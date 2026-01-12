Ai Smart 1OOO MT4

ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА:

EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку.

Ai Smart 1000 — это решение для трейдеров, которые ищут не просто автоматический алгоритм, а интеллектуальную торговую систему премиального уровня. Это инструмент для тех, кто ценит глубину анализа, структурированность и высокую дисциплину исполнения.

Не использует опасные методы торговли.Работает с 28 основными и кросс-валютными парами включая золото.

Всегда устанавливает Стоп Лосс,Тейк Профит и Безубыток.

Без мартингейла

Без грид-трейдинга

Без усреднения убытков

Каждая сделка является независимым решением и всегда выполняется с четко определенным управлением рисками.

Система включает несколько уровней защиты, в том числе:





Динамическая корректировка стоп-лосса на основе волатильности

Контроль просадки и ограничение риск-экспозиции

Автоматическое снижение торговой активности в неблагоприятных условиях рынка.

Важно: Ai Smart 1000 разработан для реальных рыночных условий. Система использует адаптивную логику с поддержкой ИИ и фильтр новостей, которые зависят от WebRequest — функции, не поддерживаемой в Strategy Tester. Поэтому в тестере советник не работает! Ему нужен реальный рынок. Рекомендации: Торговая пара: XAUUSD ( остальные валютные пары он подхватит автоматически)

Таймфрейм: M30

M30 Минимальный депозит: 100 $

$ Торговое плечо: 1:20 и выше

1:20 и выше Брокер: Любой брокер, но желательно с низким спредом

Любой брокер, но желательно с низким спредом VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7

Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)





Могу ли я протестировать Ai Smart 1000 в бэктесте?

Нет. Ai Smart 1000 нельзя тестировать в Strategy Tester, потому что её функциональность зависит от живого соединения с различными моделями ИИ. Эти ИИ отвечают только в реальном времени, поэтому такое поведение нельзя эмулировать в традиционных бэктестах.

Почему AI Smart не использует Мартингейл, Сетку и т.д?

Наша главная цель - это здоровая торговля.Все мы знаем к чему приводят советники, которые используют мартингейл или сетку - Правильно к потери депозита.Поэтому наш советник торгует исключительно со Стоп лоссом и Тейк профитом.Все сделки контролируются ИИ.

Как получить Лицензию?И для чего она нужна?

К безопасности советника мы подошли серьёзно и было решено управлять всё через наши Сервера,что бы злоумышленники не смогли получить несанкционированный доступ к советнику Ai Smart 1000.После аренды или покупки вам нужно отправить свой номер счёта торгового терминала и в обратном сообщение от нас вы получите подтверждение лицензии и получите ссылку на присоединение в наш закрытый чат.

Легко ли использовать Ai Smart 1000?

Ai Smart 1000 - очень продвинутый инструмент с множеством параметров,но все действия происходят на наших серверах,

Наши сервера работают на видеокарте

Вам нужно просто установить советник согласно инструкции и наслаждаться прибылью.