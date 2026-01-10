🚀 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА!

СКИДКА 90%

Мы настолько уверены в эффективности Goat, что предлагаем его с огромной скидкой для наших первых пользователей. Цена никогда больше не будет такой низкой.





Скидка на слот

Первые 88 покупателей: скидка 90% — 499$

Следующие 99 покупателей: скидка 50% — 2490$

Все будущие покупатели: полная цена — 4990$





Покупка и хороший отзыв — это наша поддержка и благодарность!





Описание продукта:

Устали от советников, которые обрушивают счета на волатильных рынках? Добро пожаловать в Goat Pro, следующую ступень эволюции в сеточной торговле. Мы не просто переживаем рыночные бури — мы процветаем в них. Goat — это интеллектуальная, самокорректирующаяся сеточная система, разработанная с использованием запатентованной адаптивной квантовой сетки ADX и многоуровневой системы спасения и прогрессивной безопасности, которая делает ликвидацию счета далеким кошмаром.









🧠 РАЗНИЦА: Как мы достигаем ~99% защиты от ликвидации

Традиционные советники на основе сетки терпят неудачу, потому что они слишком жёсткие. Goat — адаптивный и интеллектуальный советник.





ADX-адаптивная квантовая сетка: Советник динамически анализирует волатильность рынка, используя индикатор ADX.





Низкая волатильность: Сужает сетку для получения небольших, частых прибылей.





Высокая волатильность: Значительно расширяет сетку, давая сделке пространство для маневра и избегая опасного накопления кластеров. Это ключ к выживанию во время новостных событий!





Прогрессивная система спасения («страховочная сеть»): Если сетка достигает максимального уровня, советник не сдаётся. Он активирует режим прогрессивного спасения, разворачивая стратегически рассчитанные контр-сделки с консервативным множителем лота, чтобы усреднить позицию и систематически вернуть её в прибыль.









Интеллектуальные условия запуска: Используется условие запуска ADX, позволяющее начинать торговлю только в условиях низкой волатильности, входя на рынок в максимально спокойной точке и избегая резких колебаний.





Многоуровневое управление рисками:





Дневные и общие лимиты просадки: Жестко заданные ограничения для предотвращения чрезмерных потерь.





Умная фиксация прибыли: Закрывает все позиции после достижения заданной пользователем целевой прибыли, перезапуская систему для нового, безопасного начала.





⚙️ Выберите свой стиль торговли

Пара EUR/USD — лучший вариант,

но вы можете торговать на всех валютных парах с осторожностью.

Goat адаптируется к вашему капиталу и склонности к риску с помощью трех оптимизированных, автоматически рассчитываемых режимов:





АГРЕССИВНЫЙ режим: Для уверенных трейдеров.





Рекомендуемый капитал: от 3000 долларов США





Более высокий потенциал прибыли, более быстрое время цикла.





НОРМАЛЬНЫЙ режим: Идеальный баланс.





Рекомендуемый капитал: 6000 долларов США и более





Оптимальный уровень для устойчивого роста и безопасности.





Режим НИЗКОГО РИСКА: для сохранения капитала.





Рекомендуемый капитал: 9000 долларов США и более





Максимальная безопасность, более плавная кривая доходности.





⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КАПИТАЛЕ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ

Можно ли использовать это на счете в 1000 долларов США? Технически, да. Стоит ли? Это НЕБЕЗОПАСНО.





Рекомендуемые минимальные суммы (3000/6000/9000 долларов США) рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить системе достаточный капитал для эффективного использования всей системы спасения и прогрессивной безопасности.





Торговля со значительно меньшим капиталом (например, 1000 долларов США) серьезно ослабляет защитные механизмы советника, увеличивая риск в длительные периоды высокой волатильности.





Для обеспечения ~99% безопасности от ликвидации, пожалуйста, придерживайтесь рекомендуемого минимального капитала. Мы предоставляем инструменты для обеспечения безопасности; Правильное использование советников — залог вашего успеха (но такие крупные события, как обвал рынка из-за COVID, могут оказать давление на советника, поэтому, чтобы минимизировать риск, прекратите его использование до стабилизации рынка).





🎯 Время принимать решения

Вы можете продолжать использовать советников, которые надеются на благоприятное для себя движение рынка, или перейти на систему, которая управляет рынком независимо от его направления.





Советник Goat Pro — это не азартная игра; это продуманная, разработанная стратегия для стабильного роста капитала.





Нажмите кнопку «КУПИТЬ СЕЙЧАС», прежде чем цена вырастет. Присоединяйтесь к элитной группе трейдеров, которые открыли более разумный способ получения прибыли.





Торгуйте с уверенностью. Торгуйте с Goat Pro.