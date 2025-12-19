Binance Quotes Downloader

MQL5 скрипт для загрузки исторических данных с Binance в MetaTrader 5. Создает пользовательские символы с поддержкой нескольких таймфреймов и поддерживает последующие обновления.

Функциональность:

  • Загрузка данных через Binance API (спот и фьючерсные рынки)

  • Создание и управление пользовательскими символами MT5

  • Поддержка таймфреймов M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

  • Реализация инкрементальных обновлений с интеллектуальным управлением данными

  • Настройка круглосуточных торговых сессий для криптовалютных символов

Входные параметры:

Основная конфигурация:

  • SymbolName_: Имя пользовательского символа в MT5

  • BinanceSymbol: Идентификатор символа на Binance

  • UseFuturesData: true для фьючерсных данных, false для спотовых

  • UseIncrementalUpdate: true для инкрементальных обновлений, false для полной перезагрузки

Выбор таймфреймов:
Флаги для каждого таймфрейма: DownloadM1, DownloadM5, DownloadM15, DownloadM30, DownloadH1, DownloadH4, DownloadD1, DownloadW1, DownloadMN1

Настройки объема данных:
Количество исторических баров на таймфрейм: BarsM1, BarsM5, BarsM15, BarsM30, BarsH1, BarsH4, BarsD1, BarsW1, BarsMN1

Конфигурация API (опционально):

  • UseApiKeys: Включение для увеличения лимитов запросов

  • ApiKey/SecretKey: Учетные данные Binance API

Поддерживаемые символы Binance: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOTUSDT, DOGEUSDT, AVAXUSDT, MATICUSDT (те же символы для бессрочных фьючерсов)

Работа:

  1. Инициализация: Создание символа с круглосуточной торговой конфигурацией

  2. Загрузка данных: Получение данных через Binance API в обратном хронологическом порядке

  3. Обработка: Парсинг JSON ответа и конвертация в формат MQL5

  4. Обновление: Запись данных в пользовательский символ

  5. Активация: Добавление символа в Обзор рынка и открытие окна графика

Логика обновлений:

  • Инкрементальный режим: Загрузка только новых данных после последнего известного времени

  • Управление последним баром: Перезапись последних баров для обеспечения полноты данных

  • Обработка ошибок: Автоматические повторные попытки при лимитах API

Мониторинг: Все операции логируются во вкладке Эксперты с отображением прогресса, статуса таймфреймов, сообщений об ошибках и итоговой статистики.

Использование:

  1. Первый запуск: UseIncrementalUpdate = false для полного набора данных

  2. Последующие запуски: Включить инкрементальные обновления

  3. Настройка количества баров в соответствии с требованиями анализа

  4. Мониторинг вкладки Эксперты для отслеживания статуса операций


Рекомендуем также
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Утилиты
Download DEMO here  https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 An ultimate panel you've never seen before.  Compact and nice Trade panel with large Total P/L and it's percentage display. Groups for trades summary available: Ticket, Symbol, Type, Category, and Magic. Average price field helps you know your trading average price and direction. Set magic and comment of your trading in a very easy way. Group closing by symbol, type, category or magic - only by one click. Close All button for a quick
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
EA Close position at server time
Abdullah Kamauseng
Утилиты
This EA help traders close their open positions at a specific MT5 server time before news or before ending of H4 timeframe of the morning New York session to protect their profit or prevent from unexpected loss. The default setting is 19:30 (HH:MM) and you can adjust as require to fit trading strategies. It very user friendly where contain only single input parameter to specify a time that position will be closed.  
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Индикаторы
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 32 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 25
Visual Book for MT5
Joao Luiz Savioli Filho
Утилиты
This MetaTrader 5 (MT5) indicator script is designed to create a visual book representation of the market order book, displaying buy and sell orders directly on the chart. The indicator uses the following features: Customizable Width and Colors : The width of the visual book can be adjusted, and different colors can be set for buy and sell orders. Market Book Data Handling : It retrieves the current market order book data for the symbol and visualizes this data as rectangles overlaid on the char
Binance Spot Symbol List Update
Ugur Ucak
Утилиты
(Графики криптовалюты) Сохраняет все символы из Binance Spot в пользовательские символы. Добавляет префикс "S" к символам на Binance Spot. Он создает инфраструктуру, в которой можно отслеживать символы в Binance Spot. Вы должны разрешить WebRequest в меню Инструменты >> Параметры >> Советники и добавить URL: https://api.binance.com просто дважды щелкните сценарий. У вас есть весь список за секунды. смотрите товар по ссылке https://www.mql5.com/ru/market/product/69001
FREE
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Утилиты
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Real Time Binance Spot Ticks Data
Ugur Ucak
4 (3)
Утилиты
(Графики криптовалюты) Он приносит историю столько, сколько вы указали столбцов, и начинает напрямую отображать мгновенные данные. Дает возможность работать на любых таймфреймах. Позволяет работать с несколькими символами. Это приложение является фоновой службой. Он загружает историю всех символов, начинающихся с буквы "S", на экране обзора рынка и показывает данные по тикам. Автоматически передает торговые данные Binance Spot в MT5 в реальном времени. Запустите скрипт по ссылке, ч
Binance Chek Time
Ugur Ucak
Утилиты
Это утилита для работы с данными тиков Binance Futures в реальном времени и данными спотовых тиков Binance в реальном времени. Он разработан, чтобы получать данные быстрее и оставаться в рамках Binance Future. Логика работы: глобальные переменные записывают информацию о времени, которую она получает от Binance Check Server Time. В других программах они выполняют свою работу быстрее и эффективнее, используя эту информацию о времени. Вы должны разрешить WebRequest в меню Инструменты >> Парам
FREE
Volatility indicator no lagging
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Индикатор неотстающей волатильности. Кардинальная модификация любимого многими индикатора ATR, в которой исправлены все его недостатки (на картинке представлена разница с ATR). Индикатор показывает размах текущего рыночного движения.  Особенности: не имеет периода временного окна, т.е. каких-либо субъективных настроек неотстающий, экстремумы индикатора всегда совпадают с экстремумом цены (обратите внимание на картинку) нормирован посредством цветового решения, т.е. имеет свойства осциллятора, пр
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Утилиты
Вам нужно открыть несколько позиций/сделок одновременно? Мы создали для вас простое решение. Теперь вы можете ввести несколько позиций одновременно. Вы можете установить размер лота, количество позиций, тейк-профит и стоп-лосс. Например: вы хотите купить 3, 5, 10 или любое количество позиций с определенным размером лота. Теперь вы можете сделать это, просто нажав кнопку «Купить». Или Например: вы хотите продать 3, 5, 10 или любое количество позиций с определенным размером лота. Сделать это можн
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Утилиты
Global Market Sessions – Visual Analyzer for MT5 A lightweight MT5 indicator that visually maps Tokyo, London and New York sessions, auto-detects broker timezone & DST, and highlights the best liquidity windows for smarter trading. See the market’s rhythm at a glance. Trade with clarity, precision, and confidence. Overview Global Market Sessions is a powerful yet easy-to-use MT5 indicator that visually displays the world’s major trading sessions (Tokyo, London, New York) directly on your chart
FREE
Supply and Demand Draw MTF
Jorge Delgado Segura
Утилиты
Just $10 for six months!!!. This will draw Supply & Demand zones just by clicking on a candle. It can also draw a 50% line on the zone. https://youtu.be/XeO_x7cpx8g As a drawing tool, it is not active all the time after adding it to the chart. Activate by pressing 's' twice on the keyboard within a second. If activated but then decided not to draw, deactivate by pressing 's' once.  Box color depends if candle is above or below current price. Features: Draw the box up to the last current candl
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Утилиты
FJUNIVERSE |MT5 Инструмент моментального снимка минимальной стоимости лота Простой и эффективный способ понять риск на сделку. Этот скрипт разработан для помощи начинающим трейдерам в ясном понимании потенциального риска, связанного с торговлей минимальным размером лота для каждого символа, указанного в их окне "Обзор рынка". Одним щелчком скрипт рассчитывает предполагаемую стоимость позиции, открытой с минимальным размером лота, используя текущую рыночную (аск) цену и размер контракта. Затем о
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
Утилиты
Утилита для загрузки данных истории (Open, High, Low, Close, Volume) любого финансового инструмента, доступного в MetaTrader 5. Вы можете загружать данные нескольких символов и таймфреймов в один и тот же csv-файл. Кроме того, вы можете запланировать частоту загрузки (каждые 5 минут, 60 минут и т.д.). Для получения последних данных не нужно открывать множество графиков, утилита загружает данные напрямую. Файл CSV будет храниться в папке: \MQL5\Files . Принцип работы Выберите символ для загрузки
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Утилиты
Переключатель тем — персонализируйте свой торговый терминал Описание Переключатель тем — это интерактивная панель, позволяющая быстро менять цветовую схему вашего графика в MetaTrader 5. Разработанный для трейдеров, которым нужна комфортная и персонализированная визуальная среда, этот индикатор предлагает разнообразные тематические стили, вдохновленные брендами, фильмами и профессиональным дизайном. Как использовать Открыть панель: Просто добавьте индикатор на ваш график, и появится окно с кнопк
FREE
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Утилиты
The Gold Scalping Matrix is an advanced trading algorithm designed to capitalize on market action and price reversals in the gold market. This innovative bot employs real time market behavior trading strategy, intelligently placing buy and sell orders at predetermined intervals around the current market price.  *Key Features:* 1. *Psychological Analysis*: The bot leverages market sentiment indicators to identify potential reversal points, allowing it to predict shifts in investor behavior and
OneClick Close All MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Утилиты
A utility to close all positions and orders with one simple click at once. Various options are available to filter or select orders and positions : Type of orders/positions : Buy / Sell / Buy Limit / Sell Limit / Buy Stop / Sell Stop Symbol Selection : All / Chart Symbol / Custom Symbols. You can enter custom symbols separated by comma. (for example you can enter EURUSD,GBPUSD,AUDJPY) Order Open Type : Manual Opened / Opened by EA Magic Number : You can enter more than one magic number separate
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Утилиты
XP Trade Manager 1. Overview XP Trade Manager is a professional visual trading panel designed for manual traders on MetaTrader 5. It simplifies execution and provides advanced risk management tools like bulk closures, hedging, and position reversal directly from the chart. 2. Interface & Controls A. Trade Entry Section LOT: Trade volume input. Use the arrows to adjust by the Lot Box Step . TP / SL: Take Profit and Stop Loss inputs (in Points). SELL / BUY: Instant execution buttons. COMMENT: Cu
Lot Size Calculator Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Утилиты
I started of as a complete novice in trading not understanding what a pip was, not understanding leverage or how to factor in risk to manage my trades. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and risk management. One thing I am not worried about though is getting the right volume to match the risk for each trade. Not too long after I began trading, I learned how to code to make m
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Утилиты
Close All Pro MT5 – Fast PnL Control is a powerful trade manager MT5 utility that gives you total control over your trades. With a single click, you can close all MT5 orders, monitor real-time profit and loss, and manage your floating PnL directly from a clean on-chart panel. The tool is lightweight, responsive, and built to help traders save time, reduce emotional stress, and maintain focus. Whether you trade manually or through an EA, this MT5 profit panel provides the visibility and precisio
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Утилиты
Smart EA Summary MT5 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean, responsive panel. Click Here for MT4 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Библиотеки
LSTM Library - Продвинутые нейронные сети для MetaTrader 5 Профессиональная библиотека нейронных сетей для алгоритмической торговли LSTM Library предоставляет мощность рекуррентных нейронных сетей для ваших торговых стратегий в MQL5. Эта профессиональная реализация включает сети LSTM, BiLSTM и GRU с продвинутыми функциями, обычно доступными только в специализированных фреймворках машинного обучения. "Секрет успеха в машинном обучении для трейдинга заключается в правильной обработке данных. Garba
Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant
Yadi Supriadi
Утилиты
Trade Panel MT5 • One-Click Trading • Risk Manager • Smart Hedging An all-in-one MT5 trading panel designed for traders who need speed, precision, and professional-grade control. Perfect for Scalpers, Day Traders, Swing Traders, and Grid/Martingale users who want to execute and manage trades instantly with institutional efficiency. Why Pro Trade Panel Is Different Most panels only offer simple entry buttons. This one gives you a full trading system. 1. Turbo Execution (Ultra-Fast Engine)
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Утилиты
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Real Time Binance Futures Ticks Data
Ugur Ucak
3.5 (2)
Утилиты
(Графики криптовалюты) Он приносит историю столько, сколько вы указали столбцов, и начинает напрямую отображать мгновенные данные. Дает возможность работать на любых таймфреймах. Позволяет работать с несколькими символами. Это приложение является фоновой службой. Он загружает историю всех символов, начинающихся с буквы «F», на экране обзора рынка и показывает данные о тиках. Автоматически передает торговые данные Binance Futures в MT5 в реальном времени. Запустите скрипт по ссылке,
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Утилиты
Panel Trade Basic is a compact, functional panel for trading quickly from the chart. Execute BUY, SELL, and LIMIT orders, and close positions with a single click or keystroke. Control lot size, stop-loss, and take-profit instantly, without menus or complications. Floating and draggable panel. Market and pending orders. Hotkeys for trading. Real-time P&L and margin visualization. Ideal for manual traders who value speed and control. BUY key (C) SELL key (V) CLOSE ALL key (X) Delete Pending Key
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Эксперты
FA MiniFullIndexTrader: Scalper versátil para índices mini e completos Este Expert Advisor (EA) é uma estratégia de scalping automatizada para MetaTrader 5, otimizada para contratos de índice como WIN@, WINQ25, WINFUT e WIN$. Ele utiliza rompimentos diários para entradas rápidas, com gerenciamento de risco avançado para proteger o capital. Principais vantagens: Rentável e consistente: Em backtests, gera lucro líquido de até 14.310 pontos com fator de lucro de 1,44 e Sharpe 16,77 (alto retorno p
LT Ajuste Diario
Thiago Duarte
3.67 (3)
Утилиты
This is a tool in script type. It shows in chart the actual and/or past day ajust price in a horizontal line. The symbol name and it expiration must be set up according to the actual parameters. The lines appearance are fully customizable. You need to authorize the B3 url on MT5 configurations:  www2.bmf.com.br. You need this to the tool can work. This is a tool for brazilian B3 market only!
FREE
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Эксперты
This strategy is use differences between moving avarages and supported by the RSI. It can be used semi-automated trading systems, hedging, and the pair tradings. In pair tradings ı used this strategy  for a long time to looking for good long and short opportunities. Key Features: Smart Moving Average Spreads : Harness the dual strategy of EMA and SMA to adapt dynamically to market trends, ensuring timely and accurate trade entries. RSI-Based Momentum Analysis : Capitalize on RSI-driven signals
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Утилиты
*** Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уро
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Утилиты
Layer Master: профессиональный инструмент для торговли по сетке для MT5 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Преобразуйте свою торговлю по сетке с помощью Layer Master — самого интуитивно понятного и мощного набора инструментов для управления ордерами, разработанного специально для профессиональных трейдеров. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 Торговля по сетке Master с точностью Layer Master производит революцию в размещении и управлении сделками по
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Другие продукты этого автора
Gold System
Vladimir Mametov
5 (3)
Эксперты
Gold System — профессиональный советник для торговли золотом Live Signal 1. Общая информация Gold System — это интеллектуальный торговый советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он объединяет современные алгоритмы анализа рынка и продуманную систему управления рисками, обеспечивая стабильную работу даже в периоды высокой волатильности. Советник рассчитан как на начинающих трейдеров, так и на опытных участников рынка, желающих автоматизировать торговлю и получать устойчивый р
Stockfish
Vladimir Mametov
Эксперты
Советник для торговли по EUR/USD – надёжный и эффективный алгоритм Почему стоит выбрать этот советник? Этот автоматический торговый советник разработан для EUR/USD и ориентирован на стабильную и безопасную торговлю. Он не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл, сетки или усреднение, а вместо этого работает исключительно на тейк-профите, трейлинг-стопе и стоп-лоссе. Такой подход делает его надёжным инструментом как для самостоятельной торговли, так и для проп-фирм. Основные преим
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Эксперты
Quantum Index — Интеллектуальный советник для торговли индексами Live Signal Ключевые особенности: Поддерживаемые инструменты: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Брокер: RoboForex ( ECN или Prime счета)    Средняя месячная активность: 100–200 ордеров Ожидаемая прибыль: 10–20% в месяц Максимальная просадка: до 20% при использовании стандартного лота Описание: Quantum Index — это высокоточный и надежный торговый советник, разработанный для автоматической торговли на популярных фондовых индексах. О
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированный  скальпирующий  торговый советник.   Советник разработан для торговли по валютной паре EURUSD.  Закрытие ордеров происходит по  трейлингу или стоплоссу.   Преимущества: Советник проверен на 100% реальных тиках  за период 2020-2025 гг. Фиксированный Стоплосс, Тейкпрофит и Трейлинг. Фильтр новостей по терминалу (календарь  MQL5.com). Требования: Торговая пара:   EURUSD Таймфрейм:     Работа советника не зависит от таймфрейма, но лучше ставить его на Таймфрейм 1Н Миним
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Эксперты
Автоматизированный высокоточный торговый советник для торговли по валютной паре EURUSD.  Советник имеет 21 стратегии и все параметры стратегий открыты, и вы можете их оптимизировать на ваше усмотрение или использовать параметры по умолчанию, которые подходят для большинства брокеров. Для закрытия убыточных ордеров можно использовать функцию хеджирования, функцию усреднения или только Стоплосс. По умолчанию в советнике используется функция хеджирования, она может открывать несколько встречных орд
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Эксперты
GTX это автоматизированный форекс-советник разработан специально для торговли по валютной паре EURUSD. Этот высокоточный инструмент анализирует рынок, используя точки разворота на основе зон перекупленности и перепроданности. Советник сочетает 22 стратегий с открытыми входными параметрами, предоставляя возможность гибкой оптимизации для работы с различными брокерами. Signal   Основные преимущества Мультистратегии: 22 уникальных стратегий, полностью настраиваемых под ваши потребности. Гибкие нас
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Утилиты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Эксперты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Утилиты
OrderDesk — это удобная торговая панель для MetaTrader, предназначенная для быстрого и наглядного управления ордерами прямо с графика. Панель оснащена графическими линиями, которые позволяют визуально выставлять уровни ордеров, стоп-лоссов и тейк-профитов. Интерфейс можно сворачивать и перемещать в любую часть графика для максимального удобства. Основные возможности: Открытие рыночных ордеров Мгновенное открытие ордеров Buy и Sell одним нажатием. Работа с отложенными ордерами Поддержка 4 типов
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв