SmartGOLDEA
- Эксперты
- Fu Tak Tin
- Версия: 2.10
- Обновлено: 11 января 2026
- Активации: 5
Это полнофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 4, предназначенный для торговли золотом (XAUUSD). Для создания долгосрочного пассивного дохода рекомендуется начальный капитал в размере **3000 USD**.
**Ключевые функции:**
1. **Основная торговая функция:**
* **Сеточная торговая система (Grid Trading)**
* До 10 уровней сетки
* Автоматическое закрытие ордера и установка нового при достижении целевой прибыли для каждого уровня
2. **Функция управления рисками:**
* **Защитный механизм**
* **Зона без торговли (No Trade Zone):**
* Вычисляет максимальную цену за последние 7 дней
* Не совершает сделок в пределах 1000 пунктов (настраивается) от этой цены
* Избегает риска покупки на максимумах
3. **Функция технического контроля:**
* **Управление капиталом:**
* Автоматический расчет размера лота (на основе процента риска)
* Контроль максимального риска (по умолчанию 1%)
* **Функция фиксации прибыли**
* **Установка цели по прибыли** (например, $50,000)
4. **Визуализация:**
* Отображение на графике
* Отображение состояния счета (Баланс, Зафиксированная прибыль, Свободная маржа)
* Отображение статуса защитного механизма
5. **Проверка рыночных условий:**
* **Фильтр ATR (Average True Range / Средний Истинный Диапазон):**
* Совершает сделки только при достаточной волатильности рынка
🔧 **Конфигурация параметров**
Входные параметры (видны в окне свойств MT4):
* Магический номер (Magic Number)
* Расстояние для зоны без торговли
* Переключатель защитного механизма
* Торговая сессия
📈 **Идеально подходит для:**
* Торговли золотом (XAUUSD)
* Рынков с боковым движением (флэт)
* Среднесрочных и долгосрочных стратегий
* Сценариев, требующих строгого контроля рисков