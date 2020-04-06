Sideways Trader EA mq
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 26.11
- Активации: 5
Советник SIDEWAYS TRADER — это продвинутая система торговли по сетке для двух пар!
Робот автоматически адаптируется к рыночным условиям.
Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли:
Отличительные особенности советника:
- Точки входа и выхода автоматически корректируются советником в зависимости от волатильности рынка.
- Советник может управлять ордерами на покупку и продажу по каждой паре одновременно.
- Советник может работать на двух парах одновременно.
- Робот также автоматически строит динамическую сетку в зависимости от волатильности.
- Нет жестких требований к спреду — Советник можно использовать на любом счете.
- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы, просто используйте стандартный счет.
- Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.
- Таймфрейм: M5.
- Торговые пары: NZDCAD, AUDNZD.
- Время работы: советник работает круглосуточно.
- Советник можно использовать как на стандартном, так и на центовом счете.
Как установить:
- Откройте 2 графика:
NZDCAD, AUDNZD.
- Выберите таймфрейм M5 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику.
- Оставьте компьютер включенным круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК), чтобы советник мог выполнять свою работу.
ВАЖНО:
- Параметры MAGIC для покупки/продажи всегда должны быть разными.
- MAGIC не должны совпадать на разных валютных парах - используйте рекомендуемые Set_file.
