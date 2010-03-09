Atlas scalper pro
- Эксперты
- Abdelhak Benazizi
- Версия: 2.46
- Активации: 5
Почему 97% трейдеров золота терпят неудачу (И как побеждает ATLASS)
Суровая правда: более 97% розничных трейдеров золота сливают свои счета менее чем за месяц. Они гонятся за мифическими соотношениями риска к прибыли, используют видимые стоп-лоссы, которые выбиваются маркетмейкерами, и торгуют на эмоциях.
ATLASS SCALPER НА 5-МИНУТНОМ ГРАФИКЕ делает наоборот: следует естественным трендам золота со скрытыми виртуальными стоп-лоссами, мультифильтровым подтверждением (MACD, ADX, Стохастик, Календарь новостей) и интеллектуальным управлением сеткой. Он дисциплинирован, автоматизирован и свободен от мифов.
Результаты бэктеста: 2 января 2023 – 1 марта 2025
ВНИМАНИЕ: Прошлые результаты ≠ будущие результаты.
|Уровень риска
|Старт
|Конец
|Прибыль
|Прирост %
|Для кого
|ОЧЕНЬ НИЗКИЙ
|€1,000
|€2,996
|€1,996
|199.6%
|Консервативные трейдеры
|НИЗКИЙ
|€1,000
|€12,856
|€11,856
|1,185.6%
|Серьезные трейдеры (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
|СРЕДНИЙ
|€1,000
|€78,123
|€77,123
|7,712.3%
|Агрессивные трейдеры
|ВЫСОКИЙ
|€1,000
|€179,487
|€178,487
|17,848.8%
|Только для игроков
ПРИМЕЧАНИЕ: КОГДА ВСЕ ФИЛЬТРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШЕ
Ключевые особенности
✅ Скрытые стоп-лоссы - Виртуальные SL невидимы для брокера/маркетмейкеров
✅ Стек мультифильтров - MACD, ADX, Стохастик, Календарь новостей, Время сессий, Защита от гэпов
✅ Умная система сетки - до 15 позиций на направление
✅ Защита от новостей/гэпов - Приостанавливает торговлю во время событий высокого риска
Краткое руководство по настройкам
Основные настройки
RiskLevel: Очень низкий / Низкий / Средний / Высокий / Фиксированный размер лота
Рекомендация: Начните с НИЗКОГО РИСКА
MaxPositionsPerDirection (По умолчанию: 15): Максимальное количество уровней сетки
- Консервативно: 5-8
- Умеренно: 10-12
- Агрессивно: 13-15
GridDrawdownPips (По умолчанию: 300): Расстояние между уровнями сетки
- Плотно: 200
- Сбалансированно: 300
- Широко: 400-500
Критические фильтры
- UseMACDFilter (По умолчанию: true): Подтверждение моментума - ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА
- UseADXFilter (По умолчанию: false): ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА
- UseStochasticOscillator (По умолчанию: false): ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА
- UseNewsFilter (По умолчанию: true): Приостанавливает торговлю во время экономических новостей
- UseGapProtection (По умолчанию: true): Останавливает торговлю после ценовых гэпов
- UseSessionFilter (По умолчанию: true): Избегает волатильных открытий/закрытий сессий
Управление прибылью
- LockStartPips_Buy/Sell (По умолчанию: 80): Когда начинать трейлинг прибыли
- TrailPips_Buy/Sell (По умолчанию: 40): Расстояние трейлинга
- StopLossLastPips_Buy/Sell (По умолчанию: 0): Виртуальный SL от последней позиции (рекомендуется 100-200)
Фильтр новостей
- MinutesBeforeNews (По умолчанию: 30): Окно блокировки перед новостями
- MinutesAfterNews (По умолчанию: 30): Окно блокировки после новостей
- FilterHighImpact (По умолчанию: true): Блокировать новости высокого влияния (NFP, FOMC и т.д.)
- NewsCurrencies (По умолчанию: "USD"): Валюты для мониторинга
Ваша миссия: Найти сокровище
- Протестируйте в бэктесте с данными ВАШЕГО брокера (спред/комиссия/часовой пояс)
- Тестируйте варианты: расстояние сетки, макс. позиции, ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНЫЕ СТАРШИЕ ТАЙМФРЕЙМЫ
- Демо-счет на 2-4 недели перед риском реальными деньгами
- Оптимизируйте беспощадно - настройки по умолчанию надежны, но ВАШИ настройки могут быть лучше
- Начните с малого - тестируйте с минимальным капиталом сначала
Предупреждения
Перед покупкой:
- Протестируйте в бэктесте на платформе MT5 ВАШЕГО брокера
- Демо-тест минимум 2 недели
- Никогда не используйте высокий риск, если не готовы к просадкам 50%+
- Следите за важными новостями (черные лебеди случаются)
- Это НЕ система «установил и забыл»
Реалистичные ожидания:
- Очень низкий: 5-15% ежемесячно, минимальный стресс
- Низкий: 15-35% ежемесячно, умеренные колебания
- Средний: 30-70% ежемесячно, нужны крепкие нервы
- Высокий: 50-150%+ ежемесячно, дикая поездка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
ТОРГОВЛЯ СВЯЗАНА С СУЩЕСТВЕННЫМ РИСКОМ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ. ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ≠ БУДУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Покупая ATLASS SCALPER, вы подтверждаете:
- Вы понимаете риски торговли с кредитным плечом
- Вы принимаете полную ответственность за результаты
- Нет возврата средств за торговые убытки
- Разработчик не несет ответственности за какие-либо результаты
Готовы победить 97%?
Бэктест → Демо → Оптимизация → Осторожный выход на реальный счет
Сокровище в настройках. Дисциплина в вас.
Торгуйте умно.