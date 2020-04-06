Imperial EA mt5
- Kylian Karl Begue
- Версия: 1.1
Параметры работы
Торгуемая пара: EURUSD
Таймфрейм: свободный (совместим со всеми таймфреймами)
Кредитное плечо:
Минимум: 1:30
Рекомендуемое: 1:500
Требуемый капитал
Минимальный капитал: 200 USD
Рекомендуемый капитал: 1 000 USD
Оптимальный капитал: более 5 000 USD
⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Торговля на финансовых рынках связана с существенными рисками.
Используя данный Expert Advisor, вы полностью признаёте и принимаете риск потери капитала.
Данный EA разработан для работы в условиях рыночной неопределённости.
В связи с этим его результаты нестабильны и не гарантированы.
⚠️ Использование данного EA в реальной торговле не рекомендуется.
Для безопасного решения, адаптированного к реальной торговле, свяжитесь с нами или найдите “ImperialX”.
