные индикаторы и условия, просто опишите свою стратегию на естественном языке — и ИИ автоматически построит её за секунды.
Как это работает
- Откройте панель чата прямо внутри MetaTrader 4
- Опишите свою стратегию своими словами (на любом языке)
- ИИ анализирует и запускает стратегию на отдельном графике мгновенно
- Наблюдайте в режиме реального времени — индикаторы рисуются автоматически, значения обновляются при каждом тике
Знание MQL4 не требуется. Никаких файлов настроек. Просто общайтесь.
Полностью настраиваемые условия входа и выхода
Определите точно когда открывать и когда закрывать — независимо друг от друга, на естественном языке. ИИ автоматически строит полную логику условий.
- Ордера открываются в начале каждого нового бара при выполнении условия входа
- Ордера закрываются автоматически при срабатывании условия выхода — ручное вмешательство не требуется
- SL и TP остаются активными в качестве страховки наряду с условием выхода
- Если условие выхода не задано, ИИ автоматически выводит логический разворот
Создавайте любую стратегию, которую можете представить
ИИ понимает практически любой метод технического анализа. Реальные примеры:
Следование тренду:
"Купить EURUSD H1, когда MA20 пересекает MA50 снизу вверх, RSI14 ниже 60. Закрыть, когда MA20 пересекает MA50 сверху вниз."
Мультитаймфрейм:
"Купить XAUUSD, когда MA20 пересекает MA50 на H4, И RSI14 на H1 ниже 40. SL 150 пунктов, TP 300 пунктов."
На основе осцилляторов:
"Купить, когда RSI14 пересекает 30 снизу вверх на M15. Закрыть, когда RSI достигает 70. Размер лота 0.1."
Пробой:
"Купить GBPUSD H1, когда цена закрывается выше верхней полосы Боллинджера при объёме выше среднего. Закрыть, когда цена возвращается к средней полосе. SL 80 пунктов."
Разворот по MACD:
"Продать USDJPY H1, когда гистограмма MACD становится отрицательной и RSI14 выше 60. Закрыть, когда гистограмма MACD становится положительной. SL 50 пунктов."
Подтверждение последовательных баров:
"Продать EURUSD M30, когда RSI14 остаётся ниже 40 в течение 3 последовательных баров. Закрыть, когда RSI поднимается выше 50."
Торговые подсказки ИИ
- Попросите ИИ предложить торговые идеи на основе текущих рыночных условий: "Какие возможности ты видишь на EURUSD прямо сейчас?"
- Получайте рекомендации по входу, SL и TP с обоснованием: "Предложи торговую настройку для XAUUSD H1"
- ИИ анализирует текущие значения индикаторов и движение цены перед тем, как давать рекомендации
- Подтверждение одним кликом для мгновенного запуска предложенной стратегии: "Применить к слоту 1"
- Запросите второе мнение о своей идее: "Я хочу купить EURUSD сейчас — это хорошая точка входа?"
Поддерживаемые индикаторы
- Скользящие средние (SMA, EMA, SMMA, LWMA) — любой период, любой таймфрейм
- RSI, CCI, Стохастик, WPR, Momentum, MACD
- Полосы Боллинджера, ATR, Параболический SAR
- Ценовые условия OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие любого бара)
- Мультитаймфреймовые комбинации (M1 до MN)
Ключевые возможности
Конструктор стратегий (Чат-ИИ)
- Ввод на естественном языке — описывайте стратегии так, как вы думаете
- Поддержка нескольких языков: английский, вьетнамский, испанский, китайский, японский и другие
- ИИ понимает сложные стратегии с множеством условий и таймфреймов
- Изменяйте существующие стратегии в любое время через чат: "Измени период RSI на 21" или "Измени выход на RSI выше 65"
- Запускайте до 5 стратегий одновременно на отдельных графиках
Панель индикаторов в реальном времени
- Каждая стратегия получает отдельный график со всеми автоматически прорисованными индикаторами
- Значения осцилляторов (RSI, CCI, Стохастик...) обновляются в реальном времени при каждом тике
- Цветовые сигналы: зелёный = бычья зона, красный = медвежья зона
- Линии тренда MA перерисовываются на каждом баре
Мгновенное исполнение ордеров
- Размещайте рыночные ордера прямо из чата: "Купить 0.1 EURUSD сейчас"
- Устанавливайте Stop Loss и Take Profit в пунктах или по цене
- Изменяйте или закрывайте позиции через чат
История ордеров & аналитика
- Запрашивайте историю сделок: "Покажи мои последние 10 ордеров"
- Запрашивайте сводку результатов: "Сколько пунктов я заработал на этой неделе?"
- Текущие значения индикаторов по запросу: "Какой сейчас RSI14 на XAUUSD H1?"
Доступ с нескольких устройств
- Полная функциональность на Windows-десктопе через MetaTrader 4
- Мониторинг стратегий и общение в чате с мобильного устройства через веб-панель (входит в комплект)
- Синхронизация в реальном времени между десктопным советником и мобильным интерфейсом
Примечание: Работает только в реальной среде в режиме реального времени и не работает в режиме бэктестинга.