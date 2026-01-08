Better Winner Oscillator

от 0 до 100. Этот технический инструмент объединяет ценовое действие с данными объема, предоставляя трейдерам более четкие сигналы о потенциальных изменениях тренда и рыночных условиях.

Индикатор использует два основных параметра - Periods и SmoothingPeriod. Параметр Periods контролирует окно ретроспективного анализа для расчетов, в то время как SmoothingPeriod определяет способ усреднения данных. Вместе они создают гистограмму, которая колеблется между бычьими (зелеными) и медвежьими (красными) условиями.

Встроенная функция оповещений уведомляет трейдеров, когда осциллятор возвращается из зоны перекупленности (выше 70) или перепроданности (ниже 30). Параметр UseCurrentBar позволяет трейдерам выбирать, срабатывают ли оповещения на текущем формирующемся баре или только на завершенных барах, обеспечивая гибкость для различных торговых стилей.

Осциллятор Winner превосходно выявляет дивергенции и экстремальные рыночные условия, что делает его ценным как для реверсивных, так и для импульсных трейдеров на всех таймфреймах и рынках.