HSS Pro Price Action EA rq

Советник HSS PRO PRICE ACTION — отличная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия!





Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 8 соответствующих валютных пар!





Торговая идея основана на известных мощных паттернах Price Action — «Молот» и «Падающая звезда», — которые сочетаются с трендовыми и скальпинговыми техниками!





Советник работает на таймфрейме H1 во время европейской и американской торговых сессий.









Особенности советника:

- Советник может работать на 8 валютных парах одновременно.

- Автоматический расчёт лотов в зависимости от баланса счёта.

- В советник встроено управление капиталом с помощью сложных процентов по умолчанию.

- Уровни SL и TP динамические и могут по умолчанию адаптироваться к волатильности рынка.

- У каждой сделки есть уровни SL и TP, которые не видны брокеру.

- Умная система фильтрации: фильтр тренда, фильтр осциллятора, фильтр рабочих дней, фильтр рабочих часов, фильтр спреда.

- Минимальный баланс счета для работы робота составляет всего $100.

- Кредитное плечо: от 1:30 до 1:2000.

- Торговые пары: GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Таймфрейм: H1.

- Время работы: советник ищет возможности входа в соответствии с фильтрами рабочих дней и часов (в европейскую и американскую сессии). Если система не открыла сделки в течение рабочего времени, это означает, что на графике не было доступных сигналов входа.

- Функции адаптивного трейлинг-стопа и безубытка. - Советник имеет информационный дисплей, который отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу.

- Информационный дисплей спреда и свопа можно расположить в любом углу графика.

Как установить:

- Откройте 8 рекомендуемых графиков:

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Выберите таймфрейм H1 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий «Set_file» к советнику.

- Робот делает всё автоматически - вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК).





ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо настроить фильтр рабочего времени. Просто отправьте мне сообщение об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и при необходимости предоставлю соответствующие Set_files.

- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы очень важно выбрать счёт с узкими спредами: ECN или Raw Spread.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.