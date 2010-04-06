WPR with Alerts MT5 rr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Crypto_Forex индикатор "WPR с оповещениями" для MT5, без перерисовки.
- WPR сам по себе является одним из лучших осцилляторов для скальпинга.
- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: при входе в зоны перепроданности/перекупленности и выходе из них.
- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.
- Отлично подходит для открытия позиций на продажу в зонах сильной перекупленности (выше -10) и на покупку в зонах сильной перепроданности (ниже -90).
- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
- Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action в зонах перепроданности/перекупленности.
