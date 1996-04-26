Donchian Channel Multicurrency Scanner MT4

Стратегия канала Дончиана Мультивалютный сканер MT4 является незаменимым инструментом для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии по нескольким валютным парам. Этот индикатор предоставляет мониторинг прорывов канала в реальном времени, позволяя пользователям принимать обоснованные торговые решения на основе классического подхода канала Дончиана.

С возможностью отслеживания нескольких временных интервалов и получения мгновенных уведомлений трейдеры могут эффективно использовать движения рынка. Этот инструмент особенно полезен для стратегий следования за трендом и прорыва, позволяя пользователям без труда определять прибыльные точки входа и выхода.

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Ключевые особенности

Интеграция буферов: Открывает значения индикатора как доступные буферы, позволяя Expert Advisor использовать торговлю на основе сигналов.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ непосредственно на графике на сигнальных свечах для легкого визуального восприятия.

Быстрый и тестируемый: Построен на нативном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрые вычисления и совместимость с Тестером стратегий.

Всплывающие уведомления: Отправляет всплывающие уведомления MetaTrader о событиях сигналов, чтобы вы никогда не пропустили торговую установку.

Push-уведомления: Предоставляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Уведомления по электронной почте: Отправляет уведомления по электронной почте о событиях сигналов для мониторинга торгов, когда вы находитесь вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени непосредственно на графике для мгновенного обзора состояния рынка.

Мульти-символьный сканер: Мониторит несколько валютных пар одновременно с одного графика для повышения торговой эффективности.

Поддержка нескольких временных интервалов: Совместим со всеми стандартными временными интервалами MetaTrader от M1 до MN, обеспечивая гибкость в торговле.

Настраиваемые входные параметры: Настройте параметры индикатора в соответствии с вашим стилем торговли и предпочтениями.

Ощутите мощь Стратегии канала Дончиана Мультивалютного сканера MT4, специально разработанного для MetaTrader 4, чтобы улучшить вашу торговую производительность и принятие решений.

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