Cheat Engine MT4
- Эксперты
- Connor Michael Woodson
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API.
|ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения инструкций и бонуса!
Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 80 USD
- Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются.
- Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности
Рекомендуется
- График: XAUUSD
- Таймфрейм: H1
Параметры
- Метод расчета лота — выбор автоматического или фиксированного лота
- Фиксированный размер лота — фиксированный размер лота
- Автоматические лоты — 0.01 лота на указанную сумму валюты счета
- Максимальный спред — установка максимального допустимого спреда для открытия позиций
- Автоопределение GMT — автоматический расчет смещения GMT вашего брокера
- Фиксированный стоп-лосс — ввод значения стоп-лосса
- Magic Number — магический номер для каждого ордера
- Комментарий — комментарий ордера
- URL фильтра настроений — используется для API-запросов
- Фильтр покупок/продаж по настроениям — включить или отключить
- Поведение фильтра настроений