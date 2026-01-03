Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy — это профессионально разработанная мультипарная торговая стратегия для рынка Forex. Она работает с высоколиквидными основными и второстепенными валютными парами с устойчивыми долгосрочными взаимосвязями, такими как EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD и аналогичные комбинации. Стратегия управляет синхронизированными позициями как единым торговым циклом, ориентируясь на восстановление баланса, что делает её подходящей для системной и долгосрочной торговли.