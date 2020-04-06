Anti Scalping Trader Pro ms

Советник ANTI SCALPING TRADER PRO — это продвинутая автоматическая торговая система, основанная на последних исследованиях ценового действия!





Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 14 Set_files!





Торговая идея основана на совершенно новом паттерне Price Action, который я открыл сам!





ANTI SCALPING TRADER PRO — отличная инвестиция. Он будет работать на вас долгие годы, поскольку все Set_files имеют положительное математическое ожидание!





Особенности советника:

- Советник может работать на 14 валютных парах одновременно.

- Каждая сделка нацелена на получение хорошей прибыли — это совсем не скальпинговый подход.

- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы.

- Нет жестких требований к спреду — советник можно использовать на любом счете.

- Система НЕ использует опасные методы сетки.

- Советник по умолчанию имеет встроенное управление капиталом с помощью сложных процентов.

- Для каждой сделки установлены стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.

- По умолчанию стоп-лосс и тейк-профит динамические и могут адаптироваться к волатильности рынка.

- Режим компенсации доступен в настройках советника.

- Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Таймфрейм: только D1.

- Время работы: советник ищет возможности входа в конце дневной свечи. Если система не выставила ордера после формирования дневной свечи, это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход.

- Советник имеет информационный дисплей, который отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплён. - На дисплее также отображаются баланс счёта, средства и маржа.

- Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - для верхнего правого, 2 - для нижнего левого, 3 - для нижнего правого.





Как установить:

- Откройте 14 следующих графиков:

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.

- Прикрепите советник к каждому графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к советнику на каждом графике.

- Робот всё делает автоматически — вам нужно лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо ПК).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.