SmartGOLDEA

Это полнофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 4, предназначенный для торговли золотом (XAUUSD). Для создания долгосрочного пассивного дохода рекомендуется начальный капитал в размере **3000 USD**.

**Ключевые функции:**

1.  **Основная торговая функция:**
    *   **Сеточная торговая система (Grid Trading)**
    *   До 10 уровней сетки
    *   Автоматическое закрытие ордера и установка нового при достижении целевой прибыли для каждого уровня

2.  **Функция управления рисками:**
    *   **Защитный механизм**
    *   **Зона без торговли (No Trade Zone):**
        *   Вычисляет максимальную цену за последние 7 дней
        *   Не совершает сделок в пределах 1000 пунктов (настраивается) от этой цены
        *   Избегает риска покупки на максимумах

3.  **Функция технического контроля:**
    *   **Управление капиталом:**
        *   Автоматический расчет размера лота (на основе процента риска)
        *   Контроль максимального риска (по умолчанию 1%)
    *   **Функция фиксации прибыли**
    *   **Установка цели по прибыли** (например, $50,000)

4.  **Визуализация:**
    *   Отображение на графике
    *   Отображение состояния счета (Баланс, Зафиксированная прибыль, Свободная маржа)
    *   Отображение статуса защитного механизма

5.  **Проверка рыночных условий:**
    *   **Фильтр ATR (Average True Range / Средний Истинный Диапазон):**
        *   Совершает сделки только при достаточной волатильности рынка

🔧 **Конфигурация параметров**
Входные параметры (видны в окне свойств MT4):
*   Магический номер (Magic Number)
*   Расстояние для зоны без торговли
*   Переключатель защитного механизма
*   Торговая сессия

📈 **Идеально подходит для:**
*   Торговли золотом (XAUUSD)
*   Рынков с боковым движением (флэт)
*   Среднесрочных и долгосрочных стратегий

*   Сценариев, требующих строгого контроля рисков



