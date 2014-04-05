Stochastic Speed MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.21
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Stochastic Speed" для MT5 — отличный инструмент для прогнозирования, не перерисовывается.
— Расчет этого индикатора основан на физических уравнениях.
— Stochastic Speed — это первая производная от Stochastic.
— Рекомендуется использовать индикатор Stochastic Speed для скальпинговых стратегий импульсной торговли, чтобы поймать основную волну импульса после коррекции (см. изображения).
— Если Stochastic Speed выше 0, это положительная скорость: импульс цены растет.
— Если Stochastic Speed ниже 0, это отрицательная скорость: импульс цены падает.
— Индикатор Stochastic Speed показывает, насколько быстро Stochastic меняет свое направление — он очень чувствителен.
— Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.