Stochastic MACD

Файл Stochastic MACD.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, который сочетает в себе логику стохастического осциллятора с индикатором схождения-расхождения скользящих средних (MACD).
Он предназначен для работы в отдельном окне графика и обеспечивает сглаженное представление ценового импульса относительно определенного торгового диапазона.
Основная функциональность: В отличие от стандартного MACD, который использует необработанные данные о цене, этот индикатор применяет стохастическое масштабирование к экспоненциальным скользящим средним (EMA).
Стохастическая нормализация: Он вычисляет самый высокий максимум и самый низкий минимум за заданный пользователем стохастический период.
Затем он нормализует быстрые и медленные EMA в зависимости от их положения в этом ценовом диапазоне5.

Расчет MACD: Основная линия индикатора представляет собой разницу между нормализованными значениями «Быстрого стохастика» и «Медленного стохастика», умноженную на 100.
Сигнальная линия: К полученному значению MACD применяется третья EMA (период сигнала) для создания сигнальной линии, позволяющей определять потенциальные развороты тренда или пересечения.
Ключевые входные параметры: Период стохастика (inpStoPeriod): Определяет диапазон ретроспективного анализа (по умолчанию: 45), используемый для определения максимального и минимального ценовых уровней.
Периоды EMA: Включает быстрый период (по умолчанию: 12), медленный период (по умолчанию: 26) и сигнальный период (по умолчанию: 9).
Применяемая цена: Трейдеры могут выбирать из различных типов цен, включая цену закрытия, открытия, максимума, минимума, медианы, типичную или взвешенную.

Пользовательские уровни: Индикатор инициализируется пятью горизонтальными уровнями для определения рыночных условий: Перекупленность: Уровни по умолчанию 10 и 15.
Перепроданность: Уровни по умолчанию -10 и Средний уровень: Установлен на 0.
Техническая структура. Внутренний класс EMA: Код использует пользовательский класс (CEma) для эффективного расчета экспоненциальных скользящих средних с использованием коэффициента сглаживания альфа (2 / (1 + период)).
