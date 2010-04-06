DeMarker with Alerts MT5 rr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "DeMarker с оповещениями" для MT5, без перерисовки.
- Линия осциллятора ДеМаркера показывает текущее положение цены относительно предыдущих максимумов и минимумов.
- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: о входе в зоны перепроданности/перекупленности и о выходе из зон перепроданности/перекупленности.
- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.
- ДеМаркер даёт самые эффективные сигналы регулярной дивергенции среди других осцилляторов.
- Зона перекупленности наступает, когда ДеМаркер выше 0,7, а зона перепроданности — когда он ниже 0,3.
- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
- Этот индикатор также отлично сочетается с методами Price Action.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.