The Purge Legacy BTC

Разработка современной эпохи — этот советник (EA) поистине великолепен.

​Наша команда создала этот проект как настоящий «голубую фишку» и надежный инструмент для трейдинга и инвестиций в Биткоин. Неважно, предпочитаете ли вы скальпинг, внутридневную торговлю или долгосрочные инвестиции — The Purge Legacy BTC является эталоном рынка Биткоина для инвесторов и трейдеров. Робот полностью автоматизирован и обладает жестким контролем рисков.

​Обязательно используйте брокера с низким спредом и выбирайте подходящий вам таймфрейм. Хотя советник отлично работает на любом интервале от M1 до D1, мы рекомендуем использовать от M1 до M15.

​Пишите в ЛС (DM) за рекомендациями и файлами настроек (set-файлами).

​Пользуйтесь с удовольствием, друзья!

