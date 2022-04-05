Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini
- Утилиты
- Gakko Takahashi
- Версия: 1.0
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4.
-
Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью
Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме.
Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow.
-
Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам)
Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффективно анализируйте графики, не теряя ключевые моменты.
Включает режим Single Line продукта Focus Time Line
-
Выравнивает несколько окон графиков по выбранному моменту времени и одновременно перемещает фокус.
Отображая в области графиков только нужные окна, вы можете выборочно определить, какие графики будут затронуты перемещением фокуса.
Оснащен режимом SingleSync в продукте Focus Time Line
Подходит для Forex, акций, золота, криптовалют и других инструментов.
Идеально для анализа прошлых движений, выявления паттернов, тестирования стратегий и практики торговли.
-
Воспроизведение и перемотка с переменной скоростью
Свободное управление движением графика с диапазоном скорости от 50 мс до 10 минут.
-
Мгновенный фокус на ключевых временных точках
Мгновенно переходите к любой точке. Позицию фокуса можно переключать между правым краем, центром и левым краем экрана.
-
Интуитивное управление
Все функции — пауза, возобновление, регулировка скорости и смещения свечей — управляются кнопками.
-
Совместимость со всеми таймфреймами и инструментами
Подходит для дневной, свинговой и долгосрочной торговли.
|Кнопка/Ярлык
|Функция
|Описание
|Pause / Restart
|Пауза / Возобновление
|Контроль воспроизведения графика
|Reset
|Сброс скорости и смещения свечей
|Reset Speed:1s, Bar:1 (сброс)
|Slow / Fast
|Регулировка скорости
|Настройка от 50 мс до 10 минут
|Bar+ / Bar-
|Регулировка смещения свечей
|Настраивается от 1 до 480 свечей
|Past / Future
|Переключение направления
|Переключение воспроизведения вперед/назад
|Speed / Bars (Ярлык)
|Отображение текущей скорости и смещения
|Проверка текущих настроек
|FocusTimeLine
|Установка точки фокуса
|Задание времени для фокуса
|Position
|Переключение позиции отображения
|Выбор между правым краем, центром, левым краем
|Focus
|Перемещение фокуса
|Мгновенный переход к точке фокуса
|END
|Завершение программы
|-
Важное замечание
Количество создаваемых линий FocusTimeLine ограничено одной. (В полной версии «Focus Time Line» доступно до 100 линий.)
-
Войдите в MT4, найдите этот продукт на Маркете, нажмите «Купить» и «Скачать» для автоматической установки.
-
Он появится в Навигаторе → Эксперты → Market.
-
Перетащите на график или дважды щелкните для добавления.
-
OS: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков)
-
ОЗУ: 8GB
※Должно работать и на Mac и других системах, но тестирование не проводилось, поэтому используйте на свой страх и риск.Заявление о рисках
Продукт не содержит торговых функций, поэтому финансовый риск отсутствует.