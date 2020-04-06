Sideways Trader EA mq

Советник SIDEWAYS TRADER — это продвинутая система торговли по сетке для двух пар!

Робот автоматически адаптируется к рыночным условиям.





Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли: NZDCAD Set_file AUDNZD Set_file





Отличительные особенности советника:

- Точки входа и выхода автоматически корректируются советником в зависимости от волатильности рынка.

- Советник может управлять ордерами на покупку и продажу по каждой паре одновременно.

- Советник может работать на двух парах одновременно.

- Робот также автоматически строит динамическую сетку в зависимости от волатильности.

- Нет жестких требований к спреду — Советник можно использовать на любом счете.

- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы, просто используйте стандартный счет.

- Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.

- Таймфрейм: M5.

- Торговые пары: NZDCAD, AUDNZD.

- Время работы: советник работает круглосуточно.

- Советник можно использовать как на стандартном, так и на центовом счете.





Как установить:

- Откройте 2 графика:

NZDCAD, AUDNZD.

- Выберите таймфрейм M5 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к советнику.

- Оставьте компьютер включенным круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК), чтобы советник мог выполнять свою работу.





ВАЖНО:

- Параметры MAGIC для покупки/продажи всегда должны быть разными.

- MAGIC не должны совпадать на разных валютных парах - используйте рекомендуемые Set_file.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.