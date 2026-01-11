SmartGOLDEA

Это полнофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 4, предназначенный для торговли золотом (XAUUSD). Для создания долгосрочного пассивного дохода рекомендуется начальный капитал в размере **3000 USD**.





**Ключевые функции:**





1. **Основная торговая функция:**

* **Сеточная торговая система (Grid Trading)**

* До 10 уровней сетки

* Автоматическое закрытие ордера и установка нового при достижении целевой прибыли для каждого уровня





2. **Функция управления рисками:**

* **Защитный механизм**

* **Зона без торговли (No Trade Zone):**

* Вычисляет максимальную цену за последние 7 дней

* Не совершает сделок в пределах 1000 пунктов (настраивается) от этой цены

* Избегает риска покупки на максимумах





3. **Функция технического контроля:**

* **Управление капиталом:**

* Автоматический расчет размера лота (на основе процента риска)

* Контроль максимального риска (по умолчанию 1%)

* **Функция фиксации прибыли**

* **Установка цели по прибыли** (например, $50,000)





4. **Визуализация:**

* Отображение на графике

* Отображение состояния счета (Баланс, Зафиксированная прибыль, Свободная маржа)

* Отображение статуса защитного механизма





5. **Проверка рыночных условий:**

* **Фильтр ATR (Average True Range / Средний Истинный Диапазон):**

* Совершает сделки только при достаточной волатильности рынка





🔧 **Конфигурация параметров**

Входные параметры (видны в окне свойств MT4):

* Магический номер (Magic Number)

* Расстояние для зоны без торговли

* Переключатель защитного механизма

* Торговая сессия





📈 **Идеально подходит для:**

* Торговли золотом (XAUUSD)

* Рынков с боковым движением (флэт)

* Среднесрочных и долгосрочных стратегий