Let the KING trades!!! KING of TRADES is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator: Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system: Fractals - Filter - trade in: Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition: ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General: magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.