Anti Scalping Trader Pro ms
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 25.19
- Активации: 20
Советник ANTI SCALPING TRADER PRO — это продвинутая автоматическая торговая система, основанная на последних исследованиях ценового действия!
Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 14 Set_files!
Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли:
Торговая идея основана на совершенно новом паттерне Price Action, который я открыл сам!
ANTI SCALPING TRADER PRO — отличная инвестиция. Он будет работать на вас долгие годы, поскольку все Set_files имеют положительное математическое ожидание!
Особенности советника:
- Советник может работать на 14 валютных парах одновременно.
- Каждая сделка нацелена на получение хорошей прибыли — это совсем не скальпинговый подход.
- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы.
- Нет жестких требований к спреду — советник можно использовать на любом счете.
- Система НЕ использует опасные методы сетки.
- Советник по умолчанию имеет встроенное управление капиталом с помощью сложных процентов.
- Для каждой сделки установлены стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
- По умолчанию стоп-лосс и тейк-профит динамические и могут адаптироваться к волатильности рынка.
- Режим компенсации доступен в настройках советника.
- Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Таймфрейм: только D1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в конце дневной свечи. Если система не выставила ордера после формирования дневной свечи, это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход.
- Советник имеет информационный дисплей, который отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплён. - На дисплее также отображаются баланс счёта, средства и маржа.
- Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - для верхнего правого, 2 - для нижнего левого, 3 - для нижнего правого.
Как установить:
- Откройте 14 следующих графиков:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.
- Прикрепите советник к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику на каждом графике.
- Робот всё делает автоматически — вам нужно лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо ПК).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.