Cheat Engine MT4

Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API.

ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения инструкций и бонуса!

Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 80 USD

  • Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются.
  • Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности
Глобальное настроение рынка форекс — это измерение позиций сотен тысяч трейдеров с общей стоимостью счетов свыше 1 миллиарда USD. Cheat Engine способен мгновенно получать эти данные через API и использовать их при принятии решений. Это дополнительная функция, полностью настраиваемая пользователем.

    Рекомендуется

    • График: XAUUSD
    • Таймфрейм: H1

    Параметры

    • Метод расчета лота — выбор автоматического или фиксированного лота
    • Фиксированный размер лота — фиксированный размер лота
    • Автоматические лоты — 0.01 лота на указанную сумму валюты счета
    • Максимальный спред — установка максимального допустимого спреда для открытия позиций
    • Автоопределение GMT — автоматический расчет смещения GMT вашего брокера
    • Фиксированный стоп-лосс — ввод значения стоп-лосса
    • Magic Number — магический номер для каждого ордера
    • Комментарий — комментарий ордера
    • URL фильтра настроений — используется для API-запросов
    • Фильтр покупок/продаж по настроениям — включить или отключить
    • Поведение фильтра настроений
