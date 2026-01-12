Momentum Chase — умный советник продолжения тренда. Ждёт уверенного закрытия свечи за EMA, а затем подтверждает импульс поведением цены относительно предыдущей свечи. Оснащён надёжным механизмом трейлинг-стопа и классической защитой SL/TP. Чистая и устойчивая логика — идеально для свинг- и позиционной торговли.





Настройки EA:

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: H12 и более

Настройки: Настройки по умолчанию

Брокеры: Любые

Минимальный депозит: $100/0,01 лота

Особенности:

- Без мартингейла, без сетки

- Ордер всегда защищен стоп-лоссом





Прежде чем начать торговать в реальном времени

Всегда тестируйте советник на демо-счете в первую очередь. Это поможет вам понять, как он ведет себя при выбранных настройках, и убедиться, что риски соответствуют вашим ожиданиям.

Для диверсификации риска вы можете запустить несколько графиков с разными Magic Numbers.