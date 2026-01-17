The Purge Legacy BTC
- Эксперты
- Kenny Saleh Kandamo
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Разработка современной эпохи — этот советник (EA) поистине великолепен.
Наша команда создала этот проект как настоящий «голубую фишку» и надежный инструмент для трейдинга и инвестиций в Биткоин. Неважно, предпочитаете ли вы скальпинг, внутридневную торговлю или долгосрочные инвестиции — The Purge Legacy BTC является эталоном рынка Биткоина для инвесторов и трейдеров. Робот полностью автоматизирован и обладает жестким контролем рисков.
Обязательно используйте брокера с низким спредом и выбирайте подходящий вам таймфрейм. Хотя советник отлично работает на любом интервале от M1 до D1, мы рекомендуем использовать от M1 до M15.
Пишите в ЛС (DM) за рекомендациями и файлами настроек (set-файлами).
Пользуйтесь с удовольствием, друзья!