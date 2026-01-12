Ai Smart 1OOO

ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА:

Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2353183

EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку.

Ai Smart 1000 — это решение для трейдеров, которые ищут не просто автоматический алгоритм, а интеллектуальную торговую систему премиального уровня. Это инструмент для тех, кто ценит глубину анализа, структурированность и высокую дисциплину исполнения.

Не использует опасные методы торговли.Работает с 28 основными и кросс-валютными парами включая золото.

Всегда устанавливает Стоп Лосс,Тейк Профит и Безубыток.

  • Без мартингейла  
  • Без грид-трейдинга  
  • Без усреднения убытков  
Каждая сделка является независимым решением и всегда выполняется с четко определенным управлением рисками.
Система включает несколько уровней защиты, в том числе:

  • Динамическая корректировка стоп-лосса на основе волатильности  
  • Контроль просадки и ограничение риск-экспозиции  
  • Автоматическое снижение торговой активности в неблагоприятных условиях рынка.

Важно: Ai Smart 1000 разработан для реальных рыночных условий.

Система использует адаптивную логику с поддержкой ИИ и фильтр новостей, которые зависят от WebRequest — функции, не поддерживаемой в Strategy Tester.

Поэтому в тестере советник не работает! Ему нужен реальный рынок.

Рекомендации:

  • Торговая пара: XAUUSD ( остальные валютные пары он подхватит автоматически)
  • Таймфрейм: M30
  • Минимальный депозит: 100$
  • Торговое плечо: 1:20 и выше
  • Брокер: Любой брокер, но желательно с низким спредом 
  • VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7

Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)

Могу ли я протестировать Ai Smart 1000 в бэктесте?

Нет. Ai Smart 1000 нельзя тестировать в Strategy Tester, потому что её функциональность зависит от живого соединения с различными моделями ИИ. Эти ИИ отвечают только в реальном времени, поэтому такое поведение нельзя эмулировать в традиционных бэктестах.

Почему AI Smart не использует Мартингейл, Сетку и т.д?

Наша главная цель - это здоровая торговля.Все мы знаем к чему приводят советники, которые используют мартингейл или сетку - Правильно к потери депозита.Поэтому наш советник торгует исключительно со Стоп лоссом и Тейк профитом.Все сделки контролируются ИИ.

Как получить Лицензию?И для чего она нужна?

К безопасности советника мы подошли серьёзно и было решено управлять всё через наши Сервера,что бы злоумышленники не смогли получить несанкционированный доступ к советнику Ai Smart 1000.После аренды или покупки вам нужно отправить свой номер счёта торгового терминала и в обратном сообщение от нас вы получите подтверждение лицензии и получите ссылку на присоединение в наш закрытый чат.

Легко ли использовать Ai Smart 1000?

Ai Smart 1000 - очень продвинутый инструмент с множеством параметров,но все действия происходят на наших серверах,

Наши сервера работают на видеокарте NVIDIA H100 80 ГБ

Вам нужно просто установить советник согласно инструкции и наслаждаться прибылью.

Обязательно напишите мне после покупки для получения лицензии и инструкции по установке советника!

Обновления и поддержка бесплатны.

Другие продукты этого автора
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Gold Scalper Super   — это простая в использовании торговая система. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1 , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки . Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сиг
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки. (См. скрин 1 и 2.) Выход по обратному сигналу или взять 20-30  пунктов, половина закрыть, а ос
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Индикаторы
Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Синяя стрелка - Buy, Красная  - Sell). Рекомендую использовать с Фильтром трен
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Индикатор фильтрации тренда. Очень хороший фильтр для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -  System Trend Pro     или  Quantum Entry PRO   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр Period для лучшей фильтрации ( по умолчанию стоит  - 90) Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Мощная система для торговли бинарными опционами и внутридневной торговли. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои показания. Binary Reverse предназначен для определения мест, в которых цена совершит разворот. Индикатор фиксирует как развороты, так и откаты тренда, что позволяет повысить эффективность его использования. При использовании индикатора значительно расширяются возможности анализа, на графике отлично видны не только места коррекции и разворотов, но и отслеживается общая дин
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Гистограмма красного цвета,входим сразу по рынку на продажу.
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Global Parabolic MT4 Индикатор для скальпинга на M1-M5. Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную торговую систему, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или В телеграмм
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтверждения прорыва! Когда происходит прорыв, вы получаете мгновенные оповещения. Никаких задержек и пер
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Индикаторы
M1 Golding  — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1-M5. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: При покупке индикатора, вы получаете в подарок - Trend Arrow Super  Так же я предоставляю дополнительный индикатор фильтра тренда  абсолютно бесплатно - Filter Комбинация этих индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю проще и точнее. Па
Ai Smart 1OOO MT4
Aleksandr Makarov
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Живой сигнал:  https://www.mql5.com/en/signals/2353183 EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. Ai Smart 1000   — это решение для трейдеров, которые ищут не просто автоматический алгоритм, а интеллектуальную торговую систему премиального уровня. Это инструмент для тех, кто ценит глубину анализа, структурированность и высокую дисциплину исполнения. Не использует опасные методы торговли.Рабо
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв