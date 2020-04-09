Chart Auto Flow Focus Edition Mini


Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5.

  1. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью
    Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме.
    Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow.

  2. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам)
    Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффективно анализируйте графики, не теряя ключевые моменты.
    Включает режим Single Line продукта Focus Time Line

  3. Выравнивает несколько окон графиков по выбранному моменту времени и одновременно перемещает фокус.
    Отображая в области графиков только нужные окна, вы можете выборочно определить, какие графики будут затронуты перемещением фокуса.
    Оснащен режимом SingleSync в продукте Focus Time Line

Подходит для Forex, акций, золота, криптовалют и других инструментов.
Идеально для анализа прошлых движений, выявления паттернов, тестирования стратегий и практики торговли.

Внимание: Эта пробная версия может использоваться только с брокером, у которого она была установлена впервые. Платная версия не имеет таких ограничений.

Особенности и преимущества

  • Воспроизведение и перемотка с переменной скоростью
    Свободное управление движением графика с диапазоном скорости от 50 мс до 10 минут.

  • Мгновенный фокус на ключевых временных точках
    Мгновенно переходите к любой точке. Позицию фокуса можно переключать между правым краем, центром и левым краем экрана.

  • Интуитивное управление
    Все функции — пауза, возобновление, регулировка скорости и смещения свечей — управляются кнопками.

  • Совместимость со всеми таймфреймами и инструментами
    Подходит для дневной, свинговой и долгосрочной торговли.

Operation Image
Кнопка/Ярлык Функция Описание
Pause / Restart Пауза / Возобновление Контроль воспроизведения графика
Reset Сброс скорости и смещения свечей Reset Speed:1s, Bar:1 (сброс)
Slow / Fast Регулировка скорости Настройка от 50 мс до 10 минут
Bar+ / Bar- Регулировка смещения свечей Настраивается от 1 до 480 свечей
Past / Future Переключение направления Переключение воспроизведения вперед/назад
Speed / Bars (Ярлык) Отображение текущей скорости и смещения Проверка текущих настроек
FocusTimeLine Установка точки фокуса Задание времени для фокуса
Position Переключение позиции отображения Выбор между правым краем, центром, левым краем
Focus Перемещение фокуса Мгновенный переход к точке фокуса
END Завершение программы -


Важное замечание
Количество создаваемых линий FocusTimeLine ограничено одной. (В полной версии «Focus Time Line» доступно до 100 линий.)

Настройка

  1. Войдите в MT5, найдите этот продукт на Маркете, нажмите «Купить» и «Скачать» для автоматической установки.

  2. Он появится в Навигаторе → Эксперты → Market.

  3. Перетащите на график или дважды щелкните для добавления.

Рекомендуемая среда

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5320 / Build 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков)

  • ОЗУ: 8GB

※Должно работать и на Mac и других системах, но тестирование не проводилось, поэтому используйте на свой страх и риск.

Заявление о рисках

Продукт не содержит торговых функций, поэтому финансовый риск отсутствует.


Рекомендуем также
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Индикаторы
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Утилиты
Бесплатный индикатор для MetaTrader 5, отображающий оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Разработан для трейдеров, которым важны точность и своевременность. Этот легкий и полностью настраиваемый инструмент улучшает ваш трейдинг. Прост в установке, совместим со всеми активами, рынками и таймфреймами, предоставляя обновления в реальном времени для принятия лучших решений.
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
Утилиты
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Утилиты
Этот маленький инструмент позволяет вам определить счетчик времени в минутах для закрытия ваших позиций в соответствии с количеством минут, которые вы установили. Например, если вы установите значение 30 минут, инструмент закроет каждую открытую позицию через 30 минут после ее открытия. Настройки ACTIVE: активировать инструмент и использовать его для закрытия позиций по истечении определенного количества минут. УПРАВЛЕНИЕ: вы выбираете с помощью символов, управляемых инструментом.
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Эксперты
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
CandleStick Scanner for MT5
Mounir Cheikh
Утилиты
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a lite version of  CandleStick Factory for MT5 . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:   https://www.mql5.com/en/market/product/75434 How it works You can
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Индикаторы
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Утилиты
Exact Time — время на секундном графике. Утилита показывает время открытия выбранной свечи. Это нужно при работе с секундными графиками. Например, можно использовать на секундном графике построенном при помощи утилиты Seconds Chart . Входные параметры Base corner — угол графика, к которому привязан объект. X distance — дистанция от угла графика по горизонтали. Y distance — дистанция от угла графика по вертикали. Text font — название шрифта. Font size — размер шрифта. Color — цвет текста.
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Индикаторы
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Эта версия предназначен
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Утилиты
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
CloseAll MT5
Mr Sorachai Pitakjarukul
4.5 (2)
Утилиты
ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ    Close all ตัวนี้  และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู็มาโดยตลอด ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้เพื่อนร่วมเทรด ทั้งนี้เพื่อให้นักเทรดทุกคนได้มีเครื่องมือในการควบคุมการปิดการซื้อขาย จึงขอพัฒนาโปรแกรม close all version 5 ได้ใช้ทุกคน  Close all and update profit Version 1.00 (MT5) Full version Give you free  For MT4 Click  https://www.mql5.com/en/market/product/79252 Fix TPSL calculate  Program function Tab 1 Close order function and show br
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Индикаторы
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Larger Price Time Crosshair Data MT5
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Утилиты
This utility indicator provides accessibility and readability, by displaying a larger price scale, time scale, crosshair, and symbol name/tf/ohlc information. All features are sizeable and can be styled separately, and are optional to show. All Features optional to use font, size and color options Price Scale option to hide the default MT5 price scale option to show horizontal lines at price levels prices drawn can be at round numbers (ie automatic rounding to multiples of 5/10/20/25 points),
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Утилиты
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Утилиты
Погрузитесь в захватывающий мир ручной торговли и откройте для себя безграничные возможности, которые ждут впереди. Благодаря вашему опыту и чутью рынка вы сможете добиться впечатляющих успехов и постоянно расширять свое портфолио. Ручная торговля позволяет вам контролировать свои стратегии и решения и напрямую влиять на свою торговую деятельность. Благодаря вашим глубоким знаниям рынков и пониманию различных торговых инструментов у вас есть возможность конкретно определять возможности и соверш
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Другие продукты этого автора
Chart Auto Flow Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам: Автоматически воспроизводить графики (вперед) Воспроизводить графики в обратном направлении Быстро просматривать графики и выявлять паттерны Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN). Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, про
FREE
Focus Time Line Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Обзор продукта  Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line) Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines) new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync) Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов. Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition MT4 объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам: Автоматически воспроизводить графики (вперед) Воспроизводить графики в обратном направлении Быстро просматривать графики и выявлять паттерны Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN). Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, про
Focus Time Line
Gakko Takahashi
Утилиты
Обзор продукта Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line) Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines) new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync) Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов. Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно
Chart Auto Flow Focus Edition
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв