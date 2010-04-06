Adaptive SF Pro Scalper EA mq
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 26.15
- Активации: 10
Советник ADAPTIVE SF PRO SCALPER — это умная, безопасная и надежная, полностью автоматическая многопарная скальпинговая система без свопов!
Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар! M15 timeframe!
Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:
Особенности советника:
- Методы скальпинга.
- Отсутствие влияния ролловера.
- Отсутствие свопов.
- Отсутствие удержания ордеров с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.
- Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов искусственного интеллекта.
- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессионалам Форекс, так и новичкам.
- Робот автоматически рассчитывает сложные проценты. Всё, что вам нужно, — это установить его на MT4 с соответствующим уровнем риска, следуя инструкции ниже, и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).
- Минимальный баланс счёта для запуска робота составляет всего 100 долларов США.
- Таймфрейм: только M15.
- Торговые пары: GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD
- Время работы: советник ищет сигналы на вход в начале азиатской сессии.
- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: рекомендуется риск 1–4% на сделку (можно изменить в настройках) или использовать фиксированный лот.
- Советник имеет информационный дисплей, который отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплён. - На дисплее также отображаются баланс счёта, средства и маржа.
- Информационный дисплей можно разместить в любом углу графика.
Как установить:
- Откройте 9 следующих графиков:
GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.
- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.
- Прикрепите советник к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Оставьте компьютер включенным круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК), чтобы советник мог выполнять свою работу.
ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, потребуется изменить настройки времени советника. Просто напишите мне об этом (чтобы узнать часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие set_files при необходимости.
- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.