Imperial EA mt5

Параметры работы

Торгуемая пара: EURUSD

Таймфрейм: свободный (совместим со всеми таймфреймами)

Кредитное плечо:

Минимум: 1:30

Рекомендуемое: 1:500

Требуемый капитал

Минимальный капитал: 200 USD

Рекомендуемый капитал: 1 000 USD

Оптимальный капитал: более 5 000 USD

⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Торговля на финансовых рынках связана с существенными рисками.

Используя данный Expert Advisor, вы полностью признаёте и принимаете риск потери капитала.

Данный EA разработан для работы в условиях рыночной неопределённости.

В связи с этим его результаты нестабильны и не гарантированы.

⚠️ Использование данного EA в реальной торговле не рекомендуется.

Для безопасного решения, адаптированного к реальной торговле, свяжитесь с нами или найдите “ImperialX”.

