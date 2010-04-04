Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – Интеллектуальная панель ручной торговли для MT5


ВАЖНО: Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Разрешить Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет.


ЧТО ДЕЛАЕТ JOORDERTRADE?

JoOrderTrade — это профессиональная панель ручной торговли, которая полностью меняет ваш опыт работы в MetaTrader 5. Она разработана для быстрого исполнения сделок и эффективного управления позициями, устраняя сложность стандартных интерфейсов MT5.

Основные функции:

- Исполнение рыночных ордеров в один клик (Покупка/Продажа)
- Система отложенных ордеров с графическим предпросмотром
- Настраиваемые горячие клавиши для всех операций
- Визуальное управление Take Profit и Stop Loss
- Встроенная система OCO (One-Cancels-Other)
- Дневная статистика в реальном времени
- Автоматическое управление рисками (% на сделку и дневной лимит)
- Интерфейс на португальском и английском языках
- Панель всегда отображается поверх графика
- Автоматический расчет лота на основе риска

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ?

JoOrderTrade Simple идеально подходит для:

Трейдеров, которым важна скорость исполнения ордеров  
Новичков, ищущих простой и интуитивно понятный интерфейс  
Скальперов, которым нужна максимальная скорость  
Свинг-трейдеров, часто использующих отложенные ордера  
Профессионалов, ценящих расширенные функции в простом виде  

Если вам надоело открывать множество окон в MT5, нажимать в разных местах для открытия сделки или вы теряете возможности из-за медленного исполнения — этот инструмент создан для вас.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

УСТАНОВКА (КРИТИЧЕСКИЙ ЭТАП):

1. В MetaTrader 5 перейдите: Главное меню → Сервис → Настройки → Советники
2. Отметьте опцию «Разрешить Algo Trading» (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
3. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки
4. Перетащите JoOrderTrade из Навигатора на любой график
5. Примите запрашиваемые разрешения

ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

 Рыночные операции:
- Кнопка BUY: Открывает позицию на покупку по текущей цене Ask
- Кнопка SELL: Открывает позицию на продажу по текущей цене Bid
- Горячие клавиши: B (Buy), S (Sell)

 Отложенные ордера:
- Нажмите SHIFT + клик по графику = Отложенный ордер на покупку
- Нажмите AltGr + клик по графику = Отложенный ордер на продажу
- Появится цветная линия — переместите мышь для выбора цены и кликните для подтверждения

 Управление позициями:
- Кнопка CLOSE: Закрывает все открытые позиции
- Кнопка INVERT: Меняет направление текущих позиций
- Кнопка ZERO: Закрывает все позиции
- Кнопка CANCEL+ZERO: Отменяет отложенные ордера и закрывает позиции
- Горячие клавиши: X (Закрыть всё), I (Инвертировать), C (Отменить отложенные)

 Настройка TP/SL:
1. Введите значения в пунктах в поля Take Profit и Stop Loss
2. Используйте кнопки T и S рядом для включения/отключения функций
3. Активируйте «Use OCO» в настройках для системы One-Cancels-Other


  Отслеживание результатов:
- Открытый результат: Текущая прибыль/убыток по открытым позициям в реальном времени
- Результат дня: Сумма открытого результата и закрытых сделок за день
- Комиссии дня: Накопленные комиссии и свопы

 ЧТО ИНСТРУМЕНТ НЕ ДЕЛАЕТ

Важно понимать ограничения инструмента:

1. НЕ является автоматическим торговым роботом — сделки открываются только вручную
2. НЕ выполняет технический анализ и не генерирует сигналы
3. НЕ гарантирует прибыль — результат зависит исключительно от стратегии трейдера
4. НЕ работает самостоятельно на демо-счетах — требуется ручная настройка
5. НЕ заменяет финансовое образование — предназначен для трейдеров с базовыми знаниями
6. НЕ дает инвестиционных рекомендаций — решение о покупке/продаже всегда за трейдером

Это ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ, который ускоряет процесс торговли, но не принимает решения за вас.

Уведомление об обновлениях
Скоро будет доступна новая улучшенная версия торговой панели с новыми функциями и настраиваемым внешним видом.
Следите за моей витриной: версия JoOrderTrade Plus появится в ближайшее время.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

ВНИМАНИЕ: ТОРГОВЛЯ СВЯЗАНА С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОТЕРИ КАПИТАЛА

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием:

1. Вы можете потерять весь инвестированный капитал — никогда не инвестируйте средства, которые не можете позволить себе потерять
2. Прошлые результаты не гарантируют будущих — рынок непредсказуем
3. Всегда используйте управление рисками:
   - Используйте Stop Loss во ВСЕХ сделках
   - Устанавливайте максимальный риск на сделку (рекомендуется: 1–2% капитала)
   - Настраивайте дневной лимит убытков
4. Сначала тестируйте на ДЕМО-счете:
   - Используйте инструмент минимум 30 дней на демо
   - Изучите все функции
   - Переходите на реальный счет только при полной уверенности
5. Вы несете полную ответственность за все сделки:
   - Инструмент лишь исполняет ваши ордера
   - Контроль позиций — ваша обязанность
   - Решения о покупке/продаже принимаете только вы
6. При необходимости проконсультируйтесь с финансовым консультантом, особенно если вы новичок

ВАЖНО: Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Разрешить Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет.

Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери, возникшие в результате использования данного инструмента. Торговля — это деятельность с высоким уровнем риска и требует знаний, опыта и эмоционального контроля.




#tags Expforex, Vladon, Manual Trade, Trade Panel, Panel Trade, Trade Utility, Self Test, Take Profit, Tool Management, Management Tool, Forex helper, Forex Trade, Virtual training trade, Quick Tool, Manual Tester, Manual Backtest, TesterPad, Tradepad, Virtual Trade Pad, Торговая панель, Trader Assistant, CLP, CloseifProfitorLoss, Close Profit, Total Profit, Close if Profit or Loss, Trailing Profit, Smart Trailing Stop
Рекомендуем также
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Утилиты
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
EasyClose MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Утилиты
A simple and convenient utility for closing orders. It can close both all orders together as well as buy, sell or pending orders separately. Has an intuitive graphical interface. MT4 version of the utility -  https://www.mql5.com/en/market/product/78601 If you like this utility, take a look at my other products -   https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Calc for MT5
Radim Kucera
4.83 (6)
Утилиты
Данный индикатор предоставляет все полезную информацию о символе, счете, позициях и прибыли. Он разработан, чтобы улучшить управление капиталом трейдеров. Параметры Calc можно условно разделить на несколько блоков. Каждый блок можно скрыть, настроить его цвет и другие свойства. Блок информации о символе: В этом блоке отображается информация о текущем спреде (SPREAD), стоимости пункта (POINT VALUE - в валюте депозита на 1 лот), своп для длинных (SWAP LONG) и коротких сделок (SWAP SHORT). Show sy
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Утилиты
OpenAllSymbolsSafe.mq5 — Умный скрипт для MetaTrader 5 Назначение: Автоматически открывает графики всех символов из Обзора рынка с применением шаблона default.tpl на текущем таймфрейме (TF) , предварительно закрывая все открытые графики (кроме текущего). Идеален для быстрого анализа множества инструментов без рутинных действий! Особенности: Автоматизация: Экономит время — открытие десятков графиков в один клик. Безопасность: Аккуратно закрывает лишние графики, сохраняя текущий акти
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Утилиты
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
Close all Orders Trailing Stop
Marcelo Guimaraes de Lima
Утилиты
Этот служебный советник закрывает любой ордер на покупку или продажу, когда он достигает желаемого значения прибыли или когда активируется стоп-гейн. Закрывает ордера, открытые вручную или другими роботами.  Очень эффективен для защиты или гарантии прибыли при быстром движении цен. Он работает на любом периоде и любом активе, доступном на MT5. Трейлинг-старт: Например, если цена движется на 70 пунктов в пользу, активируется стоп-гейн.  Traling Stop: или Traling Step: если цена переместится на
FREE
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Утилиты
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же имеется возм
FREE
Scalping Panel Station
Syamsurizal Dimjati
Утилиты
RITZ SCALPING TRADING STATION adalah sistem panel eksekusi trading ultra-cepat yang dirancang untuk trader scalping, intraday, dan day-trading profesional. Menggabungkan kecepatan level-institusi, manajemen risiko cerdas, serta workflow yang ringkas—menjadikannya alat lengkap untuk mengambil keputusan cepat dengan kontrol penuh. Visi Utama Produk Membawa kecepatan eksekusi kelas institusi & manajemen risiko otomatis ke level retail dalam sebuah panel yang ringkas, intuitif, dan siap tempur. Ko
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Утилиты
EA Utility Tool: Risk Consistency Manager The Risk Consistency Manager EA is a simple yet powerful tool that automates risk management across multiple open positions. It dynamically adjusts stop-loss levels to distribute a predefined total risk value (e.g., $10,000) evenly among all active trades. Key Features: Dynamic Risk Distribution: Automatically allocates an equal share of risk to each position (e.g. with total risk capital of $10,000, its will be distribute each trade with $3,333.33 risk
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Эксперты
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Утилиты
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
FREE
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Утилиты
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Утилиты
Simple and easy-to-use trading panel. Replaces the standard Meta Trader 5 panel. This new panel allows you to add stop loss and take profit (in points). It also allows you to click and drag it to any place on the screen, making it easier to view and operate. Redesigned to focus on risk control, with a limit on the margin that can be used and a limit on possible loss per stop loss. With the facility to place only the stop loss and the EA automatically calculates the allowed lot size, in order to
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Утилиты
Note:   All   inputs of this EA   are designed in Arabic for easier configuration and management Auto Smart Trade Manager EA Ar   automatically manages trades on MetaTrader 5. Sets   Stop Loss (SL)   and   Take Profit (TP) , supports   Trailing Stop   to secure profits, and includes   Equity Protection . Smart management for all trades or by Magic Number and symbol, with full control over slippage and risk. Trading involves high risk and you may lose part or all of your capital. Use this EA cau
FREE
DynamicTrader 1
Markus Christer Ekengren
Утилиты
Smart Trade Manager EA – Simple, Visual, and Risk-Based Trading Take control of your trades with ease! This free Expert Advisor is designed for traders who want a fast, intuitive, and risk-based way to manage entries directly from the chart. Risk-Based Position Sizing – Just set your preferred % risk in the EA settings, and lot size is calculated automatically. One-Click Trading – Place trades instantly with two simple buttons: BUY or SELL . Interactive SL & TP Lines – Drag and drop stop-
FREE
SimpleTradingPanel
Igor Widiger
4.5 (2)
Утилиты
Simple Trading Panel is a manual tool for safe trading. Monitored by the mentor and indicators. This panel has many useful settings to take your trading to the next level. Simple Trading Panel offers features: Adjustable stop loss, take profit, volume, trailing stop with profit in percent, risk ratio, news filter and much more. Test results Simple Trading Panel does not work in the strategy tester! Recommend Account type: Hedging, Zero, Micro, Standard, Premium or ECN Brocker with low spread
FREE
FTU Auto Trade Panel Ats15
James Erasmus
Утилиты
FTU Auto Trade with on Chart Panel Mt5 (basic version) This EA will improve your trading, lower work load and improve risk management Adjust Lot size, entry based on at market or by price input EA will manage entry, stop loss, partial close and adjust stop loss after tp1, partial Test on demo to be sure of all the features and inputs Features: Lot groups - Allows for fast change to various risk models Tp, Partial and SL management Multiple No Trade Times - Various time inputs to stop the EA fr
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Утилиты
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA is an all-in-one trading utility that combines advanced risk management tools, ensuring full control over your trading account while protecting your capital and complying with trading regulations. By bundling Limit Positions , Concurrent Risk Capital , and the newly added Limit Profit , this EA is the ultimate solution for disciplined trading and achieving evaluation goals. Key Features: 1. Limit Positions : Enforces a maximum number of open posi
FREE
Lucky Trade Panel EurUsd MT5
Nina Yermolenko
Утилиты
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Утилиты
Введение Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс, где каждое движение рынка может зависеть от новостных событий. Представляем нашего экспертного советника для MetaTrader, вашего лучшего инструмента для навигации по сложностям новостной торговли. Этот инновационный советник специально разработан для автоматизации вашей торговой стратегии во время ключевых макроэкономических релизов, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность. Когда объявляются важные показатели, волатильность ча
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала. Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов: Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи. Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки. Серый Алерт:
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Утилиты
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
Утилиты
Данная утилита (в роли советника) позволяет   открывать   и   закрывать   позиции в пару кликов. Panel Orders Easy - Lite версия программы Panel Orders. Открытие и закрытие позиций в ней - недоступно. Полную версию Вы можете увидеть среди других моих продуктов. Панель управления , в виде графических объектов, позволяет управлять ордерами, без помощи сторонних программ. Особенности программы: 1. Есть возможность выбора лота. Либо обычный фиксированный, либо процент от депозита. 2. Горизонтальн
FREE
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Утилиты
Exp5 - COPYLOT MASTER - копировщик для МetaТrader 5 и MetaTrader 4. Копирует сделки Forex с любых счетов. Установка Данный эксперт - мастер копировщик. Устанавливайте данный эксперт в терминал, откуда хотите копировать сделки. В качестве pathWrite указывайте любое имя текстовой метки, например, "COPY". Установите COPYLOT MASTER for MT5 на терминал, с которого хотите копировать торговые операции.  На терминале, куда вы хотите копировать торговлю , установите  COPYLOT Client MT4   для терминала М
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Утилиты
VR Color Levels — удобный инструмент для тех, кто применяет технический анализ с использованием таких элементов, как трендовая линия, прямоугольник и текст. Есть возможность добавлять текст непосредственно на график и делать скриншоты. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, можно получить в [блоге] Прочитать или написать отзывы можно по [ссылке] Версия для [MetaTrader 4] Работа с индикатором осуществляется в один клик . Для этого нужно нажать на кнопку с линией, после
FREE
Panel Pro Max 1
AS Trend LLC
Утилиты
Панель облегчает работу трейдера во время постановки стоп лоссов и тейк профитов. Отображает информацию о потенциальных профитах и лоссах.  Удобно работать когда требуется массовая установка стопов и профитов. Создавалось как инструмент плавного набора позиции на m1 и быстрого перевода стопов в безубыток. Выглядит эстетично, вписывается в родной интерфейс MT5 идеально. Рекомендуемый брокер ByBit MT5. описание кнопок панели и функций: BE SELL - перевод в безубыток всех Sell сделок открытых на
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв