Price Impulse Reversal MT4
- Эксперты
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Версия: 2.6
- Активации: 5
Price Impulse Reversal EA — это автоматизированная торговая система, работающая на ценовом действии без индикаторов. Разработана для автоматической торговли.
Особенности:
-
Стратегия на основе ценового действия
-
Автоматизированная система 24/5
-
Управление рисками с Stop Loss и Take Profit
-
Фильтр спреда для определенных условий
-
Разработана для 4 валютных пар
Настраиваемые параметры:
-
Размер лота
-
Максимально допустимый спред
-
Идентификационный номер
Совместимые пары:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Примечание о периоде тестирования:
Этот советник требует минимального периода работы в 1 год для полной оценки. Более короткие периоды могут не отражать его работу в различных рыночных условиях. Для диверсификации рекомендуется применение на всех 4 совместимых парах.