Black Chameleon Scalper

Black Chameleon построен на динамической модели реакции цены, которая постоянно адаптируется к текущему поведению рынка. Вместо того чтобы делить рынок на фиксированные состояния, индикатор фокусируется на:

Эффективности цены в краткосрочной перспективе

Сдвигах импульса

Быстрых изменениях рыночного давления

Это позволяет ему естественно реагировать на разные рыночные условия без жестких классификаций.

Цель: реагировать эффективно по мере изменения условий, фиксируя частые краткосрочные возможности. Уведомление о стартовой цене:

Воспользуйтесь стартовой ценой $159, доступной только в первые две недели. После этого периода цена будет изменена на $319.

Адаптивный фактор



Это единственный параметр, который напрямую управляет поведением индикатора:

Более высокие значения → более агрессивная адаптация, больше сигналов

Более низкие значения → более плавное поведение, меньше и стабильнее сигналов





Это позволяет пользователю точно настроить, насколько сильно индикатор реагирует на новые рыночные условия. Сигналы и надежность

▲ Стрелка → Вход в сделку

𖦏 Символ прицела → Выход из сделки





Сигналы никогда не перекрашиваются и не пересчитываются.

После отображения они остаются на графике навсегда. Коэффициент успешности рассчитывается на основе:

Цены открытия бара входа

Цены открытия бара выхода

Символы и таймфреймы Совместимость с рынком:

Forex

Золото

Криптовалюты

Индексы и другие

Индикатор демонстрирует стабильное поведение на разных таймфреймах. Рекомендации по использованию:

Избегать очень коротких таймфреймов

Использовать M15 и выше

Наилучшие результаты на H1

Чистый и интуитивный дизайн