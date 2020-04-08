DeMarker Higher Time Frame MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор HTF DeMarker для MT5.
- Этот индикатор является полезным инструментом, используемым техническими трейдерами для поиска точек входа и выхода. HTF означает - более высокий таймфрейм.
- Линия осциллятора DeMarker указывает текущее положение цены относительно предыдущих максимумов и минимумов.
- DeMarker обеспечивает самые эффективные сигналы регулярной дивергенции среди других осцилляторов.
- Зона перекупленности наступает, когда DeMarker выше 0,7, а зона перепроданности - когда он ниже 0,3.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами.
- Индикатор HTF DeMarker позволяет прикрепить DeMarker с более высокого таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный подход к торговле.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.