Price Impulse Reversal

Price Impulse Reversal EA — это автоматизированная торговая система, работающая на ценовом действии без индикаторов. Разработана для автоматической торговли.

Особенности:

  • Стратегия на основе ценового действия

  • Автоматизированная система 24/5

  • Управление рисками с Stop Loss и Take Profit

  • Фильтр спреда для определенных условий

  • Разработана для 4 валютных пар

Настраиваемые параметры:

  • Размер лота

  • Максимально допустимый спред

  • Идентификационный номер

Совместимые пары:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Примечание о периоде тестирования:
Этот советник требует минимального периода работы в 1 год для полной оценки. Более короткие периоды могут не отражать его работу в различных рыночных условиях. Для диверсификации рекомендуется применение на всех 4 совместимых парах.

