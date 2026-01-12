Momentum Chase
- Эксперты
- Vladislav Kuznetsov
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Momentum Chase — умный советник продолжения тренда. Ждёт уверенного закрытия свечи за EMA, а затем подтверждает импульс поведением цены относительно предыдущей свечи. Оснащён надёжным механизмом трейлинг-стопа и классической защитой SL/TP. Чистая и устойчивая логика — идеально для свинг- и позиционной торговли.
Настройки EA:
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: H12 и более
Настройки: Настройки по умолчанию
Брокеры: Любые
Минимальный депозит: $100/0,01 лота
Особенности:
- Без мартингейла, без сетки
- Ордер всегда защищен стоп-лоссом
Прежде чем начать торговать в реальном времени
Всегда тестируйте советник на демо-счете в первую очередь. Это поможет вам понять, как он ведет себя при выбранных настройках, и убедиться, что риски соответствуют вашим ожиданиям.
Для диверсификации риска вы можете запустить несколько графиков с разными Magic Numbers.