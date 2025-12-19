Binance Quotes Downloader
- Утилиты
- Vladimir Mametov
- Версия: 2.20
- Активации: 15
MQL5 скрипт для загрузки исторических данных с Binance в MetaTrader 5. Создает пользовательские символы с поддержкой нескольких таймфреймов и поддерживает последующие обновления.
Функциональность:
-
Загрузка данных через Binance API (спот и фьючерсные рынки)
-
Создание и управление пользовательскими символами MT5
-
Поддержка таймфреймов M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
-
Реализация инкрементальных обновлений с интеллектуальным управлением данными
-
Настройка круглосуточных торговых сессий для криптовалютных символов
Входные параметры:
Основная конфигурация:
-
SymbolName_: Имя пользовательского символа в MT5
-
BinanceSymbol: Идентификатор символа на Binance
-
UseFuturesData: true для фьючерсных данных, false для спотовых
-
UseIncrementalUpdate: true для инкрементальных обновлений, false для полной перезагрузки
Выбор таймфреймов:
Флаги для каждого таймфрейма: DownloadM1, DownloadM5, DownloadM15, DownloadM30, DownloadH1, DownloadH4, DownloadD1, DownloadW1, DownloadMN1
Настройки объема данных:
Количество исторических баров на таймфрейм: BarsM1, BarsM5, BarsM15, BarsM30, BarsH1, BarsH4, BarsD1, BarsW1, BarsMN1
Конфигурация API (опционально):
-
UseApiKeys: Включение для увеличения лимитов запросов
-
ApiKey/SecretKey: Учетные данные Binance API
Поддерживаемые символы Binance: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOTUSDT, DOGEUSDT, AVAXUSDT, MATICUSDT (те же символы для бессрочных фьючерсов)
Работа:
-
Инициализация: Создание символа с круглосуточной торговой конфигурацией
-
Загрузка данных: Получение данных через Binance API в обратном хронологическом порядке
-
Обработка: Парсинг JSON ответа и конвертация в формат MQL5
-
Обновление: Запись данных в пользовательский символ
-
Активация: Добавление символа в Обзор рынка и открытие окна графика
Логика обновлений:
-
Инкрементальный режим: Загрузка только новых данных после последнего известного времени
-
Управление последним баром: Перезапись последних баров для обеспечения полноты данных
-
Обработка ошибок: Автоматические повторные попытки при лимитах API
Мониторинг: Все операции логируются во вкладке Эксперты с отображением прогресса, статуса таймфреймов, сообщений об ошибках и итоговой статистики.
Использование:
-
Первый запуск: UseIncrementalUpdate = false для полного набора данных
-
Последующие запуски: Включить инкрементальные обновления
-
Настройка количества баров в соответствии с требованиями анализа
-
Мониторинг вкладки Эксперты для отслеживания статуса операций