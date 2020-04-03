GomerAI MultiStrat Networked EA

Обзор GomerAI MultiStrat Networked EA — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, основанная на модели структурного анализа рынка. Она использует 5 столпов ценовой структуры для определения зон с высокой вероятностью совершения сделок:

Тренды: Подтверждение направления и импульса.

Диапазоны: Определение зон среднесрочного отката.

Зоны стоимости: Анализ цен с учетом объема.

Избыток: Обнаружение истощения цены на экстремумах.

Баланс и дисбаланс: Мониторинг сдвигов рыночного равновесия как триггеров для сделок.

Цикл обучения ИИ (AITL) Этот советник имеет сетевую архитектуру, разработанную для валидации Цикла обучения ИИ. В отличие от статичных торговых роботов, эта система предоставляет анонимизированные данные центральной функции обучения. Этот процесс позволяет непрерывно совершенствовать параметры структурного анализа рынка на протяжении нескольких циклов обучения.

Ключевые характеристики

Дизайн с открытой логикой: Каждый внутренний параметр и логическая схема полностью документированы для пользователя, чтобы обеспечить совместное использованиеПолная прозрачность. Сетевая архитектура: Использует облачное обучение для оптимизации моделей принятия решений. Логика с несколькими стратегиями: Адаптивное ядро, меняющее поведение в зависимости от текущей рыночной структуры. Важное примечание для пользователей по настройке: Для подробных инструкций по настройке и объяснения всех входных параметров, пожалуйста, обратитесь к публикации в блоге MQL5, ссылка на которую приведена в комментариях к моему профилю. Поддержка: Техническая поддержка предоставляется исключительно через раздел комментариев на этой странице или через систему сообщений MQL5. Предупреждение о рисках: Использование алгоритмических торговых систем связано с высоким риском. Этот экспертный советник является техническим инструментом и не гарантирует прибыли. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Финансовые рекомендации не предоставляются.
