Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 НА 5-МИНУТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ - Побеждая 97% Неудач

Суровая правда: более 97% розничных трейдеров золота сливают свои счета менее чем за месяц. Они гонятся за мифическими соотношениями риска к прибыли, используют видимые стоп-лоссы, которые выбиваются маркетмейкерами, и торгуют на эмоциях.

ATLASS SCALPER НА 5-МИНУТНОМ ГРАФИКЕ делает наоборот: следует естественным трендам золота со скрытыми виртуальными стоп-лоссами, мультифильтровым подтверждением (MACD, ADX, Стохастик, Календарь новостей) и интеллектуальным управлением сеткой. Он дисциплинирован, автоматизирован и свободен от мифов.

Результаты бэктеста: 2 января 2023 – 1 марта 2025

ВНИМАНИЕ: Прошлые результаты ≠ будущие результаты.

Уровень риска Старт Конец Прибыль Прирост % Для кого ОЧЕНЬ НИЗКИЙ €1,000 €2,996 €1,996 199.6% Консервативные трейдеры НИЗКИЙ €1,000 €12,856 €11,856 1,185.6% Серьезные трейдеры (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) СРЕДНИЙ €1,000 €78,123 €77,123 7,712.3% Агрессивные трейдеры ВЫСОКИЙ €1,000 €179,487 €178,487 17,848.8% Только для игроков

ПРИМЕЧАНИЕ: КОГДА ВСЕ ФИЛЬТРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШЕ

Ключевые особенности

✅ Скрытые стоп-лоссы - Виртуальные SL невидимы для брокера/маркетмейкеров

✅ Стек мультифильтров - MACD, ADX, Стохастик, Календарь новостей, Время сессий, Защита от гэпов

✅ Умная система сетки - до 15 позиций на направление

✅ Защита от новостей/гэпов - Приостанавливает торговлю во время событий высокого риска

Краткое руководство по настройкам

Основные настройки

RiskLevel: Очень низкий / Низкий / Средний / Высокий / Фиксированный размер лота

Рекомендация: Начните с НИЗКОГО РИСКА

MaxPositionsPerDirection (По умолчанию: 15): Максимальное количество уровней сетки

Консервативно: 5-8

Умеренно: 10-12

Агрессивно: 13-15

GridDrawdownPips (По умолчанию: 300): Расстояние между уровнями сетки

Плотно: 200

Сбалансированно: 300

Широко: 400-500

Критические фильтры

UseMACDFilter (По умолчанию: true): Подтверждение моментума - ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА

Подтверждение моментума - ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА UseADXFilter (По умолчанию: false): ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА

ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА UseStochasticOscillator (По умолчанию: false): ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА

ПРОТЕСТИРУЙТЕ В БЭКТЕСТЕ ДЛЯ ПОИСКА ЛУЧШЕГО ТАЙМФРЕЙМА UseNewsFilter (По умолчанию: true): Приостанавливает торговлю во время экономических новостей

Приостанавливает торговлю во время экономических новостей UseGapProtection (По умолчанию: true): Останавливает торговлю после ценовых гэпов

Останавливает торговлю после ценовых гэпов UseSessionFilter (По умолчанию: true): Избегает волатильных открытий/закрытий сессий

Управление прибылью

LockStartPips_Buy/Sell (По умолчанию: 80): Когда начинать трейлинг прибыли

Когда начинать трейлинг прибыли TrailPips_Buy/Sell (По умолчанию: 40): Расстояние трейлинга

Расстояние трейлинга StopLossLastPips_Buy/Sell (По умолчанию: 0): Виртуальный SL от последней позиции (рекомендуется 100-200)

Фильтр новостей

MinutesBeforeNews (По умолчанию: 30): Окно блокировки перед новостями

Окно блокировки перед новостями MinutesAfterNews (По умолчанию: 30): Окно блокировки после новостей

Окно блокировки после новостей FilterHighImpact (По умолчанию: true): Блокировать новости высокого влияния (NFP, FOMC и т.д.)

Блокировать новости высокого влияния (NFP, FOMC и т.д.) NewsCurrencies (По умолчанию: "USD"): Валюты для мониторинга

Ваша миссия: Найти сокровище

Протестируйте в бэктесте с данными ВАШЕГО брокера (спред/комиссия/часовой пояс) Тестируйте варианты: расстояние сетки, макс. позиции, ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНЫЕ СТАРШИЕ ТАЙМФРЕЙМЫ Демо-счет на 2-4 недели перед риском реальными деньгами Оптимизируйте беспощадно - настройки по умолчанию надежны, но ВАШИ настройки могут быть лучше Начните с малого - тестируйте с минимальным капиталом сначала

Предупреждения

Перед покупкой:

Протестируйте в бэктесте на платформе MT5 ВАШЕГО брокера

Демо-тест минимум 2 недели

Никогда не используйте высокий риск, если не готовы к просадкам 50%+

Следите за важными новостями (черные лебеди случаются)

Это НЕ система «установил и забыл»

Реалистичные ожидания:

Очень низкий: 5-15% ежемесячно, минимальный стресс

15-35% ежемесячно, умеренные колебания Средний: 30-70% ежемесячно, нужны крепкие нервы

30-70% ежемесячно, нужны крепкие нервы Высокий: 50-150%+ ежемесячно, дикая поездка

30-70% ежемесячно, нужны крепкие нервы Высокий: 50-150%+ ежемесячно, дикая поездка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

ТОРГОВЛЯ СВЯЗАНА С СУЩЕСТВЕННЫМ РИСКОМ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ. ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ≠ БУДУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Покупая ATLASS SCALPER, вы подтверждаете:

Вы понимаете риски торговли с кредитным плечом

Вы принимаете полную ответственность за результаты

Нет возврата средств за торговые убытки

Разработчик не несет ответственности за какие-либо результаты

Готовы победить 97%?

Бэктест → Демо → Оптимизация → Осторожный выход на реальный счет

Сокровище в настройках. Дисциплина в вас.

Торгуйте умно.