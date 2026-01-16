Black Chameleon Scalper

Black Chameleon построен на динамической модели реакции цены, которая постоянно адаптируется к текущему поведению рынка.

Вместо того чтобы делить рынок на фиксированные состояния, индикатор фокусируется на:

  • Эффективности цены в краткосрочной перспективе
  • Сдвигах импульса
  • Быстрых изменениях рыночного давления
Это позволяет ему естественно реагировать на разные рыночные условия без жестких классификаций.

Цель: реагировать эффективно по мере изменения условий, фиксируя частые краткосрочные возможности.

Уведомление о стартовой цене:

Воспользуйтесь стартовой ценой $159, доступной только в первые две недели.

После этого периода цена будет изменена на $319.

Адаптивный фактор

Это единственный параметр, который напрямую управляет поведением индикатора:

Более высокие значения → более агрессивная адаптация, больше сигналов
Более низкие значения → более плавное поведение, меньше и стабильнее сигналов

Это позволяет пользователю точно настроить, насколько сильно индикатор реагирует на новые рыночные условия.

Сигналы и надежность

▲ Стрелка → Вход в сделку
𖦏 Символ прицела → Выход из сделки

Сигналы никогда не перекрашиваются и не пересчитываются.

После отображения они остаются на графике навсегда.

Коэффициент успешности рассчитывается на основе:

  • Цены открытия бара входа
  • Цены открытия бара выхода

Символы и таймфреймы

Совместимость с рынком:

  • Forex
  • Золото
  • Криптовалюты
  • Индексы и другие

Индикатор демонстрирует стабильное поведение на разных таймфреймах.

Рекомендации по использованию:

  • Избегать очень коротких таймфреймов
  • Использовать M15 и выше
  • Наилучшие результаты на H1

Чистый и интуитивный дизайн

  • Разработан для удобного использования на любом уровне опыта
  • Нет загроможденных графиков или лишних индикаторов
  • Отображаются только входы, выходы и основная информация
  • Вся внутренняя логика и сложность остаются за кадром
Рекомендуем также
Asia London New York Session Kill Zone
Rahul Shrikrishna Dani
Индикаторы
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Setup & Guide:  Download  MT5 Version here. To learn how to use the Indicator: Indicator Manual & Guide -   Read Here Exclusively for you: It's your chance to st
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Эксперты
CANADIAN TAIGA - это профессиональный портфельный советник, использующий систему торговли по тренду, основанную на принципах прорыва волатильности и прорыва уровней поддержки/сопротивления. Он работает на всех парах канадского доллара. Основной принцип Canadian Taiga заключается в захвате торговых возможностей на всех парах с канадским долларом, используя сложный модуль хеджирования. Скачайте CANADIAN TAIGA и протестируйте его на всех парах канадского доллара, как рекомендуется, и если он не д
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Утилиты
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Индикаторы
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Эксперты
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Индикаторы
WARNING:    This indicator is powerful, very high probability, not based on publically available algorithms. It's a matrix of 10 different entries, from 10 other pairs, determined by a machine learning algorithm and wave analysis (Fourier Series) over 2 years. it can detect major buy and sell signals, as well as trendless, narrow range, hours on the 30minute and H1 chart (for scalping strategies during the usually trendless Asian session), scalping breakout risk is eliminated. It tells you if E
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Эксперты
Golden Scalper PRO: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы настройки: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настройки. Цена: цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий. Доступно копий: 3 Торговля золотом — одним из самых волатильных активов на финансовом рынке — требует высокой точности, тщательного анализа и чрезвычайно эффективного управления рисками. Golden Scalper PRO был разработан специально для того, чтобы объединить эти
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Эксперты
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
XFlow показывает расширяющийся ценовой канал помогающий определять тренд и моменты его разворота. Используется также при сопровождении сделок для установки тейк-профит/стоп-лосс и усреднений. Практически не имеет параметров и очень прост в использовании - просто укажите важный для вас момент истории и индикатор рассчитает ценовой канал. ОТОБРАЖАЕМЫЕ ЛИНИИ ROTATE - толстая сплошная линия. Центр общего вращения цены. Цена делает широкие циклические движения вокруг линии ROTATE. Положение цены окол
Smart Channels
Ivan Simonika
Индикаторы
Smart Channel – это индикатор канала без перерисовки, строящийся на основании скользящих средних. Идикатор применяется для выявления трендов на финансовых рынках, указывает на направление движения цены. Smart Channel по сути, являются торговой стратегией в миниатюре, поскольку, вне зависимости от методов построения, использует тактику отбоя от границ выстроенного канала, а сами границы используются в качестве ориентиров для правильной установки ордеров стоп лосс и тейк профит. Ключевое отличи
Calculated
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор тренда Calculated , можно использовать с оптимальным коэффициентом риска к прибыли, показывает удачные сигналы. Использует два параметра для настроек. Показывает благоприятные моменты для входа в рынок стрелками. Вероятность успешного тренда очень не плохая! Индикатор можно использовать как для пипсовки на мелких периодах, так и для долгосрочной торговли. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
Godfather
Ivan Simonika
Индикаторы
Интеллектуальный алгоритм индикатора Godfather с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Индикатор поможет в поиске точек входа при анализе графика цены. Программа сначала получает «снимок» графика, затем анализирует его. Результаты сообщаются трейдеру в виде сигналов. Основная цель данного индикатора это определение моментов входов и выходов из сделок, поэтому индикатор отображает только линию тренда и точки входа, тоесть отображае
Transition to quality
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Торговать с помощью индикатора Transition to quality максимально просто, если на графике появилась синяя стрелка, указывающая вверх – открывается сделка на покупку. В том же случае если вы видите красную стрелку, указывающую в нижнем направлении - открываем ордер на продажу. То есть все максимально просто, закрытие позиций происходит по обратной схеме, то есть как только будет получен сигнал на открытия ордера в сторону противоположную от вашей позиции. К примеру вы открыли длинную позицию (на
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Эксперты
Представляю вашему вниманию советника на усовершенствованных нейронных сетях. Главные особенности советника Советник после обучения запоминает паттерны каждой валютной пары . Поэтому после смены валютной пары повторное обучение не требуется. Фиксированный уровень Take Profit и Stop Loss , которые задаются во входных параметрах. Мультивалютная торговля . ‌Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Подготовка к торговле и обучение Советник рекомендуется обучить. Для л
Smart Exit Profit Line
Mansuri Parvez
Индикаторы
Please contact me at telegram  https://t.me/smartforex7 After purchasing SmartForex Indicator then Use This Indicator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator is very Helpful with SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indicator Attach with SmartForex Indicator after then Red Line Show Exit buy Profit , Green Line show Exit Sell Profit................
FREE
TrendSys
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Trend Sys, индикатор создан для обнаружения тенденций движения цены и позволяет быстро определить направление тренда. Наилучший способ торговли по индикатору Trend Sys - это входить в рынок, когда Trend Sys достиг пика и пошел в другую сторону. Это признак разворота тренда. Надеюсь, вам понравится этот индикатор и вы оставите свои комментарии, чтобы его можно сделать еще лучше. Удачи и счастливого трейдинга.
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
Индикаторы
The indicator is like a mother-in-law, who talks often, talks a lot and often inappropriately. The indicator, in addition to giving us an entry signal on parameters which I will then list, monitors the trend of the hourly timeframe, OSMA to understand the entry direction, RSI to sense any overbought or oversold conditions from which to abstain, ATR for the volatility and ADX for the trend. Indicator not recommended for newbies. Only the human judgment of these parameters, combined with the entr
Quick Lines Tool
Aleksandr Bacho
Индикаторы
Quick Lines Tool: Удобный индикатор для построения трендовых линий и прямоугольников Quick Lines Tool — это мощный и интуитивно понятный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для трейдеров, которым нужны быстрые и эффективные инструменты для технического анализа. С помощью этого индикатора вы сможете легко создавать трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления (AP/DW) и прямоугольники, оптимизируя процесс разметки графиков. Индикатор идеально подходит как для новичков, так и для професс
North Star EA
Zhongqu Wu
Эксперты
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Trend Sim
Ivan Simonika
Индикаторы
Это профессиональный индикатор Trend Sim.  Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Sim с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора.  Индикатор отображает сигналы в простой и доступной форме в виде стрелок (когда покупать и когда продавать). Знание о точке входа каждой из валют очень важно для каждого трейдера, торгующего на
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Индикаторы
Индикатора МТ4 « DayLevelsSignalPro ». Сигнальный индикатор – генерирует максимально точные сигналы на покупку/продажу.   Индикатор с фильтрацией шума – уменьшает ложные сигналы. Информация по сигналам с четкими, понятными и визуально удобными видом.   Удобный графический интерфейс (цвета, звуковые уведомления, опции настройки).   - Генерация сигнала на пробой значимых пиков Текущего дня. - Генерация сигнала на пробой Уровня Дня прошлого - Генерация сигнала на пробой Уровня Дня позапрошлого - Ге
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Эксперты
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Cancer
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор Cancer отлично подойдет для трендовой торговли! Интеллектуальный алгоритм индикатора с высокой вероятностью показывает точки потенциального разворота рынка. Если вы торгуете по тренду то стратегия торговли построенная на основе данного индикатора отлично ам подойдет. Индикатор фильтрует рыночной шум, приктически все и все необходимые функции для работы по треду встроены в один инструмент. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах, настройка индикатора - по вашему желанию. Г
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Индикаторы
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Icarus Reversals Indicator FULL Suite
James D Scuderi
Индикаторы
The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
Element 8
Vladimir Deryagin
Эксперты
Советник работает на основе разворота позиции за трендом. Настройки советника интуитивно понятны. Использовать данного советника можно на любой валютной паре, предварительно подобрав настройки с помощью тестирования. Настройки советника, описание: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – выбор дня недели торговли, либо часа в этот день, до которого можно вести торговлю. Magic - уникальный номер открытых сделок. Volume - объем торговли начальной сделки. A sign for incr
С этим продуктом покупают
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Индикаторы
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Индикаторы
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryIndicator - высокоточный индикатор для торговли бинарными опционами. Отличные результаты показывает при скальпинге. Основу данного индикатора составляет многофакторный анализ трендовых индикаторов, а также подтверждающих осцилляторов, что в итоге дает повышенную точность сигналов. Преимущества индикатора Повышенная точность сигналов; Показывает отличные результаты при торговле бинарными опционами с временем экспирации от M30 до M1 ; Работает на любых временных интервалах; Работает с любым
Scalping signals M1
Andrey Kozak
Индикаторы
Каждый покупатель индикатора Scalping signals M1 получает в ПОДАРОК полностью автоматического робота, который торгует по сигналам индикатора. Индикатор показывает стрелки – робот может за вас открывать и закрывать сделки по этим сигналам при соблюдении всех настроек и риск-менеджмента. Scalping signals M1 – готовая система входов по тренду для минутных графиков Scalping signals M1 – это индикатор, который превращает график в понятную карту действий: цветной трендовый канал показывает направлени
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Индикаторы
Заголовок: Руководство по структуре BBMA - Руководство по структуре BBMA Описание: BBMA Structure Guide - это специализированный индикатор MQL4, разработанный для помощи трейдерам в понимании структуры BBMA более легко и эффективно. BBMA, или "Bollinger Bands Moving Average", известен своим лозунгом "One Step Ahead", подчеркивающим важность глубокого понимания структуры рынка. С BBMA Structure Guide вы можете быстро идентифицировать базовые паттерны структуры рынка, определяющие движение цен.
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Индикаторы
Сигнал GoldRush Trend Arrow Индикатор GoldRush Trend Arrow Signal предоставляет точный анализ тренда в режиме реального времени, специально разработанный для высокоскоростных краткосрочных скальперов в XAU/USD. Этот инструмент, созданный специально для 1-минутного таймфрейма, отображает стрелки направления для четких точек входа, позволяя скальперам уверенно ориентироваться в волатильных рыночных условиях. Индикатор состоит из ПЕРВИЧНЫХ и ВТОРИЧНЫХ стрелок оповещения. ПЕРВИЧНЫЕ сигналы — это
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Индикаторы
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Индикаторы
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Индикаторы
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Индикаторы
"Dragon's Tail" представляет собой интегрированную торговую систему, а не просто индикатор. Эта система анализирует каждую свечу по минутам, что особенно эффективно в условиях высокой волатильности рынка. Система "Dragon's Tail" определяет ключевые моменты на рынке, обозначенные как "сражения быков и медведей". Основываясь на этих "сражениях", система дает рекомендации по направлению сделки. В случае появления стрелки на графике, это сигнализирует о возможности открытия двух сделок в указанном н
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Индикаторы
Currently switched to the 4 hour chart - but use other time frames for confirmation. :-)  I change my main time frame based on the market movement at the time. The Hurricane Forex Indicator is a multi time frame indicator that includes such things as Trade Notifications, Trade Calculator, Momentum Indicator, risk reward and much more. We have a free Trade room for our users as well. Please check out the video for full details of how this indicator works as it has over 15 years worth of developme
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Индикаторы
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Индикаторы
Система анализа индикаторов ZhiBiJuJi использует мощный внутренний цикл для вызова собственных внешних индикаторов, а затем вызывает анализ до и после цикла. Расчет данных этой системы анализа индикатора очень сложен (вызов до и после цикла), поэтому гистерезис сигнала уменьшается, и достигается точность предварительного прогноза. Этот индикатор может использоваться во всех циклах на МТ4 и наиболее подходит для 15 минут, 30 минут, 1 часа, 4 часов. Купить:        Когда появляется линия пурпурный
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв