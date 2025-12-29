King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

Этот советник (Expert Advisor) представляет собой чистого трендового скальпера для XAUUSD на таймфрейме M5. В его основе лежит пересечение краткосрочной скользящей средней MA(5) с более длинной MA и агрессивный механизм «profit-burst».

Когда на M5 подтверждается новое пересечение скользящих средних, советник открывает первую сделку фиксированным объёмом 0.01 лота. Пока краткосрочная MA(5) остаётся по ту же сторону от длинной MA и открытая позиция находится в прибыли, робот может добавлять дополнительные позиции в том же направлении (режим «burst»), чтобы максимально использовать движение цены.

Как только тренд теряет импульс или цена разворачивается и MA(5) пересекает длинную MA в обратную сторону, все позиции закрываются, и советник ждёт следующего чистого сигнала. Никакого мартингейла и сетки против тренда – только следование направлению пересечения MA и выход при смене направления.

Этот продукт реализует новую стратегию с обновлённым M5-двигателем MA-cross и логикой пирамидинга, отличающейся от моих предыдущих роботов в Market.

Основная логика

Символ: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: M5 (советник должен быть установлен именно на M5)

Сигнал на вход:

Краткосрочная MA(5) пересекает сверху/снизу настраиваемую длинную MA (фильтр тренда).

ADX, волатильность и другие внутренние фильтры подтверждают наличие импульса перед входом.

Режим Burst / «бомба»:

Когда первая сделка в прибыли и MA(5) продолжает поддерживать направление тренда,

Советник может открывать дополнительные позиции по 0.01 лота в том же направлении в течение короткого временного окна,

Цель – «взорвать» прибыль на сильных однонаправленных движениях.

Логика выхода:

Позиции закрываются, когда MA(5) теряет выравнивание / пересекает длинную MA в обратную сторону

или когда достигаются внутренние уровни прибыли/остановки.

Объём, депозит и кредитное плечо

Объём: фиксированный 0.01 лота на каждую сделку (по умолчанию и рекомендовано для безопасности).

Кредитное плечо: стратегия разработана и тестировалась для счетов с плечом 1:1000.

Минимальный депозит:

50 USD – очень консервативный старт, маленький объём и более медленный рост.

100–200–250–500 USD – рекомендуемые диапазоны для более реалистичных результатов.

Лучшие результаты обычно достигаются на счетах типа Raw / ECN с низким спредом по XAUUSD.

Рекомендуемая среда

Брокер: ECN / Raw-spread по XAUUSD (узкий спред + низкая задержка).

Платформа: MetaTrader 5.

VPS: настоятельно рекомендуется, как можно ближе к торговому серверу брокера для стабильной работы и низкой задержки 24/5.

Один график – один инструмент: устанавливайте советник только на XAUUSD M5.

Начинать всегда лучше:

с демо-счёта , или

с небольшого реального счёта с объёмом 0.01 лота,

чтобы понять поведение советника и подобрать настройки под собственную толерантность к риску.

Управление рисками

Советник использует внутреннюю логику на основе тренда по скользящим средним и трейлинга прибыли, в сочетании с фиксированным объёмом 0.01 лота на сделку.

Режим «burst» / пирамидинг увеличивает прибыль при сильном тренде, но может также усилить просадку при резких разворотах рынка или всплесках волатильности.

Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить, и всегда контролируйте общий риск по всему счёту и другим советникам.

Прошлые результаты в тестах или на одном брокере не гарантируют такую же доходность в будущем и на других реальных условиях.

Стартовая акция и цена

Стартовая промо-акция (ограничено): До 1 января 2026 года советник доступен по цене 299 USD . Эта промо-цена действует только для 2 покупателей .

После завершения промо цена будет постепенно повышаться .

Начиная с 2 января 2026 года, обычная цена составит 899 USD.

Используйте возможность приобрести советник по сниженной цене, пока она действует, и обязательно сначала протестируйте его на демо или на небольшом реальном счёте, прежде чем масштабировать депозит.

Если у вас есть вопросы или нужна помощь с установкой (пресеты, VPS, выбор брокера), пишите мне через чат MQL5.