OB Pro Trader EA gtf

Советник OB PRO TRADER — это высококачественная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия!

Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 6 валютных пар!
Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли:

Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action в сочетании с трендовыми и скальпинговыми техниками!

Советник OB PRO TRADER работает на таймфрейме H1 во время европейской и американской торговых сессий.

Особенности советника:
- Советник может работать на 6 парах (8 графиках) одновременно.
- Автоматический расчёт лотов в зависимости от баланса счёта.
- В советник встроено управление капиталом с помощью сложных процентов по умолчанию.
- Стоп-лосс и тейк-профит динамические — по умолчанию они адаптируются к волатильности рынка.
- У каждой сделки есть стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру. - Интеллектуальная система фильтрации: фильтр тренда, фильтр осциллятора, фильтр по будням, фильтр по рабочим часам, фильтр по спреду и т.д.
- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.
- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Торговые пары: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 графика), GBPCAD (2 графика).
- Таймфрейм: H1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в соответствии с фильтром по будням и фильтром по рабочим часам (в торговую сессию ЕС и США). Если система не открыла ордера в рабочее время, это означает, что на графике нет доступных сигналов входа.
- Функции адаптивного трейлинг-стопа и безубытка.
- Советник оснащен индикатором информации о спреде и свопах — он отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

- На экране также отображаются баланс счета, средства и маржа. - Отображение свопа и спреда можно разместить в любом углу графика.

Как установить:
- Откройте 8 рекомендуемых графиков:
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 графика), GBPCAD (2 графика)
- Выберите таймфрейм H1 на каждом графике.
- Прикрепите советник к каждому графику.
- Примените соответствующий «Set_file» к советнику.
- Робот всё делает автоматически - вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо ПК).

ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо настроить фильтр рабочего времени. Просто отправьте мне сообщение об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и при необходимости предоставлю соответствующие Set_files.
- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы очень важно выбрать счёт с узкими спредами: ECN или Raw Spread.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

