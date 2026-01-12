Ai Smart 1OOO MT4
- Эксперты
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА:
EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку.
Ai Smart 1000 — это решение для трейдеров, которые ищут не просто автоматический алгоритм, а интеллектуальную торговую систему премиального уровня. Это инструмент для тех, кто ценит глубину анализа, структурированность и высокую дисциплину исполнения.
Не использует опасные методы торговли.Работает с 28 основными и кросс-валютными парами включая золото.
Всегда устанавливает Стоп Лосс,Тейк Профит и Безубыток.
- Без мартингейла
- Без грид-трейдинга
- Без усреднения убытков
- Динамическая корректировка стоп-лосса на основе волатильности
- Контроль просадки и ограничение риск-экспозиции
- Автоматическое снижение торговой активности в неблагоприятных условиях рынка.
Важно: Ai Smart 1000 разработан для реальных рыночных условий.
Система использует адаптивную логику с поддержкой ИИ и фильтр новостей, которые зависят от WebRequest — функции, не поддерживаемой в Strategy Tester.
Поэтому в тестере советник не работает! Ему нужен реальный рынок.
Рекомендации:
- Торговая пара: XAUUSD ( остальные валютные пары он подхватит автоматически)
- Таймфрейм: M30
- Минимальный депозит: 100$
- Торговое плечо: 1:20 и выше
- Брокер: Любой брокер, но желательно с низким спредом
- VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7
Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)
Могу ли я протестировать Ai Smart 1000 в бэктесте?
Нет. Ai Smart 1000 нельзя тестировать в Strategy Tester, потому что её функциональность зависит от живого соединения с различными моделями ИИ. Эти ИИ отвечают только в реальном времени, поэтому такое поведение нельзя эмулировать в традиционных бэктестах.
Почему AI Smart не использует Мартингейл, Сетку и т.д?
Наша главная цель - это здоровая торговля.Все мы знаем к чему приводят советники, которые используют мартингейл или сетку - Правильно к потери депозита.Поэтому наш советник торгует исключительно со Стоп лоссом и Тейк профитом.Все сделки контролируются ИИ.
Как получить Лицензию?И для чего она нужна?
К безопасности советника мы подошли серьёзно и было решено управлять всё через наши Сервера,что бы злоумышленники не смогли получить несанкционированный доступ к советнику Ai Smart 1000.После аренды или покупки вам нужно отправить свой номер счёта торгового терминала и в обратном сообщение от нас вы получите подтверждение лицензии и получите ссылку на присоединение в наш закрытый чат.
Легко ли использовать Ai Smart 1000?
Ai Smart 1000 - очень продвинутый инструмент с множеством параметров,но все действия происходят на наших серверах,Наши сервера работают на видеокарте NVIDIA H100 80 ГБ
Вам нужно просто установить советник согласно инструкции и наслаждаться прибылью.
Обязательно напишите мне после покупки для получения лицензии и инструкции по установке советника!
Обновления и поддержка бесплатны.