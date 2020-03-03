AI Smart Bot

AI Smart  - Это реальный торговый алгоритм.Результаты этого очень стабильная кривая роста.

Полностью безопасная и надежная самая мощная в мире роботизированная система.

Не использует опасные методы торговли.Работает с 28 основными и кросс-валютными парами включая золото.

  • Создано на основе искусственного интеллекта DeepSeek + BlackBox.ai

Всегда устанавливает Стоп Лосс,Тейк Профит и Безубыток.

Наши сервера работают на видеокарте NVIDIA H100 80 ГБ

---------------------------------------------------------------

В тестере советник не работает! Ему нужен реальный рынок.

    Рекомендации:

    • Торговая пара: XAUUSD ( остальные валютные пары он подхватит автоматически)
    • Таймфрейм: M30
    • Минимальный депозит: 100$
    • Торговое плечо: 1:100 и выше
    • Брокер: Любой брокер с низким спредом 
    • VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7

    Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)

    Могу ли я протестировать AI Smart в бэктесте?

    Нет. AI Smart  нельзя тестировать в Strategy Tester, потому что её функциональность зависит от живого соединения с различными моделями ИИ. Эти ИИ отвечают только в реальном времени, поэтому такое поведение нельзя эмулировать в традиционных бэктестах.

    Можно ли торговать на Prop Firms?

    Да. AI Smart  полностью адаптирован для Prop Firms, но перед этим вам нужно загрузить специальный Сет файл.

    Почему AI Smart не использует Мартингейл, Сетку и т.д?

    Наша главная цель - это здоровая торговля.Все мы знаем к чему приводят советники, которые используют мартингейл или сетку - Правильно к потери депозита.Поэтому наш советник торгует исключительно со Стоп лоссом и Тейк профитом.Все сделки контролируются ИИ.

    Как получить Лицензию?И для чего она нужна?

    К безопасности советника мы подошли серьёзно и было решено управлять всё через наши Сервера,что бы злоумышленники не смогли получить несанкционированный доступ к советнику AI Smart.После аренды или покупки вам нужно отправить свой номер счёта торгового терминала и в обратном сообщение от нас вы получите подтверждение лицензии и получите ссылку на присоединение в наш закрытый чат.

    Легко ли использовать AI Smart?

    AI Smart - очень продвинутый инструмент с множеством параметров,но все действия происходят на наших серверах,вам нужно просто установить советник согласно инструкции и наслаждаться прибылью.Читайте ниже полную инструкцию по установке ( всего в 3 клика и советник готов к торговле).


    Обязательно напишите мне после покупки для получения своей лицензии!


