Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – Интеллектуальная панель ручной торговли для MT5









ВАЖНО: Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Разрешить Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет.









ЧТО ДЕЛАЕТ JOORDERTRADE?





JoOrderTrade — это профессиональная панель ручной торговли, которая полностью меняет ваш опыт работы в MetaTrader 5. Она разработана для быстрого исполнения сделок и эффективного управления позициями, устраняя сложность стандартных интерфейсов MT5.





Основные функции:





- Исполнение рыночных ордеров в один клик (Покупка/Продажа)

- Система отложенных ордеров с графическим предпросмотром

- Настраиваемые горячие клавиши для всех операций

- Визуальное управление Take Profit и Stop Loss

- Встроенная система OCO (One-Cancels-Other)

- Дневная статистика в реальном времени

- Автоматическое управление рисками (% на сделку и дневной лимит)

- Интерфейс на португальском и английском языках

- Панель всегда отображается поверх графика

- Автоматический расчет лота на основе риска





ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ?





JoOrderTrade Simple идеально подходит для:





Трейдеров, которым важна скорость исполнения ордеров

Новичков, ищущих простой и интуитивно понятный интерфейс

Скальперов, которым нужна максимальная скорость

Свинг-трейдеров, часто использующих отложенные ордера

Профессионалов, ценящих расширенные функции в простом виде





Если вам надоело открывать множество окон в MT5, нажимать в разных местах для открытия сделки или вы теряете возможности из-за медленного исполнения — этот инструмент создан для вас.





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ





УСТАНОВКА (КРИТИЧЕСКИЙ ЭТАП):





1. В MetaTrader 5 перейдите: Главное меню → Сервис → Настройки → Советники

2. Отметьте опцию «Разрешить Algo Trading» (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

3. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки

4. Перетащите JoOrderTrade из Навигатора на любой график



5. Примите запрашиваемые разрешения





ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:





Рыночные операции:

- Кнопка BUY: Открывает позицию на покупку по текущей цене Ask

- Кнопка SELL: Открывает позицию на продажу по текущей цене Bid

- Горячие клавиши: B (Buy), S (Sell)





Отложенные ордера:

- Нажмите SHIFT + клик по графику = Отложенный ордер на покупку

- Нажмите AltGr + клик по графику = Отложенный ордер на продажу

- Появится цветная линия — переместите мышь для выбора цены и кликните для подтверждения





Управление позициями:

- Кнопка CLOSE: Закрывает все открытые позиции

- Кнопка INVERT: Меняет направление текущих позиций

- Кнопка ZERO: Закрывает все позиции

- Кнопка CANCEL+ZERO: Отменяет отложенные ордера и закрывает позиции

- Горячие клавиши: X (Закрыть всё), I (Инвертировать), C (Отменить отложенные)





Настройка TP/SL:

1. Введите значения в пунктах в поля Take Profit и Stop Loss

2. Используйте кнопки T и S рядом для включения/отключения функций

3. Активируйте «Use OCO» в настройках для системы One-Cancels-Other









Отслеживание результатов:

- Открытый результат: Текущая прибыль/убыток по открытым позициям в реальном времени

- Результат дня: Сумма открытого результата и закрытых сделок за день

- Комиссии дня: Накопленные комиссии и свопы





ЧТО ИНСТРУМЕНТ НЕ ДЕЛАЕТ





Важно понимать ограничения инструмента:





1. НЕ является автоматическим торговым роботом — сделки открываются только вручную

2. НЕ выполняет технический анализ и не генерирует сигналы

3. НЕ гарантирует прибыль — результат зависит исключительно от стратегии трейдера

4. НЕ работает самостоятельно на демо-счетах — требуется ручная настройка

5. НЕ заменяет финансовое образование — предназначен для трейдеров с базовыми знаниями

6. НЕ дает инвестиционных рекомендаций — решение о покупке/продаже всегда за трейдером





Это ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ, который ускоряет процесс торговли, но не принимает решения за вас.





Уведомление об обновлениях

Скоро будет доступна новая улучшенная версия торговой панели с новыми функциями и настраиваемым внешним видом.

Следите за моей витриной: версия JoOrderTrade Plus появится в ближайшее время.









ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ





ВНИМАНИЕ: ТОРГОВЛЯ СВЯЗАНА С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОТЕРИ КАПИТАЛА





Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием:





1. Вы можете потерять весь инвестированный капитал — никогда не инвестируйте средства, которые не можете позволить себе потерять

2. Прошлые результаты не гарантируют будущих — рынок непредсказуем

3. Всегда используйте управление рисками:

- Используйте Stop Loss во ВСЕХ сделках

- Устанавливайте максимальный риск на сделку (рекомендуется: 1–2% капитала)

- Настраивайте дневной лимит убытков

4. Сначала тестируйте на ДЕМО-счете:

- Используйте инструмент минимум 30 дней на демо

- Изучите все функции

- Переходите на реальный счет только при полной уверенности

5. Вы несете полную ответственность за все сделки:

- Инструмент лишь исполняет ваши ордера

- Контроль позиций — ваша обязанность

- Решения о покупке/продаже принимаете только вы

6. При необходимости проконсультируйтесь с финансовым консультантом, особенно если вы новичок





ВАЖНО: Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Разрешить Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет.





Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери, возникшие в результате использования данного инструмента. Торговля — это деятельность с высоким уровнем риска и требует знаний, опыта и эмоционального контроля.

















