К сожалению, «RPG Gamers Trade Manager EA» больше недоступен для покупки.
Если вы ранее приобрели этот продукт, вы можете использовать его без ограничений и устанавливать новые копии до тех пор, пока у вас есть активации:
- Откройте ваш терминал MetaTrader 4.
- Укажите ваш аккант MQL5.community в настройках: меню Сервис\Настройки\Сообщество.
- Перейдите в раздел «Маркет», а затем на вкладку «Покупки».
- Нажмите «Установить" справа от названия продукта.
Дополнительная информация доступна в документации.
Посмотрите другие приложения для MetaTrader 4
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Представляем Quantum Emperor EA , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал: нажмите здесь
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Goldex AI: сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал: КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5: ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King: Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило
Jesko EA Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live Четыре месяца реального счета Простая установка Работает у любого брокера (рекомендуется ECN) Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения персонального бонуса! Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал здесь ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image SMC Blast Sign
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (3)
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
ПРОП ФИРМА ГОТОВА! ( скачать SETFILE ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Осталось только 1/5 копий по этой цене ---> Следующая цена 250$ // Версия MT5 Gold King AI был создан с использованием TensorTrade, открытого фреймворка Python, разработанного специально для создания, обучения, оценки и развертывания надежных торговых алгоритмов с использованием метода усиленного обучения. Алгоритм работает во время торговой сессии в Нью-Йорке. После анализа рынка в течение нескольких часов с целью выявления интересующих областей он размещает отложенные ордера, которые исполн
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.6 (10)
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average, ADX, and High/Low Level indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь Советник предлагается по стартовой цене на раннем этапе. Цена будет увеличиваться после каждых нескольких продаж и никогда не будет снижаться. Ранние покупатели получают наилучшую доступную цену. Что необходимо для успешной работы с KT Gold Drift EA? Терпение. Дисциплина. Время. KT Gold Drift EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных всплесках пр
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения? Все, что вам нравило
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.75 (562)
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Входящие параметры: · Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели. Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует нейронную сеть , которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «
Bazooka EA
Davit Beridze
Bazooka EA – трендовый и импульсный эксперт для MT4 Настройки по умолчанию заданы для тестирования советника на таймфрейме M15 методом 'По ценам открытия' (Open Prices only) с 2024 года по сегодняшний день. Корректные настройки для других таймфреймов вы найдете в разделе комментариев. Bazooka EA — это полностью автоматический торговый эксперт для MetaTrader 4 , предназначенный для торговли направленных движений рынка с использованием подтверждения тренда и фильтрации импульса . Советник ориентир
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT + Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4 ( или МТ4 - МТ5 МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5) на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить Как получить файлы журналов Как тестировать и оптимизировать Все
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Нажмите Данный Expert Advisor разр
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
"BlackCat Grid" — автоматизированный торговый советник (эксперт-советник), разработанный для платформы MetaTrader 4, специализирующийся на использовании стратегии сетки ордеров (Grid Trading). Он предназначен для автоматической торговли на валютном рынке Forex, минимизируя необходимость постоянного ручного вмешательства трейдера. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Принцип работы Советник открывает серию ордеров в соответствии с заданным шаг
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Theranto v3
Hossein Davarynejad
////// THEHRANTO V3 /////// **** Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals https://www.nxfx.ca/
Axis Trend Grid EA
Yeoh Kian Hui
5 (1)
Live Account Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2352008 $59 LIMITED OFFER UNTIL 16TH JANUARY 2026 !!! (Next Price: $69 / Final Price: $299) The Strategy Axis Trend Grid Strategy is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for high-precision trend-following on volatile instruments like XAUUSD (Gold) and NAS100 (Nasdaq) . The system uses a unique "Ladder Entry" mechanism that capitalizes on market momentum by placing pending orders at calculated price levels. The EA identifies the
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов. Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Golden Scalper PRO: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы настройки: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настройки. Цена: цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий. Доступно копий: 3 Торговля золотом — одним из самых волатильных активов на финансовом рынке — требует высокой точности, тщательного анализа и чрезвычайно эффективного управления рисками. Golden Scalper PRO был разработан специально для того, чтобы объединить эти
ORIX System — это алгоритмическая торговая система, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5, основанная на глубоком анализе рыночной структуры и поведения цены. Советник не использует стандартные индикаторные сигналы и не торгует по упрощённым шаблонам. В основе системы лежит собственная логика определения рыночного контекста, сформированная на принципах импульса, паузы, ликвидности и реакции цены. Алгоритм непрерывно анализирует рынок в реальном вре
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Heiken Ashi EA MT4 — это полностью автоматизированная торговая система, которая использует классические или сглаженные свечи Heiken Ashi на новом уровне. Советник открывает сделки при смене цвета свечей Heiken Ashi, предлагая гибкие настройки для различных стилей торговли. Он позволяет выбрать, какая свеча Heiken Ashi (от 2-й до 10-й) должна запустить первую сделку. Кроме того, встроенный лимит расстояния помогает предотвратить избыточные входы на схожих ценовых уровнях. Динамический трейлинг-ст
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Ninja Forex EA
Samir Arman
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день. Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус! Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку! Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ4 > МТ4, МТ
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal -> click here New live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk : https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP: Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ] New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Live signal (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$, Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
Dark Gold is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on Dark Support Resistance indicator (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you Buy this Expert Advisor you can write a feedback at market and get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st