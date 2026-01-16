Black Chameleon Scalper
- Индикаторы
- Pedro Potter
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Black Chameleon построен на динамической модели реакции цены, которая постоянно адаптируется к текущему поведению рынка.
Вместо того чтобы делить рынок на фиксированные состояния, индикатор фокусируется на:
- Эффективности цены в краткосрочной перспективе
- Сдвигах импульса
- Быстрых изменениях рыночного давления
Цель: реагировать эффективно по мере изменения условий, фиксируя частые краткосрочные возможности.
Уведомление о стартовой цене:
Воспользуйтесь стартовой ценой $159, доступной только в первые две недели.
После этого периода цена будет изменена на $319.
Адаптивный фактор
Это единственный параметр, который напрямую управляет поведением индикатора:
Это позволяет пользователю точно настроить, насколько сильно индикатор реагирует на новые рыночные условия.
Сигналы и надежность
После отображения они остаются на графике навсегда.
Коэффициент успешности рассчитывается на основе:
- Цены открытия бара входа
- Цены открытия бара выхода
Символы и таймфреймы
Совместимость с рынком:
- Forex
- Золото
- Криптовалюты
- Индексы и другие
Индикатор демонстрирует стабильное поведение на разных таймфреймах.
Рекомендации по использованию:
- Избегать очень коротких таймфреймов
- Использовать M15 и выше
- Наилучшие результаты на H1
Чистый и интуитивный дизайн
- Разработан для удобного использования на любом уровне опыта
- Нет загроможденных графиков или лишних индикаторов
- Отображаются только входы, выходы и основная информация
- Вся внутренняя логика и сложность остаются за кадром